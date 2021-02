Veelzijdige Plummer baalde van succes van kapitein Von Trapp

Acteur Christopher Plummer had naar eigen zeggen zelfs nooit onder de douche gezongen toen hij in 1965 werd gecast als de starre kapitein Von Trapp in The Sound of Music. Pas decennia later wist hij zich met een flink aantal Oscarwaardige rollen aan de iconische film te ontworstelen.

De in 1929 in Canada geboren acteur, kind uit een aristocratische familie, had er al bijna twee decennia toneelwerk op zitten toen hij werd gecast als de stijve Oostenrijkse kapitein Von Trapp die in het interbellum zijn hart verliest aan de zingende non Maria (Julie Andrews). In één klap werd Plummer wereldberoemd; The Sound of Music won vijf Oscars en ontpopte zich tot een van de populairste films aller tijden.

Het was een hard gelag voor de acteur dat juist de wufte musical na al zijn gelauwerde Shakespeare-vertolkingen werd gezien als zijn belangrijkste wapenfeit – temeer daar zijn zangpartijen uiteindelijk door iemand anders werden ingezongen. Een groot deel van zijn leven bleef Plummer zich afzetten tegen de mierzoete familiefilm, die hij met regelmaat ‘The Sound of Mucus’ (slijm) noemde. Het had naar eigen zeggen veel moeite gekost nog iets te maken van de „humorloze lege huls” die de gewetensvolle weduwnaar volgens zijn vertolker was. Hij zocht een tijdje zijn troost in overmatig drankgebruik, iets dat hij afzwoor toen hij zijn derde vrouw Elaine ontmoette.

Meer plezier haalde Plummer uit zijn theaterwerk, waar hij zich met succes aan de last van zijn grote hit ontworstelde. „Godzijdank ben ik geen superster”, stelde hij in een interview begin jaren tachtig. „Dat lijkt me zo vermoeiend en beperkend.”

Alcoholistische collega

In 1974 won de acteur zijn eerste Tony Award voor de musical Cyrano de Bergerac, twee decennia later volgde zijn tweede beeldje voor het stuk Barrymore, waarin hij zijn getroebleerde alcoholistische collega John Barrymore speelde.

Pas in de jaren negentig leek de acteur weer meer schik te krijgen in het spelen voor de camera. Hij greep allerlei rollen aan, van Oscarwinnaars als The Insider en A Beautiful Mind tot vrolijke actiepulp als National Treasure en animatiehit UP van studio Pixar. Vaak werd hij overigens gecast voor allerlei varianten op het autoritaire personage (al dan niet met een hart) die hij in de door hem zo gehate Sound of Music had vertolkt.

Plummer kreeg de afgelopen tien jaar maar liefst drie Oscarnominaties en brak twee records: voor coming-out-drama Beginners was hij de oudste winnaar ooit (82) en met misdaaddrama All the money in the world was hij de oudste genomineerde in de geschiedenis (88). „Je bent maar twee jaar ouder dan ik”, begroette hij zijn Oscar tijdens zijn acceptatiespeech. „Waar bleef je al die jaren?”