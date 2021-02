VN-rapport: Al-Qaida-leider gearresteerd in Yemen

De leider van Al-Qaida op het Arabische schiereiland (AQAP), Khalid Batarfi, is afgelopen oktober gearresteerd in Jemen. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties dat woensdag werd vrijgegeven. De jihadistische groep wordt door Washington als bijzonder gevaarlijk beschouwd.

Volgens het rapport werd Batarfi gearresteerd tijdens een operatie in Gheida, in de provincie Mahra. De nummer twee van AQAP, Saad Atef el-Aoulaqi, vond daarbij de dood. Waar Batarfi - ook wel bekend als Abu Miqdad el-Kindi - nu is en hoe het met hem gaat wordt uit het rapport niet duidelijk.

SITE Intelligence Group, een Amerikaanse ngo die de online activiteiten van jihadistische organisaties volgt, maakte in oktober al melding van de operatie. De organisatie denkt dat de arrestatie werd uitgevoerd door Jemenitische veiligheidsdiensten. Zij zouden Batarfi vervolgens hebben uitgeleverd aan Saoedi-Arabië. Het VN-rapport is de eerste officiële melding van de arrestatie.