Omwonenden doen aangifte tegen Tata Steel wegens gezondheidsschade

Advocaat Bénédicte Ficq gaat namens tientallen omwonenden van de staalfabriek van Tata Steel, aangifte doen wegens „de gezondheidsschade die het bedrijf aan mens en dier veroorzaakt” met de luchtvervuiling in het gebied rondom de fabriek. Deze zal gericht zijn op de rechtspersonen en (oud-)leidinggevenden van Tata. Dat bevestigt de advocaat vrijdag na berichtgeving van het Noordhollands Dagblad. Haar cliënten willen „erkenning dat het bedrijf niet straffeloos de gezondheid van omwonenden kan ruïneren”.

Ficq zegt „tientallen bewoners” en twee stichtingen - Frisse Wind en Duinbehoud - bij te staan. Volgens de advocaat „overtreedt Tata Steel aantoonbaar en structureel de regels door opzettelijk riskante productieprocessen uit te blijven voeren”. „Strafrechtelijk hebben ze in mijn ogen een probleem. Er staat twaalf jaar op het opzettelijk in gevaar brengen van de gezondheid van omwonenden”, aldus Ficq. „Het is ongehoord dat dit ontembare monster gevaarlijke stoffen uitstoot in zo’n dichtbevolkt gebied.”

De klagers wonen in de omtrek van de fabriek in IJmuiden, van Wijk aan Zee tot Beverwijk. Ficq vertelt dat sommige inwoners hun kozijnen dagelijks moeten schoonvegen, als het „zwarte spul afkomstig van Tata” naar binnen is gewaaid. Ook zegt ze een zwangere vrouw bij te staan die vreest voor de gezondheid van haar ongeboren kind. Ficq hoopt dat basisscholen zich ook aansluiten. „Vanwege corona moeten ze van het RIVM met de ramen open lesgeven. Tegelijkertijd moeten scholen een veilige leeromgeving bieden. De vervuiling van de fabriek brengt ze daardoor in een spagaat.” Ze hoopt dat zich naast de scholen in de komende weken meer omwonenden en organisaties achter de aangifte scharen. Daarna stapt ze naar justitie.