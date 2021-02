De VS hebben 100 miljoen doses besteld bij het bedrijf. Vorige week werd bekend dat het vaccin van J&J rond de 66 procent bescherming biedt tegen het coronavirus. In tegenstelling tot andere vaccins volstaat één prik voor inenting, en daarnaast zou het vaccin wel voor honderd procent bescherming bieden tegen ernstige vormen van Covid-19 en daarmee ziekenhuisopnames en sterfte voorkomen.

Het farmaceutische bedrijf Johnson & Johnson (J&J) heeft een verzoek ingediend bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor versnelde goedkeuring van hun coronavaccin. Het vaccin, ontwikkeld door diens dochterbedrijf Janssen Biotech uit Leiden, zou daarmee na de vaccins van Pfizer en Moderna het derde vaccin op de Amerikaanse markt worden.

Sterfte iets gedaald, nog wel sprake van oversterfte

In de laatste week van januari zijn naar schatting 3.750 mensen overleden, ruim 300 meer dan verwacht voor die periode. De oversterfte blijft daarmee aanhouden, maar is wel licht gedaald. De week ervoor overleden nog 3.823 mensen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Uit de cijfers blijkt ook dat 1.121 mensen in de leeftijd van 65 tot 80 jaar overleden. Dat zijn er iets meer dan een week eerder, toen het nog om 1.073 doden ging in diezelfde leeftijdscategorie. De sterfte onder vrouwen nam in de vierde week van januari af, terwijl een week ervoor juist meer vrouwen overleden dan mannen.

In de tweede golf overleden tot nu toe bijna 39.000 80-plussers, dat is 19 procent meer dan verwacht voor die periode. Ook onder 65- tot 80-jarigen was meer sterfte: 18 procent. Het percentage oversterfte bij mensen jonger dan 65 jaar ligt op 4 procent.

