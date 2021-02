Commissie: ‘Stop vanwege misstanden voorlopig adoptie uit buitenland’

De adoptie van kinderen uit het buitenland moet voorlopig helemaal worden stilgelegd vanwege „ernstige misstanden” uit het verleden die nog steeds niet helemaal verholpen zijn. Dat adviseert de onafhankelijke Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie aan het kabinet, melden bronnen vrijdag aan het AD en de NOS. Het rapport van de commissie onder leiding van oud-topambtenaar Tjibbe Joustra verschijnt maandag.

De werkgroep analyseerde de adopties van kinderen uit met name Bangladesh, Brazilië, Colombia, Indonesië en Sri Lanka tussen 1967 en 1998. Het overbrengen van deze kinderen naar Nederland zou gepaard zijn gegaan met kinderdiefstal en -handel, corruptie, vervalsing en ontvreemding van documenten, onethisch handelen van ambtenaren en het onder valse voorwendselen vervoeren van kinderen naar Nederland.

Hoewel het onderzoek zich richtte op een specifieke periode, stuitten de onderzoekers op „een permanent en structureel probleem dat nog voortduurt”, meldt het AD. Omdat de adoptiecultuur nog altijd niet zou deugen, adviseert de commissie voorlopig een streep te zetten door de adoptie van kinderen uit het buitenland. Daarnaast vindt het onderzoeksteam dat de Nederlandse overheid excuses moet aanbieden voor het dertig jaar lang faciliteren van ondeugdelijk adoptiepraktijken vanuit de betreffende vijf landen.

Illegale adopties uit Brazilië

De vierkoppige commissie werd in 2018 ingesteld door minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD). Aanleiding waren signalen over mogelijk illegale adopties uit Brazilië in de jaren zeventig en tachtig, waarbij Nederlandse overheidsfunctionarissen betrokken zouden zijn geweest. Zeker 42 echtparen reisden destijds naar Brazilië en gaven daar een baby aan als hun eigen kind. Met diezelfde papieren werd het kind vervolgens ook in Nederland geregistreerd.

De toenmalige Rijkspolitie constateerde dat de ouders strafbaar hadden gehandeld, maar de zaken werden uiteindelijk geseponeerd. Uit vertrouwelijke stukken blijkt dat mogelijk een verzoek is gedaan om de betrokkenheid van ambtenaren uit het onderzoek van de Rijkspolitie te houden. Wat de precieze rol en verantwoordelijkheid van de overheid is geweest, moet nog blijken. De ministerraad bespreekt vrijdag de bevindingen van het rapport, aldus het AD.