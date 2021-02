Sjirk Kuijper: ‘Soms denk ik ineens: is geloof alleen maar taal?’

‘Laat ik je op één ding voorbereiden”, zegt Sjirk Kuijper (54), hoofdredacteur van de christelijke krant het Nederlands Dagblad. „Ik kan erg warrig praten, dat ik van onderwerp op onderwerp overspring, en sinds een half jaar weet ik dat dat komt doordat ik ADHD heb. Dat is de ontdekking van m’n leven, want daardoor vallen heel veel dingen die moeilijk gingen, misgingen, op hun plek.”

Zijn concentratiegebrek, bijvoorbeeld. Het feit dat hij, ondanks een uitstekende Cito-score, op de middelbare school zijn huiswerk niet deed en bleef zitten. Een paar jaar geleden bezocht hij een coach en die vroeg: wat is nou iets wat mensen niet van je zouden moeten weten? „Ik zei: ‘Nou, dat ik geen boeken lees. M’n collega’s zien me aankomen.’”

Kuijper vertelt hoe hem in zijn jeugd werd ingepeperd dat hij een opdracht had in de wereld, ‘het cultuurmandaat’ heette dat in zijn vrijgemaakt gereformeerde milieu. „Het idee was: je hebt als mens een opdracht om bij te dragen aan de cultuurvorming. Ik kreeg dus jaar in jaar uit de boodschap: Sjirk Kuijper, jij bent een slimme jongen, je hebt goede hersens, en je kunt zoveel beter, je faalt in je cultuurmandaat.”

Over deze serie We leven, zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar wat maakt het de moeite waard? Niemand die het definitieve antwoord kan geven, maar menigeen heeft er ideeën of zelfs sterke gevoelens over. Daarnaar vragen we in deze serie kunstenaars, schilders, dichters, musici en wetenschappers.

We zijn nog maar net neergestreken in de zitkamer van zijn Apeldoornse huis, vol met mooie antieke meubelen of „ouwe rotzooi” in zijn liefkozende woorden, of het gaat al over zelftwijfel. Hij was verbaasd toen hij de diagnose ADHD kreeg: „Ik dacht: huh, dan ben je lichamelijk toch heel druk? De psychologen zeiden: u zou uzelf eens moeten zien. En inderdaad, ik ben voortdurend in beweging.”

Hij draait tijdens het gesprek steeds bijna 180 graden in zijn leunstoel, een erfstuk van zijn vader. Zijn benen steekt hij dan weer naar links en dan weer naar rechts. „Hoe kom ik erop?”, zegt hij na zijn uitweiding over de diagnose, en in één adem door: „Om je te waarschuwen: als je het aan mij overlaat schiet het gesprek alle kanten op en dan weet ik niet of het ook maar érgens toe leidt.”

Ook zijn loopbaan ging alle kanten op. Na de middelbare school werd hij afgewezen voor de opleiding tot F16-piloot, daarop studeerde hij theologie en journalistiek, werd na twee jaar ontslagen bij het Nederlands Dagblad, werkte elf jaar bij het Friesch Dagblad, werd ChristenUnie-voorlichter in Den Haag, probeerde het zeven weken als voorlichter bij een waterschap (zijn grootste mislukking) en raakte werkloos. In dat jaar solliciteerde hij veertig keer, onder andere als voorlichter bij McDonald’s. Goddank werd hij afgewezen.

Een constante was er wel: het geloof. Maar, benadrukt hij, het geloof biedt geen vaste antwoorden. Op de centrale vraag van dit interview, wat het leven de moeite waard maakt, geeft hij in een mail van tevoren een eerste reactie: „Moeilijk, moeilijk, moeilijk!”

Ideologie is een alomvattend kader dat je een duidelijke richting geeft, waardoor je niet hoeft te twijfelen

Op verzoek stuurt hij ook een aantal teksten die hem dierbaar zijn of hem inspireren. Een brief van zijn grootmoeder aan zijn vader, toen die tijdens zijn dienstjaren in Nederlands-Indië zat. Ze schreef over haar man, de vader van zijn vader: „Toen Vader nog een jongen was van 17 jaar, was hij eens van streek geraakt door te veel te lezen over de sterrenhemel en de planeten en het uitspansel met al die onmetelijke afstanden en onnoemelijke getallen, dat hij niet meer geloven kon.”

En een fragment uit de Ethiek van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, over ideologie en twijfel: „Terwijl elk ideologisch handelen zijn rechtvaardiging altijd bij de hand heeft in zijn eigen principe, ziet verantwoordelijk handelen ervan af te weten of het uiteindelijk juist zal blijken.”

Als je niet kunt weten of je handelen juist is, hoe kun je dan met overtuiging commentaren in de krant schrijven, zoals u doet?

„Je kunt wel met overtuiging schrijven, maar daarin moet een besef zitten van: met alle kennis, begrip en informatie die mij nú ter beschikking staat, meen ik dat dit geschreven moet worden. Deze tekst is voor mij een serum tegen te grote stelligheid. Geloof is niet een ideologie. Dat is denk ik wat me zo aanspreekt aan de tekst. Ideologie is een alomvattend kader dat je een duidelijke richting geeft, waardoor je niet hoeft te twijfelen.”

Die twijfel contrasteert met de stelligheid waarmee Sjirk is opgegroeid. „Bij ons thuis hadden we over alles en iedereen een oordeel”, zegt hij. „Was het niet over hoe iemand eruitzag, dan wel over waar die z’n geld aan uitgaf of hoe iemand sprak. Mijn vader kon van verkeerd woordgebruik al een enorm punt maken. Dan las hij voor uit de overlijdensadvertenties en zei hij: ‘Als jullie het maar láten om dat over mij te zeggen!’”

Nog zoiets: „Als mijn vader de krant opensloeg en Arie Slob zag, zei hij: ‘Arie Slob. Met dat saaie, gereformeerde hoofd.’ Niet één keer, maar íédere keer als hij een foto van Arie Slob zag. Dat is toch zíék? Wat is er mis met een braaf gereformeerd hoofd? Ik zou zeggen: zo heeft de Heer hem gemaakt. Daar blijf je af, met je oordelen.”

Zelf had hij ook de neiging hard te oordelen, te drammen, te provoceren, zegt Kuijper. Maar hij is milder geworden, mede door zijn vrouw Ria, met wie hij al sinds z’n 22e samen is. „Zij is juist, en dat is echt prachtig, iemand die volstrekt onbevooroordeeld met mensen omgaat.”

Ook zijn vader werd milder, vertelt hij. Dat kwam ook doordat hij op z’n 71e, toen hij stopte met werken, depressief werd. „Dat schudde aan z’n hele leven. Hij raakte op een gegeven moment ook z’n geloof kwijt. Hij had het er heel erg moeilijk mee dat hij met pillen uit die depressie werd geholpen. Dat zette hem aan het denken: dus chemicáliën kunnen mijn gedachten tot rust brengen?”

Dat doet denken aan de brief van uw grootmoeder over uw grootvader.

„Ja. Die brief raakt me zo omdat ik het indrukwekkend vind om te lezen dat mijn opa in 1890 met dezelfde vragen zat. Hij dacht: ik ben opgevoed met een godsbeeld en een hemelbeeld, en wat ik nu lees over de omvang van het heelal, wat moet ik daarmee? Kennelijk had hij de intellectuele autonomie om zich daar niet voor af te sluiten.”

De taal brengt een besef tot leven dat in de ziel zit

Dan vertelt hij over de middelste van zijn drie dochters, Josefien, „een kei in wiskunde”. Tienen voor het eindexamen, op haar tweeëntwintigste begonnen aan een promotieonderzoek. Op haar zeventiende vertelde Josefien hem dat ze zich geen christen voelde. „Zij heeft op een gegeven moment geconstateerd: ik leef de rituelen en de gereformeerde opvoeding, maar ik krijg steeds meer het idee dat ik meedoe in een maskerade.”

Wat vond u daarvan?

Hij is even stil. „Weet je… zoals zij het vertelde… Ze vertelde het als een coming-out. En ik denk dat ze het ook zo beleefde.”

Weer een stilte, en dan, bijna in tranen: „Juist haar vrees dat ze ons daar pijn mee deed, deed mij zo’n verdriet. Ik wilde haar overtuigen dat ik haar juist ontzettend liefheb, en dat ik haar… het is aanmatigend om te zeggen dat ik haar begrijp, ik begrijp haar helemaal niet, want ze is oneindig veel slimmer dan ik, maar ik was heel erg blij dát ze het zei.”

Heeft u zelf ook dat soort momenten gehad?

„Nou, ik kan me geen specifieke momenten herinneren, maar ik ben wel mijn leven lang al bezig om te proberen het bij elkaar te krijgen. Mijn inzichten in de techniek, in biologie en natuurkunde, in hoe de dingen werken, en het geloof dat dat niet helemaal autonoom z’n gang gaat. Dus ook eh… hoe tijd en eeuwigheid zich tot elkaar verhouden.”

„Mijn diepste twijfel, waar ik weleens door word overvallen… kijk, taal helpt mij heel erg om te geloven. En vooral poëzie. Vooral zingen. Als ik zing, dan geloof ik. Een enkele keer ga ik voor in de kerkdienst, dan komt de tekst mijn mond uit en denk ik: já, dit is zo. Maar tegelijkertijd kan me dan een diep scepticisme overvallen, van: wat ben jij een actéúr zeg. Je staat iets tot leven te roepen op het moment dat je het uitspreekt… en dan denk ik ineens: is geloof alleen maar taal? Bevindt religie zich alleen in het taalveld, en is het daarbuiten dan wel echt?”

Het is ook muziek, kennelijk.

„De taal komt dieper binnen als ik zing. Wat er dan gebeurt weet ik niet, er zijn vast mensen die dat kunnen uitleggen, wat voor stofjes er dan in je hersenen vrijkomen… dat blijf ik ook lastig vinden trouwens, dat hele verhaal van die stofjes in je hersenen.”

Wat dan?

Hij moet lachen. „Wat mijn vader ook had: ik denk dat ik in een hele diepe existentiële crisis zit, ik neem de goede chemicaliën in en het is opgelost. Ik krijg nu sinds een half jaar pilletjes voor m’n ADHD, en ik denk hetzelfde. Het versterkt het gevoel dat je je jezelf een beetje voor de gek loopt te houden. Met je geloof in taal, en de woorden. Toch denk ik dat de taal een besef tot leven brengt dat in de ziel zit.”

God is degene die jou als mens dieper kent dan wie dan ook

Hijzelf leeft in een talige werkelijkheid, zegt hij, en Josefien in een meer abstracte. Hij vraagt zich hardop af of briljante geesten minder makkelijk geloven, en verwerpt dat idee dan. Uiteindelijk, denkt hij, loopt er ook maar een „dun lijntje” tussen zijn eigen denken en dat van Josefien.

Wat is het verschil dan?

„Nou, eh… als ik nu probeer onder woorden te brengen wat voor mij de betekenis van het geloof is, dan is het dat ik ten diepste gekend ben. God is degene die jou als mens dieper kent dan wie dan ook. Hij begrijpt waarom de dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan, waarom je de fouten maakt die je maakt, waarom je zo stom kunt doen, waarom je jezelf zo teleur kunt stellen.”

Wanneer voelt u dat u gekend wordt?

„Ik heb het in het bijzonder met de poëzie van de psalmen, die hele diepe gevoelens verwoorden, inclusief woede, haat, ongeloof. Er zijn psalmen die niet eindigen met een happy end, hoor. Die eindigen met: God, ik zie u niet, ik weet niet of u er bent. Dat is ons door de heilige geest overgeleverd als stichtelijke lectuur, dus dat mogen we lezen, we mogen het in de mond nemen, we mogen het herkennen.”

Ik kan me voorstellen dat u zich door zo’n ADHD-diagnose ook gekend voelt.

„Jahaaa. Ja dat is heel leuk. Haha! Ik heb nu nog een beetje de ontdekkersvreugde. Je gaat dan een beetje lezen waar ADHD’ers last van hebben, en dat is bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld. Het idee van: ik ben lui. Maar ook de onvrede over alle dingen die je niet afmaakt, alle afspraken die je niet nakomt, alle dingen die je voor je uit schuift. En het voortdurende gevoel: ik ben aan het bluffen want ik heb het niet helemáál gelezen. Dat raakt je zelfbeeld. Wil je nog koffie?”

Sjirk zet koffie in de keuken en pakt een trommel voortreffelijke koekjes, met hazelnoot en chocolade, door zijn vrouw gemaakt. De apotheose nadert, namelijk de vraag die hij in zijn mail „moeilijk, moeilijk, moeilijk” noemde. De vraag wat het leven de moeite waard maakt.

Is dit überhaupt een vraag waar u bij stilstaat?

„Nee, want zoals de vraag geformuleerd is, suggereert die dat je nog een keuze hebt. Alsof je ervoor gekozen hebt te leven. De afgelopen twee weken lazen wij aan tafel uit Prediker. Daarin staan hele cynische dingen, bijvoorbeeld over mensen die nooit genoeg geld en bezit hebben verzameld om er eens lekker van te gaan genieten. ‘Als de hunkering naar rijkdom tot je sterfdag nooit bevredigd wordt, is een doodgeboren kind beter af.’ Dat klinkt alsof het leven ook nutteloos en kansloos zou kunnen zijn. Terwijl het leven je naar mijn idee wel gegeven wordt…

„Ja, ook niet om er alles uit te halen, want dan ben je weer terug bij dat cultuurmandaat. Maar ik bid elke dag dat ik anderen tot zegen mag zijn.”

Wat betekent dat?

„Vroeger had ik daar beelden bij van verplichtingen die ik niet waar kon maken omdat ik het niet in me heb. Maar ik hoef ook niet met een brede smile door het leven te gaan. Ik moet alleen hopen dat ik met de dingen die God in mij heeft gelegd, inclusief m’n hoekigheid en m’n sociale ongemak en m’n ADHD, ik toch op de een of andere manier iets voor anderen kan betekenen. En dat ik dat niet alleen mijns ondanks doe, maar dat dat gebeurt vanuit liefde.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 8 februari 2021