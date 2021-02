De horrorweek van Ajax die miljoenen gaat kosten

Eerst het gedoe met Quincy Promes, dan het aangekondigde vertrek van de talentvolle tiener Brian Brobbey, daarna de administratieve miskleun rond miljoenenaankoop Sébastien Haller en alsof de week van Ajax niet al beroerd genoeg was, kwam daar vrijdag nog het nieuws over doelman Andre Onana overheen. Volgens Ajax een menselijke fout , met vermoedelijk grote financiële gevolgen voor de beursgenoteerde club.

De 24-jarige Kameroense keeper is door de Europese voetbalfederatie UEFA voor twaalf maanden geschorst vanwege het schenden van de dopingregels. Bij Onana werd het verboden furosemide in zijn bloed aangetroffen, een vochtafdrijvend middel dat artsen doorgaans voorschrijven bij hartfalen, nierziekten en een hoge bloeddruk.

Lees ook: Van het ‘Onana-middel’ gaat niemand beter keepen

Onana nam het medicijn abusievelijk, verklaarde Ajax. Op de ochtend van 30 oktober voelde Onana zich niet lekker en slikte hij onbewust een tabletje Lasinac, dat zijn vrouw eerder voorgeschreven had gekregen. De UEFA erkent weliswaar dat de doelman van Ajax geen prestatieverhogende motieven had, maar dit heeft er slechts toe geleid dat Onana voor een jaar is geschorst; bij opzet is dit doorgaans vier jaar.

Feit is dat de schorsing Onana én Ajax duur kan komen te staan. Een jaar niet voetballen kan niet alleen fnuikend zijn voor een bloeiende voetbalcarrière, het is ook een sportieve en financiële klap voor de club. Want behalve dat trainer Erik ten Hag nu moet terugvallen op een reservedoelman – de transfermarkt is net gesloten – heeft Ajax ook een van haar aantrekkelijkste en meest gewilde spelers uit de etalage moeten halen. Dat kan een miljoenenstrop betekenen.

Dertig tot veertig miljoen

Als er een logisch moment was geweest om Onana te verkopen, dan was het komende zomer wel. Hij heeft nog een contract tot medio 2022 en om zijn geschatte waarde van dertig tot veertig miljoen euro te verzilveren, zou Ajax hem na dit seizoen moeten transfereren. Maar welke club zit te wachten op een doelman die tot februari 2022 niet inzetbaar is en tegen die tijd ook een jaar geen wedstrijd heeft gespeeld?

Zakelijk gezien was het al niet zo’n lekkere week voor Ajax. Enkele dagen eerder werd bekend dat de 19-jarige Brian Brobbey in de zomer gratis de deur uitloopt omdat de spits zijn contract niet wil verlengen. Dat raakt Ajax weliswaar niet direct sportief – Brobbey speelde pas vijf wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij twee keer scoorde – maar het strookt niet met de clubcultuur van het opleiden van spelers voor Ajax 1.

Brobbey kwam in 2010 als jeugdspeler naar Ajax; tien jaar aan investeringen als water verdampt, nu de spits vóór zijn grote doorbraak verkast. „Ik vind het heel spijtig, maar ook ik respecteer zijn keuze”, zei trainer Ten Hag erover. „Talent is van jezelf. Niet van de club of van je ouders of andere mensen.”

Quincy Promes

Dan de zaak-Promes. Dacht technisch directeur Marc Overmars hem een halfjaar aan Spartak Moskou te kunnen verhuren, met een optie tot koop, zijn de Russen toch gaan twijfelen. Reden? De strafzaak die Promes boven het hoofd hangt.

De aanvaller zou vorig jaar een familielid in de knie hebben gestoken en wordt verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Hij kan daarvoor een celstraf krijgen.

Voor Ajax was het een uitkomst dat Promes’ oude club Spartak Moskou hem terug wilde halen. Door de beoogde transfersom (naar verluidt negen miljoen euro) zou de schade voor Ajax beperkt kunnen blijven. Promes werd in 2019 voor 15 miljoen euro gekocht, en dat betekent dat hij na anderhalf seizoen nog een boekwaarde van 10,5 miljoen euro heeft.

Maar terwijl Ajax met Oussama Idrissi al een vervanger in huis haalde, trappen de Russen nu op de rem. De directeur van Spartak Moskou, Jevgeni Melezjikov, heeft in Russische media gezegd dat Ajax vasthoudt aan onvoorwaardelijke betaling in de zomer. „Maar we willen niet volledig betalen als de speler straks wellicht zijn vak niet kan uitoefenen. Wij hebben voorgesteld om het risico te delen, maar daar wil Ajax niet in meegaan.”

De onderhandelingen lopen nog, maar het leidt geen twijfel dat de zaak-Promes voor Ajax een hoofdpijndossier is geworden. Net als de plaspil-casus van doelman Onana dat nu is. En ook al heeft Ajax geen verantwoordelijkheid voor fouten die spelers in hun vrije tijd begaan, de club kampt wel met de verstrekkende gevolgen van hun handelen.

Hoe slecht kwam het daarom uit dat de club ook nog een administratieve blunder beging, opgemerkt door een alerte journalist van Nu.nl. Zag de verslaggever nu goed dat recordaankoop Sébastien Haller niet voor de Europa League was ingeschreven? Inderdaad. Een kwestie van „iets met computers, iets met een vinkje aan- of uitzetten”, zoals trainer Ten Hag donderdag zei. De UEFA kende geen genade: voor Haller geen Europa League dit seizoen.

Hoewel gênant, bleek achteraf dat de directieleden van Ajax donderdag al een veel grotere zorg hadden. Een doelman die een jaar niet mag spelen, dat hakt erin.