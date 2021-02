Rechter verlaagt miljoenenboetes misleidende telecomaanbieders

Telecomaanbieders KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone hoeven van de rechter minder hoge boetes te betalen voor het misleiden van consumenten. Toezichthouder ACM legde de telecombedrijven in 2019 miljoenenboetes op, maar had dat volgens de rechter beter moeten onderbouwen.

De toezichthouder beboette de providers voor misleidende informatie in aanbiedingen op hun websites. „In één geval was niet duidelijk wat de kortingsvoorwaarden voor een mobiel abonnement waren. In andere gevallen was er gesuggereerd dat het om een onbeperkt abonnement ging terwijl er niettemin beperkingen bleken te gelden”, zo stelt de rechtbank in Rotterdam in navolging van de ACM. „In alle vier de gevallen was verder niet op de eerste pagina van de aanbieding duidelijk dat er bij de abonnementskosten eenmalige kosten kwamen.”

De rechter oordeelde vrijdag dat de ACM hiervoor terecht bestuurlijke boetes heeft opgelegd, maar matigt ze wel. „Reden hiervoor is dat dit de eerste zaken zijn waarin het hogere boetemaximum geldt en de ACM niet concreet heeft gemaakt in welke omvang consumenten waren misleid”.

Bij T-Mobile is de boete verlaagd van 3,9 miljoen euro naar 3,1 miljoen euro te betalen. Bij KPN van bijna 3,5 miljoen euro en naar 2,8 miljoen en de straffen van Tele2 en Vodafone van respectievelijk 3,1 miljoen euro en 2,7 miljoen euro naar 2,5 miljoen en 2,2 miljoen.

T-Mobile en Tele2 laten aan persbureau ANP weten teleurgesteld te zijn over de uitspraak van de rechter beraden zich op vervolgstappen. KPN wil de uitspraak eerst nog bestuderen en Vodafone heeft nog niet gereageerd.