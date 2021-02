Werd Mathilde Willink vermoord? En door wie?

Op 25 oktober 1977 werd de bekende societydiva Mathilde Willink dood aangetroffen in haar hemelbed. Zelfmoord, was de conclusie van de politie. Maar veel van haar vrienden hebben daar nooit in geloofd. In de zesdelige podcastserie Mathilde’s Mysterie proberen Lammert de Bruin en Babs Assink dichterbij de waarheid rond Mathilde’s dood te komen.

Mathilde, iedereen noemde haar bij haar voornaam, was in het Amsterdam van de jaren zestig en zeventig een bekende verschijning. Ze liep rond in extravagante jurkjassen van modeontwerpster Fong Leng. Haar eigen hoofdhaar vulde ze aan met haarstukken van Noorse nonnen. Ze paradeerde als een koningin door de hoofdstad, ook nadat haar man, de magisch-realistische schilder Carel willink, haar in 1975 het huis uit had gezet.

Na de scheiding van Willink ging het bergafwaarts met Mathilde, die zich Willink bleef noemen. Ze heette van zichzelf Den Doelder. Ze vloog naar New York, vastbesloten om de nieuwe muze van Salvador Dali te worden. Dat plan mislukte jammerlijk. Ze begon Willink te stalken, stond op een dag met een bijl naast zijn bed, vernielde twee van zijn schilderijen, en ontstak steeds vaker in hysterie.

Ze zocht haar toevlucht tot roddeljournalisten, in de podcast horen we er twee, Ger Lammens en Joop van Loon, ze had met allebei een kortstondige verhouding. Mathilde sprak steeds vaker en steeds openlijker over zelfmoord, deed zelfs een poging en probeerde daarbij Lammens te wurgen, zodat hij met haar mee zou gaan. En toch, nu nog, na meer dan 43 jaar, zijn er nog veel mensen ervan overtuigd dat de mythische Mathilde vermoord is.

Wist zijn van de ontvoering van Maup Caransa?

Vermoord, maar door wie? Door onderwereldfiguur Gerard Vitali, met wie ze in de laatste maanden van haar leven een relatie had? Was ze op de hoogte van het plan om de Amsterdamse onroerend goedhandelaar Maup Caransa te ontvoeren en werd ze daarom uit de weg geruimd?

Vrienden en bekenden gissen en speculeren er op los. Gelukkig worden we in het laatste deel door twee nuchtere oud-politiemensen weer met beide benen op de grond gezet. Ze doen dat aan de hand van het politiedossier van toen, dat de podcastmakers van het Amsterdamse Stadsarchief mogen lenen. Ze prikken de ene na de andere mythe door. Was het nou moord, of was het toch zelfmoord? En als het zelfmoord was, kunnen Mathildes vrienden het dan nu eindelijk wel geloven?

Mathilde’s Mysterie 6 afleveringen van 27 minuten, Avrotros, NPO Radio 1