Ook in China gaat vaccineren een stuk trager dan gepland

De 51-jarige schoonmaakster Wang Qin wil met Chinees nieuwjaar eigenlijk het liefst naar huis. Daar woont haar kleinzoon van vier. „Als ik niet ga, dan herkent hij me straks niet meer”, zegt ze. Maar afreizen naar haar geboortedorp in de centraal-Chinese provincie Anhui is dit jaar extra lastig. De regering verbiedt het niet, maar ontmoedigt het op alle mogelijke manieren.

China heeft te maken met wat het staartje lijkt van een nieuwe, kleine besmettingsgolf in meerdere delen van het land. Klein, want begin februari waren er in totaal rond de 2.500 actieve, symptomatische besmettingen in heel China. Maar het gaat niet om de aantallen. De angst is dat de ziekte nog niet overal is gedetecteerd. Ook is de besmettingsbron niet in alle gevallen duidelijk.

Dat is voor China’s leiders onacceptabel. Ze willen corona met wortel en tak uitroeien. Niet het ontlasten van de ziekenhuizen of het indammen van de epidemie is het doel, maar een perfecte score: er mag niet één geval van corona overblijven onder de 1,4 miljard inwoners.

Daarom is de aanpak van corona in China ongekend streng, maar zeer effectief. De overheid verplicht de bevolking tot herhaald testen, en iedereen wordt voortdurend in de gaten gehouden via een gezondheidsapp. Bij elke winkel, restaurant en taxi moet de klant een code scannen waarmee die zich registreert in het systeem van het bedrijf. Daardoor is contactonderzoek makkelijk als er een geval wordt ontdekt. Internationaal reizen is zo goed als onmogelijk en hele groepen worden onmiddellijk in quarantaine geplaatst als iemand misschien met een persoon met corona in aanraking is geweest.

Hoogleraar Liu Jing van de Cheung Kong Graduate School of Business in Beijing rekende uit dat het aantal mensen dat tot nu toe in quarantaine is geplaatst maar liefst 10.000 keer zo hoog ligt als het aantal mensen dat daadwerkelijk met corona besmet is geraakt. Volgens Liu is dat de moeite waard: al die quarantaines zouden de economie minder schaden dan een nieuwe uitbraak.

Derde testfase

Op den duur moet ook in China de oplossing van vaccinaties komen. China ging voortvarend aan de slag met het ontwikkelen daarvan, maar zowel het ontwikkelen en produceren van vaccins als de uitrol van de vaccinatiecampagne verloopt verrassend moeizaam.

Een 26-jarige stewardess bij een Chinese luchtvaartmaatschappij heeft haar eerste inenting al wel op 15 januari gekregen. Ze kreeg het vaccin van staatsbedrijf Sinopharm. „Ik heb er wel over geaarzeld”, vertelt ze aan de telefoon. Ze had eerder een hevige reactie op een Amerikaans vaccin tegen HPV, het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt.

„Ik kies ook daarom liever voor een Chinees vaccin. Ik ben van een ander ras dan Amerikanen en Europeanen, Chinese vaccins zijn gemaakt voor mensen van ons ras”, zegt ze. „Het is ook gemaakt voor de varianten die hier heersen.” Dat er toch al aardig wat mensen mee zijn ingeënt, geeft haar ook vertrouwen. „Je hoort niets over bijwerkingen.”

Er zijn nog steeds geen officiële resultaten van de derde testfase van een Chinees vaccin gepubliceerd

Dat de officiële resultaten van de derde testfase van welk Chinees vaccin dan ook nog steeds nergens zijn gepubliceerd, weet ze niet. De Chinese staat heeft een vrijwel volledig monopolie op de nieuwsvoorziening, en staatsmedia prijzen Chinese vaccins juist de hemel in. Die zouden veel beter werken dan de buitenlandse, omdat ze op een traditionele, beproefde manier werken met geïnactiveerd virus om het lichaam antistoffen te laten maken. Veel beter dan de nieuwe mRNA-methodes, waar bijvoorbeeld het vaccin van Pfizer op is gebaseerd. Daarvan is de werking op den lange duur nog niet onderzocht, zo stelt China.

De overheid wilde voor de aanvang van Chinees Nieuwjaar op 12 februari 50 miljoen mensen inenten. Dat is 3,5 procent van de gehele bevolking; nog lang niet genoeg voor groepsimmuniteit. Maar ook dat voor China bescheiden aantal wordt zeer waarschijnlijk niet gehaald. Eind januari waren er 24 miljoen vaccins toegediend: allemaal pas de eerste injectie van vaccins die uit twee doses bestaan. Toen had dus nog slechts 1,6 procent van de bevolking zijn eerste prik gehad. De tweede dosis dient tussen twee en vier weken na de eerste te worden toegediend.

„China is verstrikt geraakt in zijn eigen succes”, zegt Yanzhong Huang over de telefoon vanuit de VS. Hij is daar hoogleraar op het gebied van volksgezondheid in China. „Omdat er zo weinig gevallen zijn, voelt de overheid onvoldoende urgentie om te vaccineren. Ook de bevolking voelt geen urgentie, waarom zou je je inenten als niemand om je heen ziek wordt?” Op dit moment wil de overheid vaccinatie niet verplichten: dat zou vermoedelijk te veel weerstand oproepen.

Het zal alleen al daarom moeilijk worden om groepsimmuniteit in China te bereiken. Maar die is nu juist voor China een must. Zonder groepsimmuniteit blijven er nieuwe gevallen komen. Dan moet China steeds opnieuw zeer zware middelen inzetten om het besmettingsgetal naar nul terug te brengen. Het land moet dan ook in de toekomst nog vrijwel volledig voor de buitenwereld op slot blijven, om elke besmetting buiten te sluiten. Huang schreef een opiniestuk in The New York Times waarin hij haarfijn uitlegt in welk lastig parket China zich daardoor heeft gemanoeuvreerd.

Daar komt nog bij dat het onduidelijk is hoe effectief de vaccins zijn die in China worden gebruikt. Het vaccin van staatsbedrijf Sinopharm zou een effectiviteit van 79 procent hebben. Het is tot nu toe het enige vaccin dat in China officieel is goedgekeurd, ondanks dat de resultaten van de testfase nog steeds niet zijn gepubliceerd. Elk land bepaalt zelf welke vaccins het goedkeurt voor binnenlands gebruik. In het begin van dit jaar had China al 800 miljoen doses van de vaccins van Sinopharm en Sinovac geëxporteerd of er internationale bestellingen voor ontvangen.

Over Sinovac, het tweede belangrijke vaccin dat veel wordt geëxporteerd (onder meer naar Indonesië, Turkije en Brazilië) en dat wordt geproduceerd door een privébedrijf, circuleren zeer uiteenlopende cijfers. Brazilië sprak van 50 procent, Turkije kwam met 91 procent. Maar daar ging het om een test met slechts 1.322 proefpersonen. China zelf gaf nog geen cijfers vrij.

Lees ook: China’s plan voor hulp arme landen loopt stroef

„Als de effectiviteit van de vaccins lager ligt dan 80 procent, zoals in China, dan moet je de gehele Chinese bevolking van 1,4 miljard mensen inenten om toch tot groepsimmuniteit te komen”, aldus Huang.

Wantrouwen

Wu Si, een man van 30 die werkt in de media, heeft zich heeft onlangs opgegeven voor vaccinatie. Hij moet veel reizen voor zijn werk, vandaar. Wanneer hij het vaccin precies krijgt, weet hij niet. Veel van zijn vrienden vinden dat hij zich helemaal niet moet laten vaccineren. „Zij doen het niet, omdat ze vinden dat we als proefkonijnen worden gebruikt”, zegt Wu. Zo ziet hij het niet. „Geen enkel vaccin is volledig veilig, maar onze vaccins worden nu ook al in Turkije, Brazilië en Pakistan gebruikt. Dat zou toch nooit gebeuren als ze niet veilig waren?”

In China is het wantrouwen tegen vaccinaties groot. Daarom is bijvoorbeeld het griepvaccin er niet erg populair. Er zijn in het verleden veel schandalen geweest waarbij ondeugdelijke vaccins toch op de markt kwamen, omdat de ambtenaren die de vaccins moesten goedkeuren werden omgekocht. Ook de huidige topman van Sinovac was bij dergelijke schandalen betrokken en dat is men niet vergeten.

Helemaal vrijwillig gaat de vaccinatie dan ook lang niet altijd. Een taxichauffeur: „Ja, ik mocht weigeren. Maar dan mocht ik niet meer als taxichauffeur werken.” Hij kreeg zijn eerste inenting op 16 januari.

Foto Alex Plavevski/EPA

Uit een onderzoek van Ipsos blijkt verbazingwekkend genoeg juist dat de bereidheid om je te laten vaccineren in China uitzonderlijk hoog is. Met rond de 80 procent zelfs hoger dan in enig ander land. Huang twijfelt aan die cijfers.

Een Brits onderzoek uit november vorig jaar kwam met 61 procent. Dat is overigens nog steeds veel hoger dan in Amerika: 47 procent.

Huang denkt dat de trage uitrol van het Chinese vaccinatieprogramma en het gebrek aan urgentie bij de overheden ook te maken hebben met moeilijkheden bij de productie. „Die vormt een bottleneck.” Productie van het traditionele type vaccin dat China maakt, is veel moeilijker op te schalen dan productie van mRNA-vaccins.

Yang Xiaoming, een van de hoogste leiders bij Sinopharm, meldde in januari aan Chinese staatsmedia dat zijn bedrijf in 2021 een productiecapaciteit van 1 miljard doses kan bereiken. Genoeg dus voor 500 miljoen mensen, maar bij lange na niet genoeg voor de gehele Chinese bevolking van 1,4 miljard.

Risicoberoepen eerst

China is in december begonnen met vaccineren. De overheid voert een beleid dat sterk afwijkt van het Europese. Niet de oudste en meest zwakke burgers komen als eerste in aanmerking, maar mensen in risicoberoepen, zoals luchtvaartpersoneel, havenarbeiders, ziekenhuispersoneel en mensen die in de import van diepvriesproducten werken. Daarnaast krijgen zij die cruciaal zijn om het land draaiende te houden voorrang: taxichauffeurs, marktkooplui, horecapersoneel, pakketbezorger.

Een deel van de rest van de bevolking heeft nu ook zijn belangstelling kunnen registreren, via de woonwijk of de werkgever. Voorlopig komen alleen gezonde mensen tussen de 18 en de 59 jaar in aanmerking. De vaccins zijn namelijk nauwelijks getest op ouderen, mensen met chronische ziekten en kinderen. Het is onduidelijk of de vaccins voor hen wel veilig zijn.

„Als straks blijkt dat het vaccin zonder veel problemen kan worden gegeven aan gezonde mensen tussen 18 en 59, gaan ze daarna misschien ook aan kinderen en ouderen geven”, denkt Huang. Maar dat is wel een gok, want dan is dus nog steeds niet echt getest of vaccinatie voor hen wel veilig is.

In China komen eerst mensen in risicoberoepen in aanmerking, zoals luchtvaart- en ziekenhuispersoneel

De schaarste aan vaccins stelt de overheid ook voor een dilemma: gaat China een deel van de vaccins toch exporteren om zo strategisch voordeel in het buitenland te behalen? Door de levering van vaccins zullen andere landen immers meer bij China in het krijt komen te staan, wat het land meer macht geeft. Of gaat het eigen volk toch voor?

„Je ziet nu al steeds meer problemen met de export van vaccins ontstaan”, zegt Huang. Zo krijgen de Filippijnen bijvoorbeeld nog maar een half miljoen doses, terwijl daar 100 miljoen mensen wonen. „Daarmee wordt zo’n levering vooral symbolisch”, aldus Huang.

Niet alle landen willen Chinese vaccins nu de effectiviteit lager is dan gehoopt en de testresultaten niet zijn gepubliceerd. „Het is de hoop dat Hongkong of Singapore, die ook Chinese vaccins hebben besteld, China zover kunnen brengen om de testresultaten openbaar te maken.”

Mogelijk eist de WHO hetzelfde: China wil 10 miljoen doses bijdragen aan het Covax-programma van de WHO, maar dat kan alleen als die vaccins eerst door de WHO zijn goedgekeurd. Ter vergelijking: de EU stelt 500 miljoen euro ter beschikking. Daarvan kunnen een miljard doses worden geproduceerd.

De meeste landen in Afrika, toch een prioriteit van China, hebben nog geen concrete toezeggingen voor vaccins van China gekregen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 februari 2021