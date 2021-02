Personeel wil maandag faillissement Miss Etam aanvragen

Werknemers van kledingwinkelketen Miss Etam zijn van plan samen met vakbond AVV maandag het faillissement aan te vragen van hun werkgever. Reden is dat de eigenaar, NXT Fashion van ‘bedrijvendokter’ Martijn Rozenboom, de lonen voor januari nog niet heeft uitbetaald.

Via een woordvoerder bevestigt Rozenboom dat de salarissen niet zijn overgemaakt. Reden daarvoor is een probleem met de NOW-loonkostensubsidie die is aangevraagd, omdat de Miss Etam-winkels gesloten zijn vanwege de lockdown. Het UWV beschouwt het huidige Miss Etam, dat na het faillissement van afgelopen zomer is doorgestart onder de vleugels van NXT, als een nieuw bedrijf. De loonkostensubsidie is alleen beschikbaar voor bedrijven die voor 1 maart 2020 een maand of meer omzet gedraaid hebben. Volgens Rozenboom wordt er tot op het hoogste niveau, op het ministerie van Sociale Zaken, gesproken over de kwestie. „We hebben goede hoop. Deze aankondiging van het personeel werkt dan ook volledig averechts.”

Vakbondsbestuurder Martin Pikaart vindt dat Rozenboom zich ten onrechte verschuilt achter het UWV. „Kennelijk vindt hij dat als er geen NOW wordt overgemaakt, dat hij dan ook geen salaris hoeft te betalen. Dat is een bijzondere attitude.”

Eind december werden al het distributiecentrum en dienstencentrum van Miss Etam en Steps failliet verklaard, op initiatief van NXT zelf. Het bedrijf stelde destijds ook al dat het niet anders kon vanwege uitblijven van NOW-subsidie.

