Nu komt de week van de waarheid voor de opmars van de Britse variant

Het aantal positieve tests daalt, de ziekenhuisopnames gaan naar beneden – hetzij veel minder hard. En de ‘R’ ligt bovendien onder de 1, nog nét, blijkt uit de laatste berekening van het RIVM.

Hoe kan dat, terwijl volgens het RIVM inmiddels tweederde van de besmettingen van de Britse variant is? Als die besmettelijkere mutatie de overhand zou krijgen, zou het aantal besmettingen toch snel stijgen?

„Het is ook complex”, gaf Jaap van Dissel van het RIVM afgelopen week in de Tweede Kamer toe. Het RIVM gaf de afgelopen weken veel verschillende cijfers over de Britse variant, en daar zitten belangrijke verschillen tussen. Het RIVM gebruikt metingen en berekeningen. De metingen kijken een tijdje terug in de tijd: voor iemand besmet raakt, duurt het doorgaans een dag of zes voordat de klachten beginnen. En dan duurt het vaak nog een paar dagen voor er daadwerkelijk een afspraak bij de teststraat wordt gemaakt. Op die manier kunnen er zomaar twee weken zitten tussen de dag waarop iemand besmet raakt en de positieve testuitslag. Op basis van een steekproef van zo’n tweehonderd positieve tests kan het RIVM een uitspraak doen over hoe groot het aandeel van de Britse variant onder die positieve tests is.

De laatste betrouwbare metingen die het RIVM heeft, zijn dan ook van de week van 11 tot en met 17 januari. Toen was 19,8 procent van de besmettingen veroorzaakt door de Britse variant, blijkt uit de steekproef. Dat aandeel groeit hard: een week daarvoor was het nog maar 8,6 procent, de week daarvoor 4,5. Het percentage verdubbelt dus grofweg elke week.

Aan de hand van die gegevens kan het RIVM een prognose maken hoe snel het aandeel van de Britse variant groeit. De verwachting is dat dat aandeel de afgelopen twee weken nog eens twee keer is verdubbeld, van 19,8 naar 33 procent, naar 67 procent.

Maar dat zien we dus nog niet in de cijfers die dagelijks worden gerapporteerd, zoals het aantal positieve tests en aantal ziekenhuisopnames, terug.

Daar zal snel verandering in komen, denkt Van Dissel. De R van álle coronabesmettingen lag op 15 januari, de laatste betrouwbare cijfers, nog maar net onder de 1: op 0,97.

Maar in feite hebben we te maken met twee epidemieën, stelt Van Dissel. De R van het ‘oude’ virus ligt ruim onder de 1, op 0,86. Dat betekent dat honderd mensen gemiddeld 86 anderen aansteken; op die manier dooft de epidemie langzaam uit.

Het aantal besmettingen daarvan lag begin januari heel hoog, maar daalt nu dus vrij snel.

De R van de ‘andere’ epidemie, die van de Britse variant, ligt ruim boven de 1: op bijna 1,3. Daar groeit het aantal besmettingen dus. Het aantal besmettingen lag begin januari heel laag, maar is de afgelopen weken razendsnel gegroeid. De dalende lijn van de ‘oude’ variant en de stijgende lijn van de ‘nieuwe’ variant komen steeds dichter bij elkaar en, zo verwacht Van Dissel, hebben elkaar eind januari gekruist. Vanaf dat moment groeit het totale aantal besmettingen ook weer. Maar het duurt dus twee weken voor we dat ook terugzien in het aantal positieve tests. Dat zou komende week moeten zijn. Dan moet blijken of de prognoses van het RIVM werkelijkheid worden.

In dat geval zou er ruim een week later, in de week van 15 februari, weer een eerste stijging in de ziekenhuizen te zien moeten zijn. Als de inschattingen van het RIVM kloppen, zou de Britse variant kunnen leiden tot een hogere piek dan die van het voorjaar van 2020 – hoewel er nu een strengere lockdown is dan destijds.

Het RIVM denkt dat er begin april, op het hoogtepunt van de golf, tussen de 1.000 en 1.500 mensen op de IC zouden kunnen liggen. Dat kan verder oplopen als er meer maatregelen worden versoepeld, zoals de avondklok. Ter vergelijking: bij de eerste golf lagen er op het hoogtepunt ruim 1.200 mensen op de IC.