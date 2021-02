De NASA-mol op Mars gooit het bijltje erbij neer

Na bijna twee jaar modderen heeft NASA de handdoek in de ring gegooid. De pogingen om een veertig centimeter lange pen met een lint van temperatuursensoren de bodem van de planeet Mars in te werken zijn gestaakt. De pen – voorzien van een ingebouwd hamermechanisme – kreeg maar geen grip op de aangekoekte korst van zout en zand ter plaatse. Dieper dan 43 centimeter is hij daardoor niet gekomen, terwijl dat drie tot vijf meter had moeten zijn.

De pen – liefkozend ‘de mol’ genoemd – maakt deel uit van de Marslander InSight, die op 26 november 2018 op een vlakte aan de evenaar van Mars neerstreek. Al bij de allereerste poging om de mol zijn werk te laten doen, op 28 februari 2019, ging het mis. De mol bleef steken op een diepte van 35 centimeter.

Om dit probleem te verhelpen is geprobeerd om de pen met de robotarm van InSight een duwtje in de rug te geven. Dat hielp ook wel een beetje, maar dieper dan zijn eigen lengte kwam de mol op die manier niet de grond in. Zodra zijn hamermechanisme werd geactiveerd, kwam hij ‘stuiterend’ weer naar boven. Ook pogingen om gruis rond te pen te scheppen, om deze meer grip te geven, haalden niets uit.

Op 9 januari is nog een laatste poging ondernomen door er eens flink op los te hameren. Vijfhonderd klappen later vond het InSight-team het welletjes.

Dat is een flinke tegenvaller voor de InSight-missie. De mol had tot taak om te meten hoeveel warmte er uit het inwendige van Mars komt. Dat zou inzicht kunnen geven in de geologische processen die zich mettertijd in en op de planeet hebben afgespeeld.

Toch gaat de missie gewoon door. NASA heeft hem zelfs verlengd tot december 2022. De overige onderdelen van InSight werken namelijk prima. De meegebrachte seismometer, die vlak naast de Marslander is opgesteld, registreert aan de lopende band ‘aardbevingen’. En InSights radiozender wordt gebruikt om nauwkeurige metingen te doen van de draaiing van de planeet. Aan de hand daarvan hopen wetenschappers te kunnen vaststellen of de kern van Mars vast of vloeibaar is.

