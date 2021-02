De week van schaakkampioen Jorden van Foreest: ‘De tweet van Kasparov maakt mijn leven compleet’

Maandag 1 februari

„Vannacht is het half vijf geworden. In de hotelkamer heb ik de overwinning lichtjes gevierd met mijn goede vriend en secondant Max Warmerdam. Door de coronabubbel was hij de afgelopen weken de enige met wie ik veel tijd doorbracht. We mochten ons hotel wel uit, maar er werd niets buiten de wedstrijden om georganiseerd. Onze wandelingen naar de Albert Heijn behoorden tot de hoogtepunten.

„Al die aandacht na de finale overviel mij compleet. Ik wilde aanvankelijk vanuit Wijk aan Zee meteen doorreizen naar mijn ouders in Groningen. Maar schaakjournalist Dirk Jan ten Geuzendam raadde me dat af. ‘Het kan druk worden’, zei hij. ‘Misschien is het goed als je een paar interviews doet, zo kan je het schaken op de kaart zetten.’

„Bij gebrek aan een manager heb ik samen met Dirk Jan een publiciteitsplan opgesteld. Van de honderd mediaverzoeken die sinds gisteren zijn binnengekomen, sprongen de NOS en Jinek er uit. De NOS is gewoon goed en Jinek leek me een leuke, spontane vrouw. Bij dit soort beslissingen ga ik altijd op mijn intuïtie af, net als op het schaakbord.

„In de trein naar Den Haag heb ik nog een paar kranteninterviews gedaan. Mijn oude mobieltje was bijna leeg, tot verbazing van Dirk Jan, maar het lukte allemaal nét. Die laatste batterij-procent gaat ontiegelijk lang mee, haha.

„Dirk Jan bood aan het NOS-interview bij hem thuis in Den Haag te doen – daar heb ik ook even kunnen douchen en slapen. Ik was dóódop, maar na een paar bakken koffie kwam ik weer tot leven. Als een celeb werd ik tegen achten opgehaald door een privé-chauffeur van Jinek, dat was wel cool. Ik ben, uiteraard, geen beroemdheid, maar kan me nu wel beter voorstellen hoe dat voelt. Iedereen wil wat van je, je wordt voortdurend beziggehouden. Om gek van te worden.

„Tijdens de rit naar Amsterdam probeerde ik mijn zenuwen te bedwingen. Ik kom weinig op tv, kijk niet graag naar mezelf. Maar als hekkensluiter kon ik de andere gasten gelukkig goed observeren. Toen advocaat Geert-Jan Knoops Jinek met ‘Eva’ aansprak, volgde ik zijn voorbeeld. De setting was redelijk informeel, het voelde niet gek.

„Wat ook hielp is dat ze vlak voor mijn gesprek een filmpje over een penistaartenbakster lieten zien. Ik vroeg me af of dat met opzet was gedaan, om me van mijn zenuwen te verlossen, maar het werkte in elk geval wel.

„Al bij al was het een hele bijzondere dag. Wie had gedacht dat ik na ‘Tata Steel’ door een privé-chauffeur bij mijn ouders in Groningen zou worden afgezet?”

Dinsdag 2 februari

„Toen ik vanochtend rond tienen in de keuken kwam, stond er een verrassingsontbijt klaar, inclusief taart en omhelzing. Mijn ouders zijn redelijk nuchtere mensen, maar ik merkte hoe trots ze op me waren. Mijn vader appte na de finale dat ‘dat kleine jongetje van weleer’ heel goed was geworden. ‘Waarschijnlijk komt er nu veel op je af, maar doe rustig aan, we maken je bed klaar.’

„Sinds mijn vriendin en ik in september zijn gaan samenwonen, zie ik mijn ouders een stuk minder – de laatste keer was twee maanden geleden. Maar ze hebben me altijd geholpen met mijn carrière, ook als het wat minder ging. Dat ze mijn zwakke punten en persoonlijkheid kennen vind ik geruststellend.

„Aan de keukentafel vertelde ik over de felicitaties van Garry Kasparov op Twitter. Een idool wil ik hem niet noemen, maar hij is wel de schaker van wie ik het meest heb geleerd en van wiens spel ik het meest kan genieten. Kasparov, the best of all time, die weet wie ik ben! Geweldig, toch? Het maakt mijn leven compleet.”

„Anish [Giri] heb ik na onze finale nog niet uitgebreid gesproken. Hij gaat goed om met zijn verlies, maar ik denk dat het hard is aangekomen. Het kleefde al aan hem dat hij weinig toernooien wint en de kansen lagen nu voor het grijpen. Ik zie hem nog lachend de tiebreak ingaan. En dan verliest hij van mij, zijn goede vriend! Voorlopig laat ik hem maar een beetje met rust.”

Woensdag 3 februari

„Na twee fotosessies – voor NRC en een persbureau – ben ik vandaag per trein van Groningen naar Brugge gereisd. Ik woon daar met mijn vriendin Sofie Hüttl, die een opleiding hotelmanagement volgt.

„Sofie is lief, knap en ik kan vreselijk met haar lachen. Ze maakt mij heel gelukkig. Toen ik vanavond thuiskwam brandden er kaarsen – heel romantisch – en had ze een driegangendiner voor me gekookt.

„We leerden elkaar kennen tijdens een toernooi in de zomer van 2019 – Sofie is amateurschaakster. We spelen weinig tegen elkaar, maar ik vind het fijn dat ze weet wat er in de partijen – en in mij – omgaat. In Wijk aan Zee was ze mijn biggest supporter. We belden elke dag wel even.

„Er zijn schakers die alleen over schaak kunnen praten, maar zo iemand ben ik niet. Ik heb een brede interesse, deed als kind aan taekwondo, tafeltennis, judo en wielrennen. Ook van actiefilms kan ik erg genieten. Voor het slapen gaan keek ik in Wijk aan Zee altijd wel een aflevering van 24. Even relaxen met Kiefer Sutherland, heerlijk.”

„Schaken is belangrijk, maar er is meer in het leven, zoals vrienden, familie en Sofie. Daarom vraag ik bij nader inzien toch geen schaakbeurs voor een Amerikaanse universiteit aan, zoals twee vrienden van me wel hebben gedaan. Het klinkt aanlokkelijk, maar ik blijf liever in Nederland of België wonen, dicht bij de mensen om wie ik geef. In die zin ben ik niet zo avontuurlijk.”

Jorden van Foreest: „Of ik model zou willen worden voor een kledingmerk, net als Magnus Carlsen? Absoluut, een no brainer!” Foto Kees van de Veen

Donderdag 4 februari

„Er heeft zich een sponsor gemeld, maar het is nog vroeg dag, dus daar wil ik niet op vooruit lopen. Na alle publiciteit van de afgelopen dagen krijg ik vooral veel telefoontjes van managers en brandingbureaus, ook internationaal. Maar een sponsor vinden is een stuk moeilijker, want dat is in het schaken alleen weggelegd voor de mondiale top-30, en daar hik ik na mijn toernooizege tegenaan.

„Of ik model zou willen worden voor een kledingmerk, net als Magnus Carlsen? Absoluut, een no brainer! Met een sponsor als G-Star zou ik een dure schaakcomputer kunnen kopen, zou ik andere trainingspartners krijgen en zou ik alleen nog interessante, leerzame toernooien spelen.

„Maar ik klaag niet, hoor, in tegendeel. Dankzij mijn A-status bij NOC-NSF kan ik goed rondkomen. Ik verdien al sinds mijn dertiende aan deze sport, kledinggeld of zakgeld heb ik nooit nodig gehad. Ik geef nu alleen geld uit aan eten en ons huurappartement in Brugge.

„Mijn doel is binnen een paar jaar de wereldtop te bereiken. Ik neem aan dat dat lukt, een plan B heb ik niet. En mocht het tegenvallen, dan kan Sofie altijd nog kostwinner worden, haha. Ik sluit niet uit dat ze later een héél groot hotel gaat runnen.”

Vrijdag 5 februari

„De redactie van Matthijs Gaat Door belde. Of ik zaterdag in de uitzending kon komen. Ze wilden dat ik een prijs uitreikte aan iemand tegen wie ik opkeek. Dat leek mij leuk en ik had zelfs al iemand op het oog: Boyan Slat, de jongen van de plasticvanger. Maar al snel kreeg ik de indruk dat het hele item over die prijs zou gaan; de schaaksport kwam er bekaaid vanaf. Dus na overleg met Dirk Jan heb ik voor de eer bedankt.

„Ik had er totaal geen moeite mee om af te zeggen, want De Wereld Draait Door heeft mij destijds ook twee keer gecanceld, terwijl ik al onderweg was naar de studio. Mijn doel is en blijft de schaaksport op de kaart te zetten. De rest is bijzaak.

„Wat ik de komende maanden ga doen is nog onzeker. Ik ben uitgenodigd voor een groot toernooi in Duitsland. En met Anish wil ik een trainingskamp in Noorwegen organiseren, ter voorbereiding op het kandidatentoernooi in april. Anish is een van de acht deelnemers, en ik zou het geweldig vinden als hij daar wint en later dit jaar tegen wereldkampioen Magnus Carlsen uitkomt. Anish is weer helemaal de oude. Onze vriendschap blijft.”