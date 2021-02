Muis vaart wel bij vulkaan

Biologen ging er vanuit dat een endemische bosmuis die op de Filippijnse vulkaan Pinatubo leefde was uitgestorven, nadat de vulkaan in juni 1991 met een ongekend explosieve kracht was uitgebarsten.

Naam: Pinatubo-vulkaanmuis Wetenschappelijke naam: Apomys sacobianus Leefplek: Op de hellingen van de Pinatubo op het eiland Luzon. Uiterlijk: Bruingrijze vacht met witte buik. Lichaam 14 cm, staart 15 cm. Eet: Wormen, insecten, zaden, vruchten. Opvallend: De expeditieleider die de vulkaanmuis herontdekte, Danilo Balete overleed in 2017 plotseling, 56 jaar oud. Collega’s hebben zijn werk afgerond.

Maar tijdens een expeditie twintig jaar later bleek het diertje als een feniks uit zijn as herrezen.

En hoe: de Pinatubo-vulkaanmuis was in 2011 de talrijkste diersoort op de vulkaan. De natuur was er toen nog steeds herstellende van de verwoestende lava- en modderstromen. Maar de muis floreerde. In het kortgeleden gepubliceerde verslag van die inventarisatie in het Phillippine Journal of Science noemen biologen de muis een extreem voorbeeld van een ‘verstoringsspecialist’, een soort die profiteert van een ernstig verstoorde leefomgeving. Waarvan akte.