Vele bubbels maken een parlementaire zeepbel

Al is de stemming er helemaal niet naar, toch mogen we over zes weken een vakje rood maken. Bij wijze van voorbereiding raadpleegde ik de stemchecker. Helemaal onderaan eindigde Forum voor Democratie, dat verbaasde me niet. De rest van de rangorde riep veel vragen op – we hebben gelukkig nog even bedenktijd.

Waarover zullen de campagnes gaan: staat de pandemie in het middelpunt of gaan ze over de wereld na deze pandemie? Je zou hopen op dat laatste, want na een jaar te hebben gestaard naar stijgende en dalende grafieken heb ik grote behoefte om iets te horen over de toekomst van dit land, ook in een breder verband.

Voorlopig zijn de tekenen niet bemoedigend. De lijsttrekkers die ik tot nog toe heb gezien besteden hun energie vooral aan de toekomst van Mark Rutte. Die wordt na tien jaar als premier voor veel verantwoordelijk gehouden, zelfs door lijsttrekkers als Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag en Lilianne Ploumen, die toch allemaal met hem hebben geregeerd. Ik hoorde Hoekstra de jaren van Rutte kenschetsen als „een reeks van gebroken beloftes”. Dat maakt geen geloofwaardige indruk. Door Rutte zo centraal te stellen in hun campagnes versterken deze partijen zijn aantrekkingskracht. Onbedoeld wekken ze de indruk dat de premier het Haagse gewoel allang is ontstegen.

De dominante positie van Rutte heeft ook te maken met de zwakte van het parlement: macht en tegenmacht werken onvoldoende, zoals Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) vaststelde. Dat is opnieuw gebleken in de kwestie rond de toeslagen. De regering krijgt weinig weerwerk van de volksvertegenwoordiging. Vrijwel iedere partij is op de een of andere manier medeverantwoordelijk: er is eenvoudigweg geen serieuze oppositie.

Die trend lijkt met deze verkiezingen nog te worden versterkt. Straks zetelen misschien wel vijftien partijen in de Tweede Kamer. Dat is een overdaad die weinig gewicht heeft, want de veelstemmigheid ontaardt in een spraakverwarring. Het draagt niet bij tot een krachtige volksvertegenwoordiging: al deze bubbels maken een parlementaire zeepbel.

Niet alleen ‘rechts’ kent vele vertakkingen, ook ‘links’ verliest zich in verdeeldheid. De peilingen bieden een desolate indruk: de vier progressieve partijen komen elk rond de tien zetels uit. De drie grootste partijen van het land worden waarschijnlijk VVD, PVV en CDA. Zo verpieteren de wereldbestormers in hun eigen zuiltje: de hervormingsijver waarmee ze de wereld tegemoet treden, gaat aan henzelf voorbij.

Rutte heeft weinig te duchten. Wat zijn tegenstrevers niet helpt is dat de verkiezingen plaatsvinden tijdens een pandemie. De natuurlijke neiging van kiezers in een crisistijd gaat meestal naar het middelpunt van de vliedende krachten. De persconferenties zijn een fijn ritueel: daar staat een vertrouwde figuur die erin slaagt om zijn rust te bewaren, althans tegenover de buitenwereld.

We hebben Rutte sowieso veel als crisismanager in de weer gezien: denk aan de eurocrisis of de ramp rond de MH17. Dat zijn de beelden die beklijven wanneer we terugdenken aan de afgelopen tien jaar. Maar het zijn ook momenten waarop de depolitisering hoogtij viert. In zulke tijden schikt de oppositie zich in een volgzame rol.

Niemand zal de afgelopen jaren willen betitelen als ‘de ravage van Rutte’, behalve dan een partij die zelf de bebloede scherven onder het tapijt probeert te vegen. Toch hebben we een kritisch debat nodig. Door deze pandemie zijn de tekorten in het publieke domein voor iedereen zichtbaar: niet alleen het onderwijs en de zorg kampen met achterstanden. Dit voormalige gidsland is wat rafelig geworden.

Het blijkt moeilijk om te regeren voorbij het reageren. Dat geldt niet alleen voor de partijen die momenteel aan de macht zijn. We kennen de kritiek op een premier die zijn afkeer van visie openlijk uitspreekt – achter die afkeer schuilt overigens heel wat visie –, maar waar blijft een overtuigend pleidooi voor een nieuw sociaal contract?

De breuklijnen tussen oud en jong, tussen laag- en hoogopgeleid, tussen ingezetenen en nieuwkomers en tussen mens en natuur vragen om betere antwoorden. Nu versplintert de politiek in vele deelbelangen: een groene partij, een ouderenpartij, een witte partij, een dierenpartij, een zwarte partij, een moslimpartij en een oranje partij.

Ondertussen blijft de kiezer een beetje verweesd achter met zijn stemchecker. Hoe een weg te vinden in deze wirwar van belangen en beginselen? Wat zijn de grote keuzes die de toekomst van dit land gaan vormgeven? Daar horen we voorlopig weinig over aan het begin van een verkiezingsstrijd die dreigt uit te lopen op een referendum over Rutte.

Paul Scheffer schreef onder meer Het land van aankomst (2007).