Hoe zit het met de privacy op Google Classroom?

Moeder: „Mijn twee dochters van 15 en 17 doen hun schoolwerk sinds de lockdowns op Google Classroom. Toen we nog in Australië woonden, hadden ze laptops van school die ze daar in het weekend moesten achterlaten, en die door de school regelmatig op persoonlijke gegevens werden gecontroleerd. Hier werken ze op hun eigen laptops waar veel persoonlijke informatie op staat. Wij willen dat er zo weinig mogelijk info over onze kinderen wordt opgeslagen. Ze moeten in hun schoolwerk kunnen schrijven wat ze willen zonder dat dat straks consequenties heeft. Maar hoe voorkom je dat als ze dag in dag uit op een product van Google werken? Het bedrijf geeft zelf aan in de privacypolicy hun informatie met derden te delen. Hoe beschermen we onze kinderen tegen de verspreiding van persoonlijke informatie?”

Goed instrueren

Peter Nikken: „Met de plotse reden voor thuisonderwijs is de kwestie van de privacybeveiliging van online les ineens urgenter geworden. Dit speelt zich echter een niveau hoger af dan tussen school en leerling. Overheden moeten om burgers en leerlingen te beschermen met de techgiganten afspraken maken. Scholen kunnen zelf ook al meehelpen door de online info aan het eind van het schooljaar te verwijderen, om bijvoorbeeld het gevaar te voorkomen dat lage cijfers of filmpjes kinderen achtervolgen.

Peter Nikken is hoogleraar mediaopvoeding aan de Erasmus Universiteit en lector jeugd en media aan hogeschool Windesheim. Hij schreef met Dian de Vries De schermwijzer.

„Daarnaast zou het goed zijn als er schoollaptops komen die alleen voor schoolwerk zijn. School kan ze dan regelmatig nakijken op persoonlijke gegevens en eventueel schoonmaken. Om die reden krijgen werknemers immers ook computers van de zaak.

„Het enige wat u zelf kunt doen is uw kinderen instrueren binnen de grenzen van het betamelijke te blijven, net als voor de rest van de online omgeving geldt. Want we kunnen bezorgd zijn over Google Classroom, maar via de social media van uw kinderen liggen de data waarschijnlijk allang voor het oprapen, op basis daarvan krijgen ze bijvoorbeeld reclames toegestuurd.”

Ander account maken

Pedro De Bruyckere: „Alphabet, het moederbedrijf van Google heeft ervoor gezorgd dat de onderwijssoftware aan strengere privavcyregels voldoet dan andere toepassingen. Data zouden niet worden doorgespeeld aan anderen. Maar: dat geldt alleen als de scholen binnen Google Classroom blijven. Zodra ze die met andere software combineren zoals Google Maps bestaat er toch kans dat data verknoopt raken.

Pedro De Bruyckere specialiseert zich als pedagoog in de invloed van ICT op jeugd. Hij is docent aan de Arteveldehogeschool in Gent, en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Leiden.

„Wat u kunt doen is uw kinderen vragen om een apart account te maken voor Google Classroom, en dat puur en alleen te gebruiken voor onderwijs. Op die manier kun je al problemen voorkomen.

„Iets waar veel scholen niet bij stilstaan is dat ze door de keuze voor Microsoft of Google scholieren gewoon maken met een type software dat als ze opgroeien de voorkeur zal krijgen. Als je vaardigheden leert voor Google Classroom zal je ook via Google zoeken, en zo in een bepaald algoritme geduwd worden, terwijl er meer zoekmachines bestaan. Zolang je je daarvan bewust bent hoeft het geen fuik te zijn, maar het is wel een punt om zowel thuis als bij een vak als mediawijsheid te bespreken.

„In Vlaanderen heeft de minister van Onderwijs onlangs gezegd te willen gaan werken aan een eigen laptop voor ieder kind. Voor elk kind apart vanaf groep 7, gedeeld bij de jongere groepen. De laptops zouden mogelijk eigendom van de school blijven.”

