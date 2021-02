Inspectie begint onderzoek naar antiterreurteam van de politie

De Inspectie Justitie en Veiligheid begint met spoed een onderzoek naar het belangrijkste politieteam dat in Nederland belast is met de bestrijding van terrorisme. Bij de inspectie zijn recentelijk „signalen binnengekomen over mogelijke misstanden, zoals een onprofessionele werkwijze”.

De afgelopen week heeft de inspectie informatie ontvangen van politiemensen die klagen dat een aantal vermeend geradicaliseerde Syriëgangers bij terugkeer in Nederland niet of niet goed kunnen worden onderzocht. Het team Contra-terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER) van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie (ongeveer dertig rechercheurs) zou te weinig tijd, middelen en mensen hebben om het werk naar behoren te kunnen doen. Er zouden concrete signalen bestaan over uit het Midden-Oosten in Nederland teruggekeerde terroristen die mogelijk voor gevaar zouden kunnen zorgen, aldus opsporingsbronnen.

De inspectie spreekt van een „oriënterend onderzoek” om een beter beeld te krijgen van „de aard, omvang en ernst van de gemelde problemen”. Ook van de politievakbonden zijn inlichtingen binnengekomen over problemen bij de aanpak van terrorisme. Het functioneren van de CTER stond al op de agenda van de inspectie voor nader onderzoek later dit jaar, maar dat wordt nu vervroegd door de actuele inlichtingen die de dienst kreeg.

Het doel van de CTER is informatie verzamelen waarmee aanslagen kunnen worden voorkomen of verijdeld. Het politieteam streeft ernaar „urgente signalen” binnen 24 uur te kunnen taxeren, aldus interne beleidsstukken van de Nationale Politie. Alle ‘terugkeerders’, zo is de bedoeling, worden in Nederland opgepakt, vastgezet en strafrechtelijk onderzocht.

Volgens politiebronnen lukt dit nu alleen bij vermoedelijke Nederlandse IS-strijders die terugkeren uit landen als Iran en Syrië. Voor reizigers uit andere ‘riskante’ landen zoals bijvoorbeeld Jemen, is nu geen tijd.

Spanningen met buitenlandse partners

Vorige maand bracht de Inspectie Justitie en Veiligheid, de hoogste toezichthouder op uitvoeringsorganisaties op het terrein van justitie en veiligheid, ook al een rapport uit over misstanden bij de Landelijke Eenheid. De samenwerking van de Nationale Politie met buitenlandse diensten verloopt zo slecht, dat er „spanningen met internationale partners” zijn en er „een groot afbreukrisico voor internationale opsporing” is ontstaan, concludeerde de Inspectie. De problemen zijn veroorzaakt door een „ongestuurde aanpak” van de politieleiding waardoor de Nederlandse politie „een slecht imago in de internationale samenwerking” heeft gekregen en er „schade aan medewerkers” is ontstaan.

Naast het landelijke team dat nu versneld wordt onderzocht, heeft iedere regionale politie-eenheid een eigen contraterrorisme-afdeling CTER. Ook wijkagenten zijn in Nederland nadrukkelijk betrokken bij de terrorismeaanpak. Als ‘ogen en oren’ op straat moeten zij zo vroeg mogelijk radicalisering signaleren.

Het onderzoek naar terugkerende Syriëgangers is in eerste instantie belegd bij de Landelijke Eenheid. Syriëgangers worden gezien als potentiële dreiging, omdat zij vechtervaring hebben en mogelijk door IS of Al-Qaeda zijn geïnstrueerd om een aanslag te plegen. Het bevestigd krijgen dat iemand is teruggekeerd uit het strijdgebied is soms al een hele uitdaging voor de politie. Sommigen geven een andere naam op, of zeggen dat ze alleen in Turkije zijn geweest.

In totaal zijn zo’n 65 uitreizigers teruggekeerd naar Nederland, volgens cijfers van inlichtingendienst AIVD. Een minderheid is veroordeeld, van de meesten slaagde de politie er niet in bewijs te vinden dat zij zich daadwerkelijk hadden aangesloten bij IS of een andere terreurbeweging. Ook blijven de straffen relatief laag, omdat vaak niet kan worden bewezen dat een terugkeerder zelf heeft gevochten.

Veiligheidsbewuste topcriminelen

Wat het werk van de antiterrorismepolitie extra bemoeilijkt, is dat jihadisten zich steeds meer gedragen als zeer veiligheidsbewuste topcriminelen. Voorheen schreven ze op sociale media open en bloot over hun jihad-sympathieën, zoals een in 2014 opgerolde Haagse groep ronselaars, die zich online opwierpen als IS-activisten. Tegenwoordig zijn ze online nauwelijks aanwezig, maar gebruiken ze versleutelde apps voor communicatie, of spreken ze ’s nachts buiten af, zodat de observatieteams van de politie niet bij ze in de buurt kunnen komen.

Dat laatste gold ook voor de Arnhemse terreurgroep, dit jaar veroordeeld wegens plannen voor een aanslag op een lhbt-evenement, die zelfs in geheimtaal spraken over hun aanslagplannen. Die zaak, waarbij undercoveragenten werden ingezet, gold overigens als een succes van het landelijke antiterrorismeteam dat nu wordt onderzocht.