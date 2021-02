Chinese actrice is open over mislukte nose-job

De Chinese actrice Gao Liu deed wat zoveel jonge Chinese vrouwen tegenwoordig doen: ze liet een plastisch chirurg haar neus een beetje bijpunten. Maar het liep hopeloos fout. De nieuwe neus waarmee ze naar huis werd gestuurd begon eerst te jeuken en raakte toen ontstoken. Een deel werd steeds donkerder en stierf uiteindelijk af.

Gao is een opkomende ster, bekend van tv en films en ook als zangeres. Ze deelde de foto’s op Chinese sociale media om aan haar fans uit te leggen waarom ze zo lang niet in het openbaar verscheen. „Ik dacht dat ze me in deze vier uur mooier zouden maken”, schrijft ze aan haar vijf miljoen volgers. „Ik had niet verwacht dat dit het begin van een nachtmerrie zou worden.”

Het leidde tot een levendige online-discussie over de voor- en nadelen van plastische chirurgie en oproepen tot betere regulering van klinieken.

Grootste markt ter wereld

Cosmetische operaties zijn in China heel snel normaal geworden onder jonge vrouwen. In de jaren negentig ging nog vrijwel niemand naar de plastisch chirurg, in 2014 vonden er zeven miljoen behandelingen plaats en in 2019 was dat al opgelopen tot twintig miljoen. De verwachting is dat China dit jaar de grootse markt voor plastische chirurgie ter wereld wordt.

Vooral vrouwen van tussen de 18 en de 35 kiezen voor een ooglidcorrectie of een ingreep om de ogen groter te laten lijken. Ze nemen een puntiger kin of een prominentere neus. Allemaal zaken waardoor ze meer aan het westerse schoonheidsideaal voldoen.

Zo knap mogelijk zijn is steeds belangrijker. Als je knapper bent, vind je makkelijker een goede baan en een goede partner, luidt de redenatie. Ook geeft het aan dat je de moeite wilt nemen om de mooiste versie van jezelf te presenteren – en dat je het geld hebt om dat te doen.

Voor Gao hoeft het niet meer. Het scheelt niet veel, schrijft ze, of ze had zelfmoord gepleegd.

