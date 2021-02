Een paar dagen oud-Hollandse winter maar KNMI houdt ook rekening met ‘worst case scenario’

Zal het worden zoals in 1979? Toen in februari het noorden van Nederland ontwaakte in hevige sneeuwjacht? Waarbij huizen insneeuwden en auto’s strandden? „Buitenshuis was het in de voortjagende sneeuw bij vijf graden vorst en een ijzig koude wind niet te harden”, zou het KNMI er later over schrijven. „Bij sommige woningen stoof de sneeuw op tot het dakraam, hoogspanningsdraden sneuvelden en zelfs de snelwegen raakten volledig geblokkeerd. Complete dorpen werden voor meerdere dagen van de buitenwereld afgesneden.”

Het zou opnieuw kunnen gebeuren. „We houden rekening met dit worst case scenario”, zegt klimatoloog Rob Sluijter van het KNMI. „Maar de onzekerheid is nog groot.”

Al dagen speculeren weermannen en -vrouwen over wat het land vanaf zaterdagavond te wachten staat: de een spreekt van sneeuwpret; de ander van ‘ontwrichting’; weer een ander haalt herinneringen op aan de ‘ijzelramp’ van 1987, toen in het noorden hoogspanningskabels het begaven en zich ook in het dierenrijk volgens het KNMI „dramatische taferelen” afspeelden: „Dieren werden in hun slaap overvallen door de ijzel en veranderden in ijsklompen.”

‘Klassieke winter’

Of het zo ver komt, en in welke delen van het land, is een vraag waar het KNMI nog geen antwoord heeft. Sluijter: „We staan aan de vooravond van een groot en bijzonder event. In sommige delen van het land komt een combinatie voor van behoorlijk veel sneeuw, forse wind (in het noorden en westen), ijzel (in het zuiden) en een gevoelstemperatuur van ergens tussen de min tien en min twintig. Zoiets komt maar een keer in de tien jaar voor. Maar het moet nog wel even gebeuren. Er zit een bepaalde onzekerheid in de modellen.”

Dat er na zondag strenge vorst over het land trekt, is wél vrij zeker. Bijzonder is dat niet. „We krijgen een paar dagen een klassieke, oud-Hollandse winter.”

De opwinding is hoe dan ook groot. Het zogenoemde Weer Impact Team van onder meer KNMI, Rijkswaterstaat, ProRail en enkele crisisorganisaties is al bijeen en staat klaar om eventueel een weeralarm af te geven. Het volk, murw van coronamaatregelen als de avondklok, snakt intussen naar een verzetje; dagen van kou waarop je sneeuwballen kunt gooien, sleetje rijden en schaatsen. Een zeldzame ervaring, want wat is kou nog in dit land? Sneeuw is iets buitenissigs geworden, de laatste Elfstedentocht werd in 1997 verreden.

Er is een run op sleeën, ze worden op veilingsites voor honderd euro of meer ter overname aangeboden. Schaatswinkels maken alsnog een aardige omzet. „Ik zit de hele dag facturen te verwerken”, vertelt Guido van der Hoorn, kleinzoon van de oprichter van de gespecialiseerde schaatswinkel Jan van der Hoorn in Ter Aar. In twee dagen zijn er driehonderd orders geplaatst. De klandizie is meer dan welkom. „De winkel is al weken dicht. In normale jaren hebben we rond kerst en oud en nieuw de drukste dagen. Bijvoorbeeld met mensen die meedoen aan de alternatieve elfstedentocht op de Weissensee. Nu hebben we lang niets kunnen doen.”

Ook ijsmeester Robbert van Vliet van ijsclub Siberia in Utrecht heeft het ineens druk. „We waren al maanden bezig met draaiboeken, maar de gemeente Utrecht hield het vanwege corona steeds af. Tot gisteren. Ik werd gebeld door het hoofd vergunningen. Die zei ineens dat we niet meer worden gezien als ‘event’ maar als ‘sportlocatie’.” Zodat het terrein van de ijsclub, een grasveld van 75 bij 45 meter in een park in de wijk Overvecht, de komende dagen sneeuwvrij kan worden gemaakt en daarna onder water gezet.

Vanaf donderdag kan er dan worden geschaatst – gratis, op schaatsen die de bezoekers kunnen lenen, zonder koek en zopie, met een mondkapje, onder een rij lampjes tot de avondklok ingaat, en op anderhalve meter afstand. Van Vliet: „We gaan niet handhaven maar het verloopt allemaal coronaproof. Mensen kunnen zelf nadenken. Er is plaats voor honderd kinderen en dertig volwassenen. Ik kan me niet voorstellen dat er straks duizend man op het ijs staan. Als dat wel zo is, zal de wijkagent de mensen vragen uit elkaar te gaan.”

