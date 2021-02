Dit zijn de kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen

Alle kandidaten

Dit zijn de 642 kandidaten van de dertien partijen in de Tweede Kamer die meedoen met de verkiezingen in alle twintig kieskringen, inclusief Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Kandidaten per partij

De partijen met zestien zetels of meer mogen tachtig kandidaten op hun lijst zetten. Kleinere partijen maximaal vijftig. Per kieskring kunnen partijen wel verschillende kandidaten op de lijst zetten in de hoop dat iemand uit de regio meer stemmen trekt.

Man/vrouw algemeen

In totaal doen 240 vrouwen en 402 mannen mee, 37 procent is dus vrouw. Dat percentage is hoger dan in de huidige Tweede Kamer, waar 31,5 procent vrouw is.

Man/vrouw per partij

Maar de verhouding verschilt per partij. Zo heeft de SGP geen enkele vrouw op de lijst staan. De PvdD heeft relatief de meeste vrouwen; bijna twee op de drie kandidaten is een vrouw.

Man/vrouw top tien

In de top-tien van alle partijen zitten gemiddeld net iets meer vrouwen, 40 procent, dan er in totaal op de lijsten staan, 37 procent. De VVD heeft bijvoorbeeld relatief weinig vrouwen op de lijst staan, 34 procent, maar wel zes vrouwen in de top-tien.

Leeftijden

De gemiddelde leeftijd van de kandidaten is 44 jaar. Dat is jonger dan nu in de Tweede Kamer, waar de gemiddelde leeftijd 48 jaar is.

Leeftijd per partij

De partij met de jongste kandidaten is Denk. Zij zijn gemiddeld 37 jaar en 10 maanden. De oudste kandidaten zijn te vinden bij 50Plus, gemiddeld bijna 64 jaar oud.