Op bezoek bij mijn alleenstaande vader (85, chemicus) speel ik ons wekelijkse potje Scrabble. Mijn vader volgt niet altijd de regels en legt weleens vreemde woorden op het bord. Vandaag legt hij „DEG” neer.

Ik: „Wat is dat, pa?”

Hij: „Di-ethyleenglycol!”

