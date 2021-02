Verkeersboetes voor risicovol gedrag omhoog, andere omlaag

De verkeersboetes voor kleine vergrijpen, zoals minder dan 10 procent te hard rijden, gaan omlaag. De boetes voor gedrag dat meer risico oplevert voor de verkeersveiligheid gaan omhoog. De ministerraad stemde vrijdag in met dit voorstel van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA).

Wie betrapt wordt op onnodig links rijden, een minderjarige vervoeren zonder gordel, of een mobiele telefoon gebruikt tijdens het rijden gaat meer betalen. Op de eerste twee vergrijpen stond eerder 140 euro, en dat is nu verhoogd naar 210 euro. Telefoongebruik was 240 euro en wordt 340 euro.

Het doel van de verhogingen is om de verkeersveiligheid te bevorderen, aldus het ministerie. De controle wordt ook aangescherpt. Zo gebruikt de politie ook camera’s om te zien of automobilisten hun telefoon gebruiken. Het aantal trajectcontroles is verder uitgebreid naar provinciale wegen. Op die wegen gebeuren volgens het ministerie relatief veel ongelukken door te hard rijden.

Andere boetes gaan omlaag. „Het veroorzaken van onnodig geluid met een motorrijtuig”, kostte 390 euro en wordt 240 euro. Op het zonder vergunning parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats komt een boete te staan van 300 terwijl dat voorheen 390 euro was.

De aanpassingen van het boetestelsel waren al besproken in het regeerakkoord en worden later dit jaar nog voorgelegd aan de Tweede Kamer.