Googles uitdijende cloud lijdt nog miljarden verlies

Dankzij de thuiswerkhausse in 2020 is de vraag naar clouddiensten explosief gegroeid. Welke datagigant profiteert het meest van dit corona-effect?

Afgelopen week maakte Googles moederbedrijf Alphabet voor het eerst bekend hoeveel er wordt verdiend met Google Cloud. De dienst leed vorig jaar 5,6 miljard dollar (4,2 miljard euro) op een omzet van 13,1 miljard dollar.

Google neemt forse aanloopverliezen om de achterstand ten opzichte van marktleiders Amazon en Microsoft in te lopen. Deze bedrijven maakten ook net de resultaten bekend. Ter vergelijking: Amazon Web Services en Microsoft Azure zetten in één kwartaal ongeveer evenveel om als wat Google in een heel jaar verdient.

De pandemie dwingt bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen meer te investeren in rekenkracht en software op afstand. Onderzoeksbureau Canalys ziet dat terug in de cijfers van 2020: investeringen in cloudinfrastructuur groeiden wereldwijd met 33 procent tot 142 miljard dollar.

Zelfs onder techreuzen moet er eentje de kleinste zijn. Amazon is nog ruimschoots marktleider (31 procent), gevolgd door Microsoft (20 procent). Google heeft een marktaandeel van 7 procent, maar dijt dankzij de enorme investering wel het snelste uit en streefde concurrent Alibaba Cloud al voorbij.

Google kan zich de groeipijn van de Cloud-divisie veroorloven. Het bedrijf draait op online advertenties; die leverden in 2020 169 miljard dollar omzet op (jaarwinst 41 miljard).

Even leek het erop dat corona roet in het eten zou gooien voor Google. Bedrijven schroefden in het tweede kwartaal van 2020 hun advertentiebudgetten abrupt terug. Maar het herstel kwam bijna net zo abrupt, zowel bij de zoekmachine als bij YouTube, dat de omzet in het vierde kwartaal met 46 procent zag groeien. YouTube neemt de tv letterlijk over, volgens Google: in de VS kijken 100 miljoen mensen naar YouTube op een gewoon tv-scherm.

Een alternatief voor de cookie

Beleggers reageerden enthousiast op de cijfers. Maar Google moet zich wel voorbereiden op een toekomst waarin het bedrijf minder makkelijk toegang heeft tot gebruikersgegevens. Door aangescherpte privacyregels, technische beperkingen in browsers en maatregelen die Apple neemt in besturingssysteem iOS is er minder speelruimte om klikgedrag en interesses te verzamelen.

Google werpt zichzelf op als redder van het ‘gezonde, met advertenties betaalde gratis web’. Google Chrome, de meest gebruikte browser, accepteert daarom vanaf 2022 geen nieuwsgierige third party cookies meer. Als alternatief ontwikkelt Google een privacyvriendelijke techniek om advertenties op maat te bieden. Het is de bedoeling dat deze zogeheten ‘Privacy Sandbox’ ook door andere browsers en advertentiebedrijven wordt ondersteund. Tot nu toe loopt het geen storm

Volgens Bloomberg overweegt Google om apps in besturingssysteem Android te dwingen duidelijker te zijn over de manier waarop ze data verzamelen. Het zou een – minder vergaande – variant zijn voor Apples anti-trackingsysteem. Een privacyvriendelijker imago en meer nadruk op betaalde diensten zouden Google kunnen helpen bij de andere uitdaging die het bedrijf wacht: een lange reeks rechtszaken die Google van machtsmisbruik beschuldigen.

Lees ook: Justitie in VS klaagt Google aan om ‘illegaal’ zoekmonopolie’ zoekmachine