Het enige muizengaatje in mogelijke coronaversoepeling

De frustratie spatte ervanaf: „Heropenen van scholen terwijl de B.1.1.7 variant nog steeds spreidt is net zo verstandig als bij een reeds lekke, zinkende boot een extra gat in de kiel te slaan”, twitterde de Utrechtse viroloog Raoul de Groot woensdag. Ondanks de opkomst van de besmettelijker Britse coronavirusvariant (B.1.1.7) besloot het kabinet de basisscholen en kinderopvang weer te openen met ingang van maandag 8 februari. Tegelijkertijd zal de nationale lockdown onverminderd van kracht blijven tot ten minste 2 maart.

Het aantal positieve uitslagen van coronatests neemt sinds de jaarwisseling gestaag af, maar de verwachting is dat de curve al weer snel naar boven zal terugbuigen. Dat komt door de sterke toename van de Britse variant. Het RIVM schat dat deze variant in Nederland inmiddels tweederde van alle besmettingen veroorzaakt. Het reproductiegetal, het gemiddeld aantal mensen dat iemand met Covid-19 besmet, van deze variant ligt in weerwil van de strenge maatregelen van de lockdown misschien toch nog boven de 1. Dat betekent dat het aantal besmettingen vroeg of laat weer gaat stijgen. Zo belanden we in een derde golf.

Is – in de woorden van Raoul de Groot – „een extra gat” in de bodem van het schip dan wel te verantwoorden? Het laatste advies van het Outbreak Management Team (OMT), waarop het kabinetsbesluit gebaseerd is, constateert inderdaad dat alleen al het openen van het basisonderwijs en de kinderopvang „een verhogend effect zal hebben op de opnames en bezetting van verpleegafdelingen en op de IC”. Berekeningen laten zien dat de Nederlandse zorg deze extra toestroom van patiënten nog net zou aankunnen.

Onzeker experiment

Viroloog De Groot betwijfelt of er wel zo’n afgewogen risico gemaakt kan worden. „Op dit moment de scholen openen, midden in de lockdown, komt neer op een veldexperiment met onzekere uitkomst. De epidemiologische rol van kinderen in de corona-epidemie is op zijn zachtst gezegd nog controversieel. Dat er nu een Britse variant is bijgekomen maakt de zaak nog onvoorspelbaarder.”

De Groot benadrukt dat hij de zorgen over kinderen die een leerachterstand oplopen of in een sociaal isolement raken niet wil bagatelliseren: „Die nood begrijp ik heel goed. Maar mijn overweging is dat we met de lockdown al enorme economische en maatschappelijke schade voor lief hebben genomen. De besmettingen nemen nu wel af, maar zeker niet zo snel als we gehoopt hadden. Dat komt doordat we een lek hebben: kennelijk houdt niet iedereen zich voldoende aan de maatregelen om de virusverspreiding verder terug te dringen. Als we nu te snel van stapel lopen met het openen van scholen, is er een risico dat de offers die al zijn gebracht uiteindelijk niet meer dan een kort uitstel opleveren. Dan wordt de schade per saldo nog groter.”

Ook binnen het OMT was er geen overeenstemming. Een aantal leden acht de risico’s op dit moment überhaupt nog te groot om positief advies te geven over verzachting van de maatregelen. Ze willen liever nog aanzien hoe de epidemie zich gaat ontwikkelen. De meeste OMT-leden vinden echter dat fysiek onderwijs zo essentieel is voor jonge kinderen dat het verhoogde risico ervan voor lief genomen moet worden.

Wel komt er een pakket van extra maatregelen om verspreiding van het virus op basisscholen en kinderdagverblijven zoveel mogelijk af te remmen. Beperken van contacten en afstand houden wordt op verschillende manieren ook voor jonge kinderen de regel. Ook komt er een verscherpt bron- en contactonderzoek om eventuele uitbraken in de kiem te kunnen smoren. Als één kind of leerkracht besmet blijkt, moet de hele klas getest worden op het virus, vijf dagen in quarantaine en dan opnieuw getest. De buitenschoolse opvang (bso) zal uit voorzorg nog gesloten blijven omdat daar vaak groepen van verschillende scholen samenkomen, wat het risico op verspreiding vergroot.

Sombere scenario’s

In zijn technische briefing aan de Tweede Kamer schetste Jaap van Dissel van het RIVM donderdag sombere scenario’s voor de komende maanden. Volgens de modelberekeningen stevent Nederland ondanks de lockdown en het toenemend aantal gevaccineerden af op een derde golf. De terugkeer van fysiek onderwijs op basisscholen en kinderopvang is vrijwel het enige muizengaatje dat er in de huidige situatie bestaat voor versoepelingen. Alle andere scenario’s met meer vrijheden die Van Dissel liet zien, kwamen uit op een piek van de IC-bezetting die ver boven de Nederlandse capaciteit zal uitstijgen; een situatie die onherroepelijk leidt tot „code zwart”. De lockdown en de half januari aangescherpte maatregelen, zoals de avondklok en één bezoeker per dag per huishouden, zullen wellicht nog wekenlang noodzakelijk blijven om de epidemie te beteugelen, denkt Van Dissel.

In Groot-Brittannië en Ierland, waar de Britse variant al eerder de overhand kreeg, wat leidde tot enorme pieken in besmettingen, is het volgens Van Dissel alleen „met draconische maatregelen” gelukt om het tij te keren. Mensen mogen er helemaal geen bezoek meer ontvangen en de scholen zijn en blijven er dicht. In Nederland en andere Europese landen is er misschien nog een kans om dit te voorkomen. De ogen zijn gericht op Denemarken, waar het beste zicht is op de verspreiding van de nieuwe virusvarianten omdat daar 70 procent van de positieve coronatesten gesequenced wordt. De Britse variant werd in december voor het eerst in Denemarken gezien en groeit er sindsdien exponentieel, net als hier. „De Deense grafiek van de toename van de Britse variant valt bijna precies over de Nederlandse grafiek”, merkte Van Dissel tijdens zijn presentatie op.

Een belangrijk verschil is dat de besmettingsgraad in Nederland bijna het dubbele is van die in Denemarken. Ook de Deense overheid heeft besloten om aanstaande maandag alle basisscholen weer te openen. Er is daar ook overwogen om die heropening uit te stellen tot 22 februari, maar het Statens Serum Institut rekende uit dat uitstel maar weinig effect zou hebben. Dat Deense rapport is ook in het Nederlandse OMT-advies meegenomen.

Strenge lockdown

Voor kinderen gaat de deur naar een toekomst zonder corona al op een gecontroleerd klein kiertje. Gaat het ook werken? „Ik hoop het!”, zegt kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning van het UMC Utrecht. „Er is een grote maatschappelijke noodzaak om dit te doen. Maar er zijn nog vele onzekerheden, zoals we al vaker hebben meegemaakt in deze pandemie. Het is aannemelijk dat door alle extra maatregelen een toename in infecties door het openen van de scholen wordt beperkt. Maar hoeveel precies, dat zullen we moeten afwachten.”

Basisschool de Witte Vlinder in Arnhem was vrijdag nog verlaten. Maandag gaan de basisscholen weer open.

De scholen in Nederland sloten hun deuren op 15 december vorig jaar. Dat was onderdeel van de strenge lockdown die nodig was om het snel oplopende aantal besmettingen te dempen. Het zou een tijdelijke maatregel zijn, maar dat scenario veranderde toen bleek dat Nederland ondertussen ook al te maken had met de besmettelijker Britse coronavariant. Rond een basisschool in Bergschenhoek dook een cluster op van besmettingen met de Britse variant, waarbij ook een aantal kinderen ziek was geworden. Omdat flinke uitbraken op basisscholen tot dan toe nauwelijks waren voorgekomen rees de vraag of kinderen misschien extra bevattelijk zijn voor de nieuwe variant.

Intensief onderzoek naar de dynamiek van deze uitbraak heeft deze vrees ontzenuwd. De Britse variant verspreidt zich mogelijk wel iets makkelijker via kinderen, maar de rol ervan in de verspreiding naar gezinnen blijft beperkt concludeerden de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC na afronding van het onderzoek begin februari. Binnen de huishoudens lijkt de Britse variant zich iets vaker te verspreiden dan de klassieke variant. Kinderen en volwassen ontwikkelden vaker (milde) klachten bij de Britse variant, maar werden niet ernstig ziek. Het was die relatief geruststellende uitkomst die het OMT nodig had voor het op groen zetten van het sein voor heropenen van basisscholen.

Kinderen sporadisch getest

Internationale onderzoeken geven aan dat de overdracht van het virus door kinderen in de basisschoolleeftijd naar gezinsleden of leerkrachten beperkt is. Dit beeld rijst ook op uit de cijfers van het Nederlandse bron- en contactonderzoek die Van Dissel in de technische briefing presenteerde. Maar omdat er tot nu toe sporadisch getest werd bij jonge kinderen, is het zicht op het daadwerkelijke aantal SARS-CoV-2-besmettingen bij hen beperkt, bevestigt Bruijning. Deze leeftijdsgroep kwam tot dusver eigenlijk alleen in beeld als er ook besmettingen waren in het gezin of als ze ernstige klachten kregen.

Als jonge kinderen door SARS-CoV-2 besmet raken, worden ze meestal niet heel ziek. Deskundigen denken daarom dat ze de infectie ook niet snel verspreiden. „Het risico neemt toe met de leeftijd”, zegt Bruijning. En dat is ook de reden waarom het voortgezet onderwijs „een ander verhaal” is als het gaat om veilig lessen volgen in een klas vol andere leerlingen. Er zijn veel meer besmettingen en besmettingsclusters bij middelbare scholieren, blijkt ook uit de cijfers. Het epidemiologische risico van corona is bij deze leeftijdsgroep aanmerkelijk groter, zegt Bruijning: „Voor tieners begint het al meer te lijken op het niveau wat je ziet bij volwassenen. Daar komt nog bij dat tieners vaak niet doorhebben dat ze besmet zijn. Dat kun je ze niet verwijten, maar het leidt er wel toe dat ze ongemerkt anderen kunnen infecteren.”

Door intensief testen, ook bij jongeren zonder klachten, zou de verspreiding van corona ook op middelbare scholen beheersbaar gemaakt kunnen worden. In opdracht van het ministerie van Onderwijs (OCW) is een proef gestart op dertig middelbare scholen onder leerlingen die nog wel regelmatig naar school komen, bijvoorbeeld omdat ze in het examenjaar zitten. Bruijning is één van de onderzoekers die dit uitvoeren: „We willen proberen met de inzet van sneltesten de verspreiding van het virus op te pikken die zich normaal onder de radar afspeelt. Daarvoor moet je zo snel mogelijk en zoveel mogelijk leerlingen testen die in de buurt zijn geweest van een besmet iemand. Ook moet je die tests een paar dagen later herhalen om ook besmettingen te detecteren die zich pas later ontwikkelen.”

Een alternatief zou kunnen zijn dat middelbare scholen straks pre-emptive tests, oftewel voorzorgstesten, gaan invoeren. „Dan neemt iedere leerling bijvoorbeeld op maandagochtend voor het naar school gaan een test bij zichzelf af”, legt Bruijning uit. „De veiligheid zit dan in de kracht van de aantallen: veel en vaak testen, zodat je de eerste introductie van het virus op een school er al direct uitpikt. Dat is nog best uitdagend, want hoe voorkom je bijvoorbeeld dat er op een gegeven moment testmoeheid insluipt?”

Kinderen Talrijke groep 1,5 miljoen kinderen in Nederland volgen basisonderwijs. 0,5 miljoen kinderen onder de vier jaar maken gebruik van de kinderopvang. 2,3 procent van alle positieve uitslagen van PCR-testen op SARS-CoV-2 was bij kinderen onder de 12 jaar. Maar kinderen met klachten werden niet altijd getest. Toch was de schoolsluiting zichtbaar in een daling van positief geteste kinderen.