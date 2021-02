Voor Indiase comedians valt er weinig te lachen

Hij had de grap niet eens gemaakt. Munawar Faruqui (29), een opkomende ster in India’s nog jonge stand-upcomedy wereld, moest nog aan zijn optreden beginnen. Maar voor hij op Nieuwjaarsdag goed en wel het podium in de Noord-Indiase stad Indore had bestegen, kreeg hij al gezelschap. Een groep hindoe-activisten, onder leiding van de zoon van een lokale politicus, stormde het café binnen en legde de show stil.

Faruqui, een moslim, zou „vulgaire” opmerkingen hebben gemaakt over hindoegoden en minister van Binnenlandse Zaken Amit Shah, beweerde de zoon van de politicus, die tot Shahs partij behoort. De politie werd erbij gehaald en Faruqui werd samen met de organisator van die avond en drie anderen opgepakt.

Tegenover lokale journalisten erkende de politie later dat er geen bewijs was dat Faruqui die avond zulke grappen had gemaakt. Maar, was hun verweer, Faruqui zóu die grappen gaan maken.

Het ‘bewijs’ hiervoor, zo legde de lokale politiebaas uit aan de website Article 14 , was niet alleen de getuigenis van de hindoeactivisten. Ook waren er „oude video’s”. Zoals een inmiddels verwijderde clip van een jaar oud op Faruqui’s populaire YouTubekanaal; daarin maakte hij een grap over een bekend liedje over de hindoegod Ram. Dat bleek ook genoeg voor lokale rechters om driemaal zijn verzoek af te wijzen om op borgtocht vrij te komen.

„Wat is er mis met jouw manier van denken?”, raasde een rechter van het Hof in Madhya Pradesh, de deelstaat waaronder Indore valt en waar de hindoenationalistische partij van Amit Shah en premier Narendra Modi regeert. „Zulke mensen moeten niet worden gespaard.”

Stand-upcomedian Munawar Faruqui zou op het podium hindoegoden hebben beledigd. Still uit een van Faruqui’s shows

Hoogste rechters

Uiteindelijk kwamen ’s lands hoogste rechters tussenbeide. Die oordeelden vrijdag dat de comedian op borgtocht moest worden vrijgelaten, na bijna veertig dagen in de gevangenis.

Faruqui’s arrestatie heeft velen in de Indiase stand-upcomedyscene nerveus gemaakt. De industrie, amper een decennium oud, is de laatste jaren in populariteit omhoog geschoten dankzij de introductie van goedkope databundels en YouTube. Comedians verzamelen een grote schare veelal jonge fans met video’s van hun optredens die ze online plaatsen en die, zoals in het geval van Faruqui, al snel miljoenen keren worden bekeken.

Er is ook een keerzijde. Net als Bollywoodacteurs zijn comedians een geliefd doelwit geworden van een leger hindoenationalistische trollen. Vooral wie zich waagt aan grappen over de regering en – nog uitzonderlijker in India – over religie. Meerdere comedians werden zo al het mikpunt van hevige online aanvallen en bedreigingen, met uit oude video’s geknipte clipjes als bewijs dat ze ‘anti-India’ en ‘anti-hindoe’ zijn.

„Dit is hoe ze ons het zwijgen proberen op te leggen”, zegt Agrima Joshua. „Ze kunnen je neerzetten in wat voor licht dan ook.” De 30-jarige comedienne weet er alles van. Nadat ze vorige zomer een tweet plaatste die werd gezien als kritisch jegens de regering, ging het los. Joshua was een anti-nationalist die het had gewaagd een 17de eeuwse Indiase heerser belachelijk te maken, vanwege een oude grap over een te onthullen standbeeld.

„Ik was een gemakkelijk doelwit”, zegt ze. Vrouw, en ook nog eens met een christelijke achternaam. De bedreigingen liepen zo hoog op dat ze het nationale nieuws haalden. Joshua moest dood, worden verkracht. Een Youtuber ging zelfs zo ver met groepsverkrachting te dreigen. Pas toen Joshua op Twitter haar excuses aanbood, ging de storm iets liggen.

„Indiërs hebben gevoel voor humor, zolang de grap niet over hen gaat”, zegt Kunal Kamra, 32, een van de weinige grote comedians in India die aan politieke satire doet. De prijs die hij daarvoor betaalt, zijn niet alleen bedreigingen on- en offline. Hij werd zijn huis uitgezet. Uit zalen geweerd. Hij verloor lucratieve optredens voor bedrijven. En nu dreigt hij te worden veroordeeld voor minachting van het Hof, vanwege een reeks satirische tweets.

Nationale sport

De comedian wijst in zijn verweer op „een groeiende cultuur van intolerantie” waar „beledigd zijn verheven is tot een nationale sport”. Het gevolg, zegt Kamra via de telefoon, is dat voor comedians zelfcensuur de norm is geworden. „We zijn makkelijk doelwit voor deze lui, want we hebben niet de macht van Bollywood. En hoe meer zaken ze beginnen, hoe meer je wordt gehinderd in het bedrijven van comedy in zijn puurste vorm.”

Beledigd zijn verheven is tot een nationale sport Kunal Kamra, komiek

Satire, ook politieke satire, is niet nieuw in India. Lang voor stand-up waren er al de cartoons, poëzie en zelfs oude Bollywoodfilms waarin politici evenals epische figuren met een knipoog werden neergezet. De weerstand die dat oplevert is evenmin nieuw. Zo werd in 2012 cartoonist Aseem Trevidi opgepakt en aangeklaagd wegens opruiing voor zijn cartoons over corruptie binnen de regering, destijds in handen van de Congrespartij.

Maar internet heeft alle regels veranderd, zegt comedian Agrima Joshua. ,,Mensen hebben nu toegang op een manier die je niet meer kunt controleren.” Dat probeert ze wel. Optreden doet ze sinds de gebeurtenissen in de zomer alleen nog via Zoom, beschermd door een wachtwoord en een ‘pre-screening’ van de twitterfeeds van mensen die een kaartje willen kopen. Haar oude video’s heeft ze allemaal verwijderd. „Ik heb niet het lef van Munawar.”

De in Mumbai wonende Faruqui was afgelopen voorjaar ook het mikpunt van een twitterstorm, vanwege de video met de grap over het liedje. Toch zei hij ja tegen het optreden in Indore: zijn fanschare groeide rap en volgens collega’s uit Mumbai greep hij iedere kans om een nieuw publiek aan te boren. „Als ik zie wat er met hem is gebeurd, voel ik me schuldig”, zegt Joshua. „Ik heb nog geluk gehad.”

Mensenrechten Journalisten vervolgd Mensenrechtenactivisten waarschuwen voor een steeds verdere beknotting van kritische geluiden in India. Zo is de politie in Delhi onlangs een zaak gestart tegen een aantal bekende journalisten vanwege hun tweets over de boerenprotesten in de hoofdstad. Onder meer televisiepresentator Rajdeep Sardesai en Vinod Jose, hoofdredacteur van het maandblad The Caravan, worden beschuldigd van opruiing. Ze zouden betrokken zijn bij een ‘complot’ om de regering van premier Modi in diskrediet te brengen.