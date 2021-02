Het kortwieken van Chinees fintechbedrijf Ant is begonnen

Het was jarenlang precies wat het Chinese Ant Group niet wilde zijn: een ‘gewone’ financiële instelling. Maar het lijkt er op dat het betaalbedrijf van de Chinese miljardair Jack Ma ook precies dat aan het worden is, om zo weer in het gevlij te komen bij de Chinese autoriteiten.

Lees ook: Miljardair Jack Ma is al maanden spoorloos verdwenen — ging hij te ver?

Dat was nodig. Eind oktober blokkeerden de Chinese autoriteiten onverwacht de miljardenbeursgang van Ant. Officieel omdat China opeens fintechbedrijven zoals Ant aan strengere regels wil onderwerpen, waardoor de beursgangdocumenten niet meer klopten. Wat waarschijnlijk ook meespeelde, was een uiterst kritische speech van Ma over de Chinese toezichthouders, daags voor de beursgang. Hij verdween na de mislukte beursgang drie maanden van de radar.

Deze week brachten internationale media het nieuws dat Ant, bekend van betaalapp Alipay, een akkoord bereikt heeft met de Chinese toezichthouders over een herstructurering. Het plan zou inhouden dat Ant tot een ‘gewone’ financiële instelling wordt omgevormd. Gevolg zou zijn dat Ant aan dezelfde strenge kapitaalregels moet voldoen als banken.

Volgens Reuters blijft het daar niet bij. Ant zou volgens het Britse persbureau ook gedwongen worden om het onderdeel dat alle kredietgegevens van consumenten en winkeliers verzamelt, los te knippen van de rest van het bedrijf. Andere financiële instellingen zouden daar dan makkelijker toegang toe moeten krijgen.

De volledige plannen zullen mogelijk nog voor het Chinese nieuwjaar, volgende week vrijdag, officieel bekendgemaakt worden. Als de toezichthouders tevreden zijn, zou binnen twee jaar alsnog een beursgang moeten kunnen plaatsvinden, zeggen bronnen tegen Reuters.

Of de waardering van Ant dan nog steeds op omgerekend 300 miljard dollar uitkomt, is de vraag. De ingrepen hebben namelijk flinke invloed op de verdiencapaciteit van Ant. Als het bedrijf als bescherming tegen mogelijke verliezen op leningen net zoveel kapitaal moet gaan aanhouden als banken, scheelt dat flink in de winstmarge.

Vooral het opgeven van het monopolie op data van klanten is flinke aderlating

Maar vooral het opgeven van het monopolie op de data van klanten zal een flinke aderlating zijn. Juist die data waren tot nu toe een belangrijke bron van inkomsten. Het bedrijf kan twee derde van de Chinese bevolking van 1,4 miljard tot zijn clientèle rekenen, plus nog eens tachtig miljoen winkeliers. Banken en andere financiële instellingen kunnen nu tegen een betaling van een fikse fee gebruikmaken van die informatie om leningen te verstrekken. Volgens Reuters snoepte Ant daarmee 30 tot 40 procent van de rentemarge van de kredietverstrekkers op.

Ant is overigens niet het enige bedrijf dat deze melkkoe zal moeten opgeven. De Chinese centrale bank publiceerde vrijdag een onderzoek dat erop wijst dat alle fintechbedrijven, ook concurrenten WeBank en JD.com, hun data moeten gaan delen.

Lees ook: Betaalapp Alipay is heel handig voor Chinezen én voor de Chinese overheid