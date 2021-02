Van het ‘Onana-middel’ gaat niemand beter keepen

Het kan gewoon in het medicijnkastje staan, onder allerlei verschillende merknamen. Mensen met een hoge bloeddruk kunnen het voorgeschreven krijgen. Het kan ook helpen bij nierproblemen of als het lichaam teveel vocht vasthoudt. Furosemide heet het medicijn. Het is een plaspil.

Ajax-doelman Andre Onana nam op vrijdagochtend 30 oktober een pilletje furosemide, maakte de Amsterdamse club in een verklaring bekend. Hij voelde zich niet lekker en wilde een aspirientje nemen. Volgens Onana heeft hij per ongeluk een medicijn van zijn vrouw gepakt – Lasimac, een merknaam van furosemide – dat bijna dezelfde verpakking heeft.

Bij een dopingcontrole betrapte de UEFA hem. Furosemide staat op de dopinglijst. Andre Onana is voor twaalf maanden geschorst, werd vrijdag bekend. „Hij had absoluut niet de bedoeling om zijn lichaam sterker maken of zijn prestaties te verbeteren”, schreef Ajax-directeur Edwin van der Sar. „Ik ben 24 jaar en de laatste vier jaar heb ik het geluk gehad dat ik vrijwel elke minuut heb gespeeld, zowel voor Ajax als voor het nationale team van Kameroen. De afgelopen vier jaar ben ik uitgeroepen tot de beste keeper van Nederland en drie keer tot de beste van Afrika. Ik heb geen doping nodig om mijn sportcarrière een boost te geven”, schreef Onana zelf in een verklaring.

Niet prestatiebevorderend

Het lijkt inderdaad onwaarschijnlijk dat Onana een plaspil zou nemen om beter te gaan keepen. „Dit middel werkt niet prestatiebevorderend. Eerder verslechterend”, zegt klinisch farmacoloog Jules Heuberger. Hij werkt bij het Centre for Human Drug Research, dat in Leiden onderzoek doet naar geneesmiddelen, en promoveerde op een onderzoek naar de farmacologie achter doping in de sport.

Furosemide, zegt Heuberger, drijft vocht af. Dat kan handig zijn als de waterhuishouding van het lichaam niet goed functioneert, maar voor een gezond lijf is het niet raadzaam. „Topsporters hebben baat bij een goede hydratatie van het lichaam. Als je dan te veel vocht verliest, werkt dat zeker niet prestatiebevorderend”, zegt Heuberger.

Furosemide staat ook niet op de dopinglijst omdat het voor betere prestaties zorgt, zegt Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit. Het is een verboden middel, omdat het gebruik van andere verboden middelen kan maskeren. Als urine sneller wordt afgevoerd, zou doping minder makkelijk detecteerbaar zijn. Dat is althans het idee. Ram: „Dertig of twintig jaar geleden was het moeilijker om in verdunde urine analyses te doen. Nu zijn de technieken verbeterd en is het belang van dit argument minder sterk. Een plaspil is geen effectieve manier om aan de dopingcontrole te ontsnappen.”

Klinisch farmacoloog Jules Heuberger is het daarmee eens. „De gedachte dat je met een plaspil dopinggebruik kunt verhullen is zeer twijfelachtig”, zegt hij. „Zo’n pil zorgt er bovendien vooral voor dat je lichaam water verliest. Dopingmiddelen gaan daarmee niet sneller uit je lichaam. De wetenschappelijke onderbouwing voor opname van dit middel op de dopinglijst van de WADA is wat mij betreft erg dun.”

Gewichtsverlies zou nog een reden kunnen zijn om een vochtafdrijvend middel te gebruiken. Dat kán interessant zijn voor sporters, maar vooral in sporten die met gewichtsklassen werken, zoals judo of boksen. Bovendien kan het, voor een sporter, een negatief effect hebben. In een topsportlichaam moet bloed snel rondgepompt worden. Daarvoor zijn rode bloedcellen nodig. Die zwemmen in bloed en dat bestaat voor een groot deel uit water. Minder water betekent een minder effectief pompmechanisme en daardoor minder uithoudingsvermogen. Heuberger: „Geen handig idee als je topsport bedrijft.”

Vaak per ongeluk

Per ongeluk een verboden middel nemen komt regelmatig voor, zegt Herman Ram. De Dopingautoriteit schat dat in een kwart van alle gevallen een sporter zonder opzet een middel neemt dat op de dopinglijst staat. De Nederlandse voetballer Kevin van Essen, die bij Telstar speelde, werd eind 2015 voor twee jaar geschorst. Ook in zijn urine werd furosemide gevonden.

Volgens de tuchtcommissie van de KNVB had hij het onopzettelijk genomen. Van Essen had het binnengekregen via voedingssupplementen. Dat Onana voor twaalf maanden is geschorst, lijkt erop te wijzen dat de UEFA gelooft dat hij het middel niet expres heeft genomen. Normaal gesproken staat er vier jaar schorsing op het gebruik van dit middel. Ajax en Onana schrijven in hun verklaringen ook dat de UEFA de keeper niet beticht van opzettelijk dopinggebruik – de Europese voetbalbond heeft haar argumentatie voor de schorsing nog niet gepubliceerd.

Kritiek op het dopingsysteem

Het lijkt tegenstrijdig: iedereen gaat ervan uit dat Onana per ongeluk een verboden middel heeft genomen. Het is bovendien een middel dat zijn prestaties niet verbetert. Toch krijgt hij een forse schorsing. Dat komt doordat voor de dopingautoriteiten geldt: een overtreding is een overtreding. Veel ruimte voor een persoonlijke benadering is er niet, de dopingautoriteiten vinden dat de regels voor iedereen gelijk moeten zijn. Bewijs op basis van laboratoriumonderzoek naar urinestalen is nu eenmaal sterker dan verklaringen van betrapte sporters, is de redenering.

Op dat systeem is veel kritiek. Onlangs bleek uit een radio-uitzending van het programma Pointer nog dat (amateur)sporters soms worden veroordeeld, terwijl niet onomstotelijk bewezen is dat ze schuldig zijn aan dopinggebruik. In beroep gaan tegen een dopingstraf, zoals Ajax en Onana willen doen bij de arbitragecommissie CAS, heeft bovendien vrijwel nooit zin. Sinds 2013 waren er 78 Nederlandse dopingzaken, becijferde Pointer. In 85 procent van de zaken werd de strafeis in hoger beroep overgenomen of verhoogd. Slechts vier sporters werden alsnog vrijgesproken.