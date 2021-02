Internationaal Strafhof kan door met Palestina-onderzoek

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag mag doorgaan met het onderzoek naar oorlogsmisdaden in Palestina. Het Hof heeft jurisdictie over de Westelijke Jordaanoever en Gaza. Daartoe heeft een meerderheid van de vooronderzoekskamer van het Strafhof vrijdag besloten.

De Palestijnen sloten zich in 2015 aan bij het ICC en hebben het onderzoek aangevraagd. De regering verwelkomt het besluit van het Strafhof. „Een historische dag” noemde het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken de beslissing in een verklaring. „Wij zijn klaar om samen te werken met het ICC.”

Israël trok de validiteit van het onderzoek eerder in twijfel omdat zij zelf geen lid zijn van het ICC, de Palestijnen volgens hen geen staat hebben en de precieze ligging van de grenzen betwist is. Het Hof stelt nu dat de gebieden die Israël veroverd en bezet heeft in 1967 wel onder zijn jurisdictie vallen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei vrijdag dat de beslissing van het Hof „het vermogen inperkt van democratische landen om zich tegen terreur te verdedigen”. Ook noemde hij het onderzoek „juridische vervolging”, aldus Reuters.

In 2019 zei de hoofdaanklager van het Strafhof, Fatou Bensouda, dat er een „redelijke basis” was voor het openen van een onderzoek naar eventuele oorlogsmisdaden bij de Israëlische militaire aanval op de Gazastrook in 2014 en tijdens het bouwen van nederzettingen op de bezette Westoever en het oosten van Jeruzalem.