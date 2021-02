Rechterhand van Suu Kyi gearresteerd in Myanmar

Een sleutelfiguur binnen de partij van de gearresteerde Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi is vrijdag opgepakt, bijna een week na de staatsgreep in het land. Dat meldt persbureau Reuters. Htein had felle kritiek op de arrestatie van Suu Kyi door het leger op maandag.

De 79-jarige Win Htein had een medewerker van Reuters aan de telefoon toen hij door de politie werd afgevoerd. „We zijn lange tijd continu slecht behandeld”, liet Htein weten. „Ik ben nooit bang voor ze geweest, want ik heb mijn hele leven niets verkeerds gedaan.”

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft donderdag opgeroepen tot vrijlating van Suu Kyi en anderen die door het leger worden vastgehouden sinds de militaire staatsgreep. De politica is sinds maandag niet meer gezien. Het is niet bekend waar ze wordt vastgehouden. De politie heeft aanklachten tegen haar ingediend wegens het illegaal importeren en gebruiken van zes walkietalkie-radio’s die bij haar thuis zijn gevonden.

Arrestaties

Sinds de staatsgreep zijn zeker 147 mensen gearresteerd, waaronder activisten en functionarissen van de regering van Suu Kyi, meldde de Myanmarese organisatie Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) donderdag. De Nationale Liga voor Democratie (NLD), de partij van Suu Kyi, steunde vrijdag via Facebook een campagne voor burgerlijke ongehoorzaamheid. De partij gaf aan mensen te helpen die worden gearresteerd of ontslagen omdat ze zich verzetten tegen de staatsgreep.

De Verenigde Staten denken ondertussen na over sancties tegen Myanmar. Dat liet president Biden donderdag weten. „Er kan geen twijfel over bestaan dat een democratische macht nooit mag proberen de wil van het volk terzijde te schuiven of de uitkomst van een geloofwaardige verkiezing uit te wissen”, zei de Amerikaanse president.