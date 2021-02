De schooldirecteur is nu ook crisismanager

Leraren van basisschool De Barkentijn in Rotterdam „kunnen niet wachten” tot ze maandag hun leerlingen weer zullen zien, vertelt directeur Josje Boshoff. Digitale les was schraal, voor leraren en leerlingen. „Op school leren kinderen van elkaar.” Voor jezelf opkomen, samenwerken, omgaan met ruzie: je leert dat niet via Teams.

De schade van een jaar corona-onderwijs is groot, concludeert demissionair minister van Onderwijs Arie Slob (CU) in De Telegraaf vrijdag. Sommige leerachterstanden zijn „dit schooljaar niet meer in te halen”.

Om die schade zoveel en zo snel mogelijk te beperken, mogen de basisscholen na ruim zeven weken weer open. De blijdschap daarover gaat samen met bezorgdheid, blijkt uit een rondgang langs scholen en besturen.

Zijn de nieuwe regels, die woensdag bekend werden, in de praktijk werkbaar? De meeste scholen waren vrijdag nog druk met het leggen van de praktische puzzel. Zo moeten ze gaan werken met verschillende begin- en eindtijden en wordt samen buitenspelen zoveel mogelijk beperkt.

De meest ingrijpende maatregel is misschien wel de quarantaineplicht. Kinderen met coronagerelateerde klachten, zoals neusverkoudheid én benauwdheid, moeten naar huis. Als het kind besmet is met corona, moeten alle kinderen die nauw contact hebben gehad met dat kind vijf dagen in quarantaine. Daarna mogen ze – na een negatieve test – weer naar school.

Om het nauwe contact te beperken adviseert het ministerie van Onderwijs om de klassen op te delen in kleinere groepen van maximaal vijf leerlingen. Als er tussen die groepjes anderhalve meter afstand gehouden wordt, hoeven in het geval van besmetting alleen de vijf kinderen uit het groepje in quarantaine – en anders de hele klas. Veel scholen geven aan dat de klaslokalen daarvoor te klein zijn. Sommige besturen denken erover het gebouw op een andere manier te gebruiken. Een woordvoerder van de Almeerse Scholen Groep: „Wij hebben veel nieuwe gebouwen met grote leerpleinen. Daar kunnen we creatief mee omgaan.”

De richtlijnen van het ministerie van Onderwijs kwamen woensdagmiddag „veel te laat”, zeggen vier van de vijf scholen die NRC heeft benaderd. „We hoorden steeds via de koepelorganisaties en de media wat er ging gebeuren”, zegt de woordvoerder van de Almeerse Scholen Groep.

Scholen mogen afwijken van de adviezen, maar dit vergroot het risico op besmetting. Daar worstelen ze mee. „We hebben er allemaal een tweede baan bij gekregen. Je bent niet alleen schooldirecteur of teamleider, maar ook crisismanager”, zegt Maud Deckers, directeur van Basisschool Sint Tarcisius uit Heerlen. Basisschool De Barkentijn in Rotterdam had „gelukkig” maandag nog een studiedag staan. Die gebruikt de school voor de voorbereidingen, zoals het controleren van het ventilatiesysteem en de CO 2 -meter.

Opluchting

Volgens CBS de Verrekijker in Ter Apel komt de heropening vooral voor ouders als een verlichting. De opluchting onder hen is groot, zegt ook het Sint Tarcisius uit Heerlen. Tijdens deze tweede lockdown waren werkgevers „veel minder coulant dan tijdens de eerste”. Op de Heerlense school zitten veel kinderen met twee werkende ouders. Maar op de scholen is naast opluchting ook vrees: leerkrachten zijn bang om zelf ziek te worden, omdat ze tot een risicogroep behoren. Of ze zijn bang om hun ouders of partner te besmetten.

Een aantal scholen, vooral in Noord-Brabant, besloot aanvankelijk tot en met de krokusvakantie dicht te blijven. Onder druk van de inspectie gaat nu toch een groot deel van deze scholen komende woensdag open.

Basisschool Het Palet in Bladel blijft wel tot en met de krokusvakantie dicht. De school geeft normaal les aan gemengde groepen leerlingen van verschillende klassen: bij de les rekenen zitten de kinderen met andere klasgenoten in de groep dan met taal. „Ik moet alles omgooien”, zegt directeur Gerard Smetsers. „Wij gaan niet het hele weekend doorwerken om het onderwijs opnieuw in te richten.”

De praktische worstelingen van veel scholen steken af tegen rust bij de Prins Constantijnschool in Leeuwarden. Directeur Rita de Groot heeft de meeste plannen nog liggen van de vorige heropening. Daarmee, en met „een beetje boerenverstand” komt ze er wel. „Misschien zijn wij hier in het noorden ook wat nuchterder. Bovendien, er zijn in onze omgeving geen echte brandhaarden geweest.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 februari 2021