‘Skiën kan niet gevaarlijker zijn dan de Parijse metro’

Als je pal achter het gemeentehuis van Châtel in de Haute-Savoie de Super-Châtel-skilift neemt dan ben je na vijftig meter op Zwitsers grondgebied. Daar mag ondanks de pandemie gewoon geskied worden. Maar omdat Châtel op Frans grondgebied ligt, ligt de Super-Châtel stil, net zoals alle Franse skiliften van het skigebied Portes du Soleil, dat zich uitstrekt over beide landen.

„Dat Zwitserland zo dichtbij is maakt het voor de mensen hier extra moeilijk om de maatregelen uit Parijs te begrijpen”, zegt burgemeester Nicolas Rubin. We praten in de lobby van een van de weinige hotels in Châtel die nog open zijn, en waar de journalist de enige gast is.

Toen de Franse premier Jean Castex op 26 november besliste dat de Franse skipistes niet zouden opengaan voor de kerstperiode liet Rubin ostentatief de Franse vlaggen op zijn gemeentehuis vervangen door Zwitserse. Hij nam ook een liedje op: een aangepaste versie van France van Michel Sardou, omgedoopt tot Une chanson pour Matignon, naar de ambtswoning van Castex.

„Wanneer ik denk aan Jean Castex,” zingt de burgemeester in het filmpje, „en zijn idee om het skiën te verbieden, de hele berg komt in opstand, we begrijpen niet wat hem heeft bezield.” Rubin stuurde ook nieuwjaarswensen op naar het Élysée met ingesloten twee skipassen op naam van Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte.

Avondklok

Het wordt donker in de verlaten hotellobby. Binnen enkele minuten gaat de avondklok in, die ook hier vanaf zes uur ’s avonds geldt. Elke avond stelt de gendarmerie zich daarom op op het plein voor het gemeentehuis. Maar er valt niet veel te verbaliseren: de bezettingsgraad in Châtel schommelde in januari tussen de 21 en de 36 procent, en alle cafés en restaurants zijn dicht.

Rubin mijmert over hoe Châtel er in een normaal seizoen had uitgezien. „Het hele dorp zou verlicht zijn. Het zou een drukte zijn van mensen die terugkeren van de pistes en nog een glas willen gaan drinken.”

Behalve burgemeester van Châtel is Rubin ook voorzitter van de vereniging van burgemeesters van de Haute-Savoie. In die functie was hij van dichtbij betrokken bij de onderhandelingen met de overheid.

„We begrijpen heel goed dat de cafés en restaurants moesten sluiten”, zegt hij. „Maar wij hebben een hele reeks maatregelen voorgesteld om de pistes toch veilig te kunnen openen. Skiën was niet gevaarlijker geweest dan de metro nemen in Parijs.”

Iedereen weet dat een virus geen grenzen kent

Het is voor het skiën heel slecht begonnen, met de après-skibar in het Oostenrijkse Ischgl die vorig jaar het ground zero was voor de verspreiding van het virus in Europa. Maar in Oostenrijk mag inmiddels weer geskied worden, en de horeca gaat er mogelijk eind februari open.

De Franse skisector heeft niet zo’n vooruitzicht. De voorzichtige hoop dat de skigebieden zouden kunnen openen voor de krokusvakantie werd vorige week in de kiem gesmoord. Premier Castex verlengde de sluiting zonder een nieuwe datum voor de heropening te suggereren.

Ritje met de sneeuwruimer

In Châtel probeert men er intussen het beste van te maken. In een zaaltje in het Office du Tourisme legt woordvoerster Pascale Ducrot uit welke activiteiten er zoal zijn bedacht om het de bezoekers toch een beetje naar hun zin te maken. Sommige bestonden al maar zijn uitgebreid, andere zijn nieuw. Er is sleeën, yoga in de sneeuw of calinothérapie (knuffelen met honden). Ritjes met de hondenslee én met de sneeuwruimers, die zijn uitgerust met een extra cabine waar plaats is voor zes mensen. Skileraren die normaal les geven in alpineskiën hebben zich omgevormd tot langlauf-instructeurs.

Ducrot: „En wij hebben hier in Châtel ook de Fantasticable. Dat is een katrol tussen twee bergtoppen waarmee je snelheden van tachtig tot honderd kilometer per uur kunt halen. Omdat die niet mechanisch aangedreven is valt hij niet onder het verbod.” Het probleem was dat je normaal een skilift neemt om de Fantasticable te bereiken, en dat mag niet. Ducrot: „De oplossing die we hebben bedacht is om de mensen naar boven te brengen met de sneeuwruimer en aan de andere kant weer naar beneden.”

Met de sneeuwruimer naar boven en al skiënd naar beneden kan helaas niet want de pistes zijn officieel gesloten. Daar is één uitzondering op gemaakt: drie pistes zijn opengesteld voor amateurs van ski de randonnée of toerskiën.

Lawinegevaar

Al die alternatieven zijn natuurlijk geen partij voor het echte skiën waarvoor je vlakbij in Zwitserland terecht kan. In de week van ons bezoek is het aan het regenen en er is groot lawinegevaar. Maar op mooie dagen staan de parkeerterreinen bij de Zwitserse skiliften vol met auto’s met Franse nummerplaten, zegt de burgemeester.

Franse skileraren demonstreren tegen het gesloten houden van de skipistes Foto Olivier Chassignole/AFP

Die nabijheid leidt soms tot absurde situaties. Het skigebied Dôle in Zwitserland wordt bediend door een parkeerterrein dat op Frans grondgebied ligt. De plaatselijke Franse autoriteiten bevalen de sluiting van de parking omdat daar te veel mensen bij elkaar kwamen. Maar daardoor werden de Zwitserse skiliften onbereikbaar. De Zwitserse uitbater trok naar de rechtbank in Frankrijk en kreeg daar gelijk: het parkeerterrein is nu weer open.

„Het is onbegrijpelijk”, zegt Rubin. „Iedereen weet dat een virus geen grenzen kent maar toch neemt elk land andere maatregelen.”

Af en toe treedt de politie op. Begin januari kregen 48 Fransen die terugkeerden van het skiën in Zwitserland het bevel om een week in quarantaine te gaan. Zij konden geen negatieve PCR-test jonger dan 72 uur voorleggen. In de praktijk zijn er nauwelijks controles, zegt Rubin. „Ik ga volgende week ook maar weer eens skiën in Zwitserland.”