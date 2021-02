Duizenden Russen gingen de straat op om te demonstreren tegen president Poetin, de corruptie in het land en voor de vrijheid van oppositiepoliticus Aleksej Navalny. Zo ook deze demonstrant met een masker van het gezicht van Poetin. Navalny werd in januari na zijn terugkomst in Rusland meteen gearresteerd en is inmiddels veroordeeld tot 32 maanden strafkolonie. Afgelopen weekend werden meer dan 36.000 demonstranten gearresteerd. Een record voor Rusland.

Christian Mang / REUTERS