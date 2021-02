‘Kids’ cashten in Duitsland met slechte mondkapjes

Na een jaar pandemie begint zich af te tekenen wie er uit wereldwijde rampspoed een slaatje meende te kunnen slaan. Een Zwitsers bedrijf, gerund door twee twintigers, verkocht mondmaskers en beschermende pakken voor exorbitante prijzen aan het Zwitserse leger. Dankzij de interventie van de dochter van een prominente CSU’er werden bovendien ook de Duitse deelstaten Beieren en Noordrijn-Westfalen en het ministerie van Gezondheid in Berlijn hun klant. De jongens reden tot voor kort van hun miljoenenwinst beiden in een Bentley – een van hen had er nog een Ferrari naast. Nu worden ze verdacht van woekerhandel.

Volgens onderzoek van Der Spiegel en de Zwitserse krant Tages-Anzeiger kocht het bedrijf Emix Trading van Luca S. en Jascha R. vanaf begin 2020 grootschalig mondkapjes in. In maart werden die in Europa in één klap schaars, en de ‘Masken-Kids’, zoals Duitstalige media S. en R. noemen, verkochten in drie orders bijna een miljoen FFP2-maskers aan het Zwitserse leger voor gemiddeld 9,12 euro per stuk. Voor de crisis kostte een FFP2-masker ongeveer 45 cent.

Dochter CSU-prominent

Daarnaast deed Emix Trading zaken met de deelstaten Beieren en Noordrijn-Westfalen, en met het ministerie van Gezondheid in Berlijn. Het contact zou volgens Der Spiegel zijn gelegd door Andrea Tandler, dochter van CSU-prominent Gerold Tandler, ooit minister in Beieren.

Het Beierse ministerie van Gezondheid bestelde begin maart een miljoen FFP2-maskers bij Emix à 8,90 euro per stuk, en later nog 332.568 beschermende pakken à 18,90 euro. Beieren zou Emix Trading daarna bij het ministerie in Noordrijn-Westfalen hebben aanbevolen, dat ook een miljoen FFP-2-maskers bestelde, nu voor 9,90 euro per stuk. Een paar dagen eerder kocht Noordrijn-Westfalen nog 300.000 FFP-2-maskers van een andere leverancier voor 1,16 euro per stuk. De Beierse gezondheidsminister Huml is inmiddels door de Beierse minister-president en kanseliergegadigde Markus Söder (CSU) overgeplaatst naar het departement voor buitenlandse betrekkingen.

‘Oorlogprofiteurs’

Andrea Tandler zou ook contact hebben gehad met de landelijke minister van Gezondheid Jens Spahn (CDU). Het ministerie garandeerde via een ‘open-house-procedure’ iedere leverancier die meer dan 25.000 FFP-2-maskers kon leveren 4,50 euro per stuk. Maar Emix kreeg 5,40 euro – op het ministerie noemde men het bedrijf ‘Kriegsgewinnler’, ‘oorlogprofiteurs’, aldus Der Spiegel. Het weekblad schat de order van het ministerie aan Emix in totaal op 350 miljoen.

Daarmee is het dossier nog niet af. Tages-Anzeiger en Der Spiegel constateerden dat een deel van de maskers die door Emix Trading zijn geleverd ondermaats is. De maskers die aan Noordrijn-Westfalen werden geleverd zouden van een Egyptische producent komen – die echter ontkent ooit FFP2-maskers te hebben gemaakt.

In Zwitserland liggen nu 700.000 maskers van Emix te verstoffen in de opslag omdat ze eveneens namaak zijn, en onbruikbaar. Beieren ontving een levering zonder veiligheidscertificaat – de maskers zijn na een huis-tuin-en-keukenproef toch in gebruik genomen.