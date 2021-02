Hoe zou het leven elders eruitzien?

David Attenborough heeft alle dieren op aarde nu wel behandeld, dan maken we maar een documentaire over fictief leven op andere planeten. Zoiets moeten ze hebben gedacht bij Netflix, toen de documentaireserie Alien Worlds in het leven werd geroepen. In vier afleveringen fantaseren de makers over hoe het leven er op vier buitenaardse planeten uit zou kúnnen zien. Niet vaak vullen feit en fictie elkaar zo aan.

Een ietwat vergezocht concept wordt vergezeld van een aardige wetenschappelijke onderbouwing. Scènes op de buitenaardse planeten komen samen met stukjes natuurdocumentaire op aarde, over hoe ook hier het leven met extreme omstandigheden leert omgaan. Planeet Atlas is twee keer zo zwaar als de aarde, en dus is de zwaartekracht twee keer zo groot. Dat maakt beweging op de oppervlakte energieslurpend, maar omdat de lucht twee keer zo hard wordt samengeperst, neemt ook de opwaartse kracht toe. Kleine diertjes maken daarvan gebruik en zweven in luchtzakjes omhoog. Met alle gevolgen van dien: roofdieren verplaatsen zich naar de lucht.

De interactie tussen de grilligheid van planeten en de flexibiliteit van leven blijkt enerverend. Stel je eens voor: een planeet waar het op de ene helft altijd dag is, en op de andere helft altijd nacht. Daar moet leven met tegengestelde extremen kunnen leven. Of een aarde-achtige planeet, die niet één maar twee zonnen heeft. Fotosynthese floreert, biodiversiteit en competitie rijzen de pan uit.

De makers moeten steeds hetzelfde verhaal twee keer vertellen: over het leven op aarde, en hoe datzelfde fenomeen in andere werelden ook kan bestaan. Het is een nadeel dat wellicht een onvermijdelijke bijwerking is van de wetenschappelijke verantwoording voor hun fantasieën. Gevolg: een nogal vlakke leercurve, een lage informatiedichtheid. Een aflevering duurt drie kwartier, daarin zie je best weinig.

Bovenal laat Alien Worlds zien hoe bijzonder het leven op onze eigen aardbol al is. Ook op ogenschijnlijk onleefbare plekken redt het leven zich prima. Waarom al die interesse in de buitenwereld, als de aarde zo mooi is?