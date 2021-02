‘Golden Earring-oprichter George Kooymans stopt vanwege ernstige ziekte’

George Kooymans is ernstig ziek en kan niet meer optreden. Dat zegt Rob Gerritsen, manager van de Nederlandse rockband Golden Earring, vrijdag tegen De Telegraaf. Wat voor ziekte de 72-jarige gitarist en zanger heeft, wil hij niet zeggen. „Ik kan alleen vertellen dat het ernstig is en George niet meer verder kan”.

Kooymans heeft zelf aangegeven te willen stoppen. Het is nu de vraag of de de andere leden van de wereldberoemde band zonder hem verder willen. Zanger en gitarist Barry Hay (72), drummer Cesar Zuiderwijk (72) en bassist Rinus Gerritsen (74) zouden daarover nog geen besluit hebben genomen. In het voorjaar van volgend jaar zou de band op tournee gaan met Boudewijn de Groot. „Gelet op de situatie is het onduidelijk of die tour nog doorgaat”, aldus Gerritsen. „Ik verwacht dat er binnenkort wel meer wordt bekendgemaakt. Ik laat het aan de jongens over wat ze uiteindelijk zullen besluiten.”

De dertienjarige Kooymans richtte in 1961 samen met zijn twee jaar oudere buurjongen Rinus Gerritsen een Haagse band op die later Golden Earring zou gaan heten. In de jaren daarna sloten ook Barry Hay en Cesar Zuiderwijk zich bij de rockband aan en verwierven ze internationale faam. Onder meer de nummers Radar Love (1973) Twilight Zone (1982) en When The Lady Smiles (1984) kregen een plekje in de Amerikaanse Billboard Hot 100, de belangrijkste hitlijst van de VS.