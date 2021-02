UEFA schorst Ajax-keeper Onana een jaar voor overtreden dopingregels

De Europese voetbalbond UEFA legt Ajax-doelman André Onana een schorsing van twaalf maanden op omdat hij regels rondom doping heeft overtreden. De keeper is geschorst voor alle voetbalcompetities: zowel internationaal als nationaal. Daardoor kan hij Ajax niet meer helpen in de race om de Europa League, KNVB-beker en kampioenschap van de Eredivisie. Dat maakt de Amsterdamse club vrijdag bekend.

Onana werd op 30 oktober gecontroleerd op doping, daarbij werd het middel Furosemide in zijn urine aangetroffen. Dat ging

Volgens Ajax voelde Onana zich die dag „niet lekker” en heeft hij daarvoor een tablet geslikt. Daarbij nam hij „abusievelijk” het middel Lasimac in, dat zijn vrouw eerder kreeg voorgeschreven. De UEFA ziet in dat de keeper niet de intentie had vals te spelen, zo schrijft de club, maar moet hem toch schorsen op basis van de anti-dopingregels: atleten zijn volgens de bond zelf verantwoordelijk om te voorkomen dat ze verboden middelen innemen.

Algemeen directeur (en oud-keeper) Edwin van der Sar van Ajax zegt dat de club „uiteraard staat voor een schone sport”. Volgens de directeur hoopte de club op een voorwaardelijke of kortere schorsing. Van der Sar spreekt van „een verschrikkelijke tegenvaller, voor André zelf maar zeker ook voor ons als club”. „André is een topkeeper, die al jarenlang zijn waarde bewijst voor Ajax en erg populair is bij de fans.”