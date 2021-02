Energiebedrijf RWE denkt meer kans te maken op een Nederlandse schadevergoeding in Washington

Verbaasd is Laurens Ankersmit niet over de beslissing van energiebedrijf RWE om naar het internationale tribunaal ICSID te stappen. Het Duitse concern wil met 1,4 miljard euro gecompenseerd worden omdat zijn moderne kolencentrale in de Eemshaven na 2030 van Nederland geen kolen meer mag verstoken.

„Nederland speelt bij het tribunaal in de Verenigde Staten een uitwedstrijd”, zegt Ankersmit, universitair docent Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam over de stap van RWE. „In feite heeft Nederland de beslissing over een eventuele schadevergoeding gedelegeerd aan een club buitenlandse juristen. En die juristen zijn erop getraind om te bekijken of belangen van buitenlandse investeerders worden geschonden. Dat zijn geen milieuactivisten, zal ik maar zeggen.”

Deze week maakt het Duitse energiebedrijf RWE bekend dat het een arbitrageprocedure start via het ICSID. Het bedrijf wil 1,4 miljard euro van de Nederlandse staat omdat het na 2030 geen kolen meer mag stoken in de Eemshaven.

Vanuit RWE geredeneerd mag het dan logisch zijn om naar het International Centre for Settlement of Investment Disputes te stappen, erg alledaags is de stap niet. Het instituut is onderdeel van de Wereldbank en in honderden verdragen is geregeld dat dit tribunaal wordt ingezet bij geschillen. Als bedrijven het idee hebben dat hun belangen geschonden zijn, kunnen ze naar het tribunaal waar drie arbiters hun oordeel zullen geven waar geen beroep tegen mogelijk is.

De stap naar ICSID wordt in dit geval mogelijk gemaakt door het Energy Charter Treaty dat begin jaren negentig is gesloten en ook door Nederland is ondertekend. „Het handvest volgde na het vallen van de Berlijnse muur”, zegt Ankersmit. „De westerse landen wilden graag investeren in de olie- en gasvoorraden in bijvoorbeeld Rusland, en wilden voorkomen dat de betrokken bedrijven genationaliseerd zouden worden. Je kunt zeggen dat de aanvankelijke gedachte, Nederlandse bedrijven in het buitenland beschermen tegen de buitenlandse overheid, zich nu tegen ons keert.”

Kolencentrale uit 2015

Donderdag bleek dat RWE een arbitragezaak is begonnen. Het Duitse energiebedrijf eist een schadevergoeding van 1,4 miljard euro van de Nederlandse staat. RWE heeft in de Eemshaven een kolencentrale gebouwd die in 2015 werd opgeleverd.

Door nieuwe wetgeving zal RWE uiterlijk 1 januari 2030 moeten stoppen met stroomopwekking door kolenverbranding, omdat die voor veel CO 2 -uitstoot zorgt. Het bedrijf eist daarom compensatie. RWE „onderschrijft het belang van de energietransitie en noodzaak om de CO 2 -uitstoot te reduceren” maar „begrijpt niet dat in de genoemde wet geen passende compensatieregeling is opgenomen”.

RWE schermde al eerder met juridische stappen als Nederland het verbod op kolenstook doorzet. Het energiebedrijf wijst erop dat de centrales er mede op verzoek van de Nederlandse staat kwamen.

Minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken en Klimaat, VVD) stelt in een brief aan de Kamer dat RWE de schade raamt op 1,4 miljard „zonder verdere onderbouwing”. Bovendien had het bedrijf volgens hem kunnen voorzien dat de overheid maatregelen zou nemen om de Nederlandse CO 2 -uitstoot te reduceren.

Hij wijst erop dat RWE de centrale voor andere doelen zou kunnen inzetten. En dat de wet die het staken van kolen stoken regelt ook de mogelijkheid biedt om aanvullende compensatie te eisen als een bedrijf „onevenredig zwaar wordt geraakt”. Van die mogelijkheid heeft RWE, dat verder geen commentaar wil geven, (nog) geen gebruik gemaakt.

RWE dreigde eerder ook al met juridische stappen in Nederland

Voor Nederland is dit een unieke zaak, zegt advocaat Dirk Knottenbelt bij Houthoff. Duitsland kreeg al wel met het ICSID te maken toen het besloot te stoppen met kernenergie en energieconcern Vattenfall naar Washington stapte. „Ik denk dat andere bedrijven deze procedure goed gaan volgen, zoals Uniper dat een kolencentrale op de Maasvlakte heeft staan.”

Dat bedrijf zou mogelijk ook zo’n vordering willen. Navraag bij Uniper leert dat er „constructieve gesprekken” met het ministerie plaatsvinden over de toekomst van die centrale maar dat er nog geen duidelijkheid is over de uitkomst.

Onafhankelijke arbritage

Dat bedrijven naar het ICSID stappen en niet naar de Nederlandse rechter, valt volgens Simon van Zijll, advocaat bij Forsyte wel te verklaren. „Je hebt als buitenlandse investeerder al snel het gevoel dat je geen eerlijke kans maakt. Als advocaat zou ik het vermoedelijk ook internationaal zoeken omdat je dan echt onafhankelijke arbitrage krijgt.”

Knottenbelt benadrukt dat het ICSID zelf geen recht spreekt, maar dat dit onderdeel van de Wereldbank de arbitrage faciliteert. „De partijen, RWE en de Nederlandse staat, benoemen allebei een arbiter. Die is onafhankelijk, maar partijen onderzoeken bij de selectie van een arbiter bijvoorbeeld wel of de betreffende arbiter een voor hen gunstige uitleg van het verdrag heeft. Die twee arbiters benoemen dan een voorzitter. Samen beslissen ze over de vordering van RWE.”

Een zaak voeren bij het internationale tribunaal ICSID is niet goedkoop

Het is niet goedkoop om zo’n zaak bij ICSID te voeren, vertelt Ankersmit die eerder voor de juridische milieuorganisatie ClientEarth actief was. „Zo’n zaak begin je alleen als er miljoenen of miljarden bij gebaat zijn. Het gaat om infrastructurele projecten, of om grondstoffendelving waarbij een overheid op zo’n manier heeft ingegrepen dat de investeringen worden aangetast.”

Als een bedrijf zijn zaak wint, zijn de vergoedingen hoger dan dat je bij een nationale rechter kunt verwachten. „Maar de kans dat je wint, is niet zo groot. Maar wel groter dan bij een gewone rechtbank, want zeker in Europa zie je dat een nationale rechter meer belangen en factoren afweegt, zoals klimaatverandering.”

Zeker als het geschil om de Groningse kolencentrale door RWE wordt gewonnen – dan zijn we overigens een flink aantal jaren verder – kan dit de deur openzetten voor claims als klimaatbeleid nadelig voor bedrijven uitpakt. Zoals bij de eerder genoemde Vattenfall-zaak. Het Britse Rockhopper ging naar het tribunaal over een vergunning voor olieboringen voor de Italiaanse kust.

Ankersmit: „Het kan voor bedrijven een perfect middel zijn om tijd te rekken. Veel fossiele energiebedrijven gaan een achterhoedegevecht voeren en dan kan een paar jaar extra winst zijn.”