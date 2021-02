De loonkloof van Ploumen

Ik heb hier vaker geschreven over de mythes die de ronde blijven doen over het loonverschil tussen mannen en vrouwen. Deze week was het weer zover. Lilianne Ploumen, leider van de PvdA, zette een filmpje op Twitter over de ongelijke behandeling van vrouwen waarin ze zegt: „...verdienen in 2021 vrouwen nog steeds 14 procent minder salaris voor hetzelfde werk als hun mannelijke collega’s.” Ploumen diende als Kamerlid een wetswijziging in om de loonkloof te verkleinen, die deze week in de Tweede Kamer werd bevraagd. Strekking van het filmpje en veel reacties er op: schande! Dat dit nog steeds zo is in Nederland.

Probleem: de uitspraak van Ploumen klopt niet. Vrouwen verdienen niet 14 procent minder voor hetzelfde werk. Ploumen baseert zich op het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS meldt dat in 2019 het gemiddelde uurloon van vrouwen 14 procent lager was dan van mannen. Maar een deel van dit verschil is verklaarbaar en heeft niets te maken met minder salaris krijgen voor hetzelfde werk. De vrouwelijke beroepsbevolking is gemiddeld bijvoorbeeld jonger en lager opgeleid dan de mannelijke. Dat komt doordat in oudere generaties minder vrouwen werken (die minder opleiding kregen). Logisch dat het gemiddelde loon lager uitvalt: jonge en lageropgeleide mensen verdienen minder. Als het CBS corrigeert voor dit soort verschillen in de samenstelling van de mannelijke en vrouwelijke beroepsbevolking, blijft er een loonverschil over van 4 tot 7 procent.

Betekent dit dat er niks onrechtvaardigs aan de hand is? Nee! En precies daarom is het doodzonde om onjuiste cijfers te gebruiken. Het CBS schreef in november dat het onverklaarde loonverschil een „voorzichtige indicatie geeft” van het bestaan van beloningsdiscriminatie, maar geen bewijs. Daarvoor is onderzoek nodig op bedrijfsniveau.

Het College voor de Rechten van de Mens deed onderzoek bij ziekenhuizen, hogescholen en verzekeraars. Het vond beloningsverschillen ten nadele van vrouwen die „niet door objectieve gerechtvaardigde criteria, zoals werkervaring, te verklaren” waren. Verschillen ontstonden „subtiel,” bijvoorbeeld doordat mannen van buiten op een hoger salaris binnenkwamen of schaars personeel gelokt werd met toeslagen.

Ploumen wil met de wetswijziging de bewijslast omkeren. Nu moet een vrouw aantonen dat ze ongelijk beloond wordt. Dat is moeilijk. Ploumen stelt (samen met GroenLinks, SP en 50Plus) voor dat bedrijven met meer dan 250 werknemers aantonen dat ze gelijk belonen. Dan krijgen ze een certificaat. Werknemers krijgen het recht om anonieme gegevens over het salaris van vergelijkbare collega’s in te zien.

Of dit de manier is om de loonkloof aan te pakken, is de vraag. Het College plaatste kanttekeningen bij het voorstel en prijst vooral ‘loontransparantie’ aan. Als een wet eist dat werkgevers open moeten zijn, maakt dat het makkelijker voor werknemers om te zien of er iets niet klopt, aldus het College.

Het plan-Ploumen is dus absoluut de discussie waard, maar wel graag met de juiste cijfers. VVD-Kamerlid Judith Tielen zette deze week haar afwijzing van het plan kracht bij door te wijzen op het door elkaar halen van het gecorrigeerde en ongecorrigeerde loonverschil door voorstanders. Wie een misstand wil aanpakken, moet die precies definiëren. Anders loop je het risico dat anderen het probleem niet zien.

