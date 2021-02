De verloren kunst der huisnaamgeving

Jan Dirk van der Burg is Fotograaf des Vaderlands. Maandelijks maakt hij een beeldverslag van Nederland. Bekijk ook de vorige aflevering van Typisch Nederland

Vanaf 1796 is het bergafwaarts gegaan met de vaderlandse traditie van de huisnaamgeving. In dat jaar kwam de huizennummering en was de noodzaak voor Nooit Gedacht, Ora et Labora en Landlust weg. Na de opkomst van het rijtjeshuis werd het vernoemen helemaal zeldzaam, kennelijk is daar bij uniforme woningbouw minder aanleiding toe.

Er zijn twee categorieën huisnamen die ik altijd fotografeer. Een daarvan is het verzuchtende commentaar op het leven. Zoals Ze Zeggen (vrij vertaald, ‘laat maar lullen’) of Altijd Werken. Ook leuk, Dehallufvanmien in Apeldoorn, waarvan de bewoonster Mien heet en getrouwd was in gemeenschap van goederen.

Maar mijn lievelingscategorie, ook van het uitstervende soort, is de formule om de eerste letters van alle bewoners achter elkaar te zetten. SJANEL - SJ-aak, AN-s en ELize - in Nieuwegein, TURIGEHEJATO in Loenen of ANJAKEJAPEJO van de familie Roozendaal in Heerhugowaard: AN-ja, JA-net, KE-es, JA-ck, PE-ter en JO-s. Helaas was Sander toen nog niet geboren, de volledige tongbreker had dus ANJAKEJAPEJOSA moeten zijn.

De enige namentrend die in de lift zit is de categorie huisvlijthumor, Plexat, Xiwel of Kojutvindu; de huisnamen die je hardop moet lezen om ze te begrijpen. Maar iets echt innovatiefs zag ik in Wageningen, een nieuwbouwhuis met kunstgras in de voortuin dat alvast vooruitliep op de gewenste woonambiance: Gezellig.