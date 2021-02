Celstraffen van vier jaar voor sadistische gijzeling Almelo

De rechtbank Overijssel heeft twee mannen uit Almelo veroordeeld tot vier jaar cel, omdat ze in mei 2019 op „gewelddadige en sadistische manier” een man zwaar hebben mishandeld. Ook moeten ze het slachtoffer samen een schadevergoeding van 11.500 euro betalen.

Het slachtoffer werd een nacht lang gegijzeld in de woning van een van de daders. De man werd daar „tegen zijn wil getatoeëerd, gemarteld, ernstig bedreigd en bekogeld met een vaas en blikken bier”. Daarnaast werd hij volgens de rechtbank gedwongen om zijn eigen bloedsporen van de vloer te dweilen.

De mannen van 34 en 35 jaar hielden zelf tijdens het proces vol dat het ging om een uit de hand gelopen feestje waar veel alcohol en cocaïne in het spel was en dat het slachtoffer vrijwillig tatoeages had laten zetten. Maar de rechters vinden die verklaring volledig onbetrouwbaar en nemen het hen ernstig kwalijk geen verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden en geen berouw te tonen.

Mensonterende taferelen

Het slachtoffer sprak tijdens de rechtszaak van „een slechte film”, was doodsbang en slaagde er pas de volgende ochtend in te ontsnappen aan het op „mensonterende taferelen” uitgedraaide feest. Volgens de rechtbank staat vast dat het slachtoffer is vastgebonden en urenlang is gemarteld met stroomstoten, een hamer en een kniptang en is bedreigd met een doorgeladen pistool. Hij hield onder meer een gebroken neus, een hersenschudding, kneuzingen en andere verwondingen over aan de gewelddadige nacht.

De aanleiding tot de gijzeling zou volgens persbureau ANP in een conflict over drugs hebben gelegen, maar echte duidelijkheid kwam daar tijdens de inhoudelijke behandeling niet over omdat de verdachten niks wilden loslaten. Getuigen stelden dat er meerdere mensen bij de gijzeling betrokken waren geweest, maar ook daarover wilden de mannen niks zeggen.

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden zes jaar celstraf tegen het duo geëist.