Geldgieren in topvoetbal

De voetbalwereld maakte zich de afgelopen week onsterfelijk belachelijk. Lionel Messi bleek bij FC Barcelona bedragen te verdienen waarmee je het armste deel van de Barcelonese bevolking een poosje uit de problemen zou kunnen helpen.

Conform een in 2017 afgesloten contract verdient Messi bij FC Barcelona in vier jaar 550 miljoen euro. Mede daardoor heeft de club een schuld van 1,1 miljard euro. Een onbekende, maar welingelichte bron lekte een kopie van het contract naar het dagblad El Mundo. Grappig, hoewel voorspelbaar, was de reactie van de club: schande, El Mundo moet worden aangeklaagd.

Ook coach Ronald Koeman deed een verontwaardigde duit – weinig geld voor FC Barcelona – in het zakje. „Wat er nu in de pers is gebeurd, getuigt van een slechte intentie en is erop gericht een speler voor wie we veel respect zouden moeten hebben, te kwetsen.”

Koeman weet hoe hij met zijn grote coryfee moet omgaan: uiterst voorzichtig, want dan verbreekt Messi misschien, heel misschien, na het seizoen het lijntje niet. Koeman heeft snel geleerd. Hij begon bij FC Barcelona ongelukkig door Messi’s vriend Luis Suárez de deur te wijzen. Messi was in alle staten, wilde per se weg, maar de clubleiding hield voet bij stuk: hij moest zijn contract uitdienen.

Omdat hij juridisch zwak stond, capituleerde Messi morrend. Zijn prestaties op het veld werden minder, er waren momenten dat hij het spel passief aan zich voorbij liet gaan. Koeman, ook bevreesd voor de reacties van het publiek, onthield zich van iedere vorm van kritiek.

Zo gijzelde Messi FC Barcelona. Maar de schade is ook voor het internationale voetbal groot, vooral in moreel opzicht. Want hoe serieus moet je een tak van sport nemen waar zulke krankzinnige salarissen worden uitbetaald? Waarom zouden de overheden de clubs nog langer coulant behandelen als die door slecht financieel beleid in nood komen?

Geldgieren hebben zich op het topvoetbal gestort. Zie wat er de afgelopen dagen bij Ajax gebeurde. Borussia Dortmund haalde Julian Rijkhoff, een talentvolle, net 16 jaar geworden spits, uit de Ajax-jeugd weg door hem een driejarig contract aan te bieden. Ajax had hem ook willen contracteren. Ongeveer tegelijkertijd besloot een drie jaar oudere spits, Brian Brobbey, zijn contract bij Ajax niet te verlengen. Zijn zaakwaarnemer liet weten dat het niet aan Ajax lag – dat had Brobbey een goed contract aangeboden.

Ongetwijfeld is Brobbey al benaderd door andere topclubs, zaakwaarnemers spelen zulke clubs tegen elkaar uit. Aan grote talenten kan grof geld worden verdiend, zelf worden de spelers er ook al snel rijk van. Rijkhoff zou in Dortmund vijf ton per jaar gaan verdienen.

Maar wat gebeurt er met die jongens als de bankrekeningen zijn gespekt? Ze dolen op te jonge leeftijd eenzaam rond in grote steden met talrijke verleidingen. Veel van zulke spelers halen de top niet. Bij Ajax mislukte de jeugdige Deen Kasper Dolberg. Hij werd doorverkocht aan OGC Nice waar hij een goed eerste seizoen had; dit seizoen ging het minder.

Bij OGC Nice werd Dolbergs horloge in de kleedkamer gestolen door een medespeler. Het bleek een horloge van 70.000 euro. Sindsdien moet ik elke keer als ik over de bespottelijke inkomsten van jonge voetballers hoor, denken aan het horloge van Dolberg.

