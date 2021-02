Optimisme in 2021 werd: vrezen dat dit slechts het begin is

Wanneer taalkundigen later de rijkdom aan metaforen turven die corona heeft gebaard, zullen ze vast Armand Girbes noemen. „Covid-19 is een koekoeksjong”, aldus het hoofd intensive care bij het VUmc in Amsterdam, vrijdag in de Volkskrant. Dat koekoeksjong bezet de IC’s en daarin stoppen we nu alle zorg, zei hij. Maar terwijl het groeit „duwt het alle andere vogeltjes uit het nest”: patiënten met kanker of hartproblemen die nu geen of te laat essentiële zorg krijgen.

Girbes is niet de enige. Over een brede linie – in de politiek, media en zorg – klonk deze week de roep om minder dominante coronazorg.

Het begon met een pleidooi van vier intensivisten, maandag in NRC, voor een lossere lockdown. Zonder omhaal schreven zij: „Wij pleiten ervoor om een aantal maatregelen te versoepelen die grote invloed hebben op het welzijn van onze bevolking en daarbij te accepteren dat er als gevolg van corona meer mensen zullen overlijden.”

Een reeks artsen zei vrijdag in de Volkskrant dat de keuze nu bij de politiek ligt: hoe allesbepalend mag coronazorg blijven, wetende wat de schade is aan andere zorg en aan de samenleving als geheel?

Maar durft de politiek dat aan? Dat FVD-leider Thierry Baudet de vier intensivisten „medestanders” noemde, mag weinig verbazing wekken.

Maar ook SGP-leider Kees van der Staaij flirtte donderdag in een Kamerdebat met het idee dat Nederland „leert leven met langdurige aanwezigheid van het virus”, nu „het verhaal van ‘even de kiezen op elkaar; we zijn er bijna’ lastig blijkt vol te houden”. Hij wil dat het kabinet scenario’s uitwerkt waarin de effecten van vaccinatie nog beperkt zijn, maar wel al meer versoepelingen mogelijk zijn.

Met de rug tegen de muur

De pijn van de „spagaat” waarover premier Rutte dinsdag tijdens zijn persconferentie sprak, was intussen op afstand voelbaar. Met (zeer langzaam) dalende besmettingscijfers en een verdeeld OMT kwamen vurige aanhangers van het medische argument als het ware met de rug tegen de muur te staan. Politiek werd nietsdoen langzamerhand onhoudbaar.

In dat licht stonden de lichte versoepelingen die hij aankondigde: het openen van de basisscholen, voorzien voor volgende week en meteen al omstreden, en een soort opening van winkels. Maar zijn toonzetting was somber, en eigenlijk kon het helemaal niet, hoorde je hem denken, want „we weten dat we straks de rekening gepresenteerd krijgen voor te veel optimisme nu”.

Een lagere prioriteit voor coronazorg ten gunste van andere patiëntengroepen noemde Rutte later in de Kamer „een ontzettend belangrijke vraag en een grote zorg”, maar „dat debat moeten we misschien nog eens voeren. […] Ik pleit ook niet voor duizend IC-bedden die permanent leegstaan [tot een pandemie].”

De grote vraag die de politiek moet beantwoorden, en die al een jaar onuitgesproken door de hele coronabestrijding resoneert, is: hoeveel sterfte is men bereid te accepteren in ruil voor hoeveel vrijheid?

Als gedachte-experiment lijkt het begrijpelijk – totdat het concreet wordt. Want het zal betekenen dat óók vijftigers met corona geweigerd dreigen te worden in de ziekenhuizen, becijferde de Udense intensivist Noud Buenen.

En kan het überhaupt? Want hoeveel mensenlevens verhouden zich tot hoeveel faillissementen en hoeveel leerachterstand? En als het kwantificeerbaar is, is het dat dan ook wáárd? Wat zou de maatschappelijke schade zijn als de kwetsbaren worden opgegeven ten gunste van de sterken? Als mensen die anders wellicht nog decennia te leven zouden hebben, geofferd worden op het altaar van het maatschappelijke en economische ongeduld? Het zijn loodzware dilemma’s die Den Haag al een jaar uit de weg gaat en ook nu, vlak voor de verkiezingen, vermoedelijk niet zal beantwoorden. Als ze al beantwoord moeten worden.

‘Zorgelijke varianten’

Die worsteling zal steeds sterker worden. Want alles wat het afgelopen jaar steeds net genoeg was om overspoelde ziekenhuizen te voorkomen, maar ondertussen ook steeds zwaarder wordt om vol te houden, lijkt amper genoeg om de effecten van nieuwe mutaties – variants of concern, in onderkoeld virologenjargon – tegen te houden.

Veel westerse landen hebben de laatste weken te maken met stagnatie ondanks harde lockdowns. Overal in Europa klinkt pessimisme. „Onze vooruitgang zal steeds trager lijken”, zei Philip Nolan van het Ierse OMT. „Deze wedstrijd is allang verloren, al het andere is wensdenken”, zei de Duitse virologe Melanie Brinkmann. En er waren de „donkere wolken”, die RIVM-chef Jaap van Dissel zag opdoemen. „We moeten ervan uitgaan dat het vaccineren geen invloed heeft op de verspreiding”, zei hij. „Dan zou onder de huidige maatregelen, waarbij de basisscholen zijn geopend, een golf kunnen komen die hoger is dan die we nu achter de rug hebben – ondanks het vaccineren.”

Eigenlijk, schreef epidemioloog William Hanage donderdag in The Washington Post, zijn we bijna „terug bij af”. In februari 2020 keek de wereld naar een nieuw virus, zonder er veel over te weten. Nu zijn er ten minste drie nieuwe varianten waarvan niemand nog echt weet wat ze betekenen voor het verloop van de pandemie. Behalve dat ze „zeer serieus” lijken te zijn.

Helemaal hopeloos is het niet. Vaccinontwikkelaars bereiden zich al voor op mogelijke toekomstige mutaties. En wetenschappers noemen het onwaarschijnlijk dat een mutant opduikt die helemáál aan de bescherming van vaccins ontsnapt. Dat vaccins minder werken tegen mutaties, betekent niet dat ze níet werken. Ook een wat lagere bescherming betekent minder ernstig zieken en minder sterfte.

Intussen blijft de horizon opschuiven. Zie adviesbureau McKinsey, dat deze week de verwachting bijstelde voor groepsimmuniteit – het moment dat een bevolking voldoende bescherming tegen het virus heeft opgebouwd – onder Britten en Amerikanen: niet langer in het tweede of derde kwartaal van dit jaar, maar het derde of vierde – en als het tegenzit pas begin 2022.

Commentaar: Het houvast van de routekaart bleek schijn

Een lange zit

Politiek en maatschappij moeten zich dus opmaken voor een lange zit: niet langer persconferenties die steeds even voor een paar weken hoop bieden die vervolgens vervliegt. En vergeet voorlopig de metafoor van de „race tussen vaccin en virus”. Denk eerder aan Sisyphus, de mythologische Griek die de goden had getart en voor straf permanent een steen tegen een berg moest oprollen, die als hij boven was weer omlaag rolde.

Begin dit jaar overheerste optimisme; 2021 zou beter worden dan 2020 – alsof de geschiedenis zich iets aantrekt van een kalender. Even leken we nog slechts één lockdown verwijderd van de terugkeer naar een normaal leven, of iets dat erop zou lijken. Met vaccinaties in aantocht leek dit het begin van het einde. Het lijkt nu eerder op het einde van het begin.

Vlak voordat hij de rots weer omhoog moest duwen, accepteerde hij zijn lot, schreef de Franse filosoof Albert Camus in zijn essay over Sisyphus: zelfs tegen een zwarte achtergrond is de mens in staat tot optimisme en creativiteit. We moeten, besloot hij, „Sisyphus voorstellen als een gelukkig mens”.

Onder maatschappelijke druk kondigde het kabinet deze week enkele versoepelingen in de coronaregels aan, waaronder het openen van basisscholen. Maar gezien de oprukkende nieuwe virusvarianten en praktische bezwaren, is dat nu al omstreden. En het is te vroeg om een dempende invloed van het vaccinatieprogramma te verwachten.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 februari 2021