‘Bij de bank kennen ze me als the whiskey guy’

Tot vlak voor Kerst was het nog steeds spannend of het door zou gaan, vertelt de Nederlandse bankier en ondernemer Wilco Faessen. Geen van de investeerders in WhistlePig, een kleine producent van oude rye whiskey (roggewhiskey) in Vermont, wilde aandelen verkopen aan Moët Hennessy. Terwijl verwerving van een belang in WhistlePig voor de wereldmarktleider in luxe dranken – bekend van Dom Perignon-champagne en Hennessy-cognac – voorwaarde was voor samenwerking.

Ook oprichter Faessen (47) voelde niet veel voor verkoop van zijn aandeel. Voor hem is WhistlePig een „langetermijnproject”. Bovendien zaten zijn mede-investeerders niet verlegen om liquiditeit. „Wat heb je aan geld nu alles zo hoog gewaardeerd is?”

Uiteindelijk gingen de aandeelhouders, waaronder private-equitybedrijf BDT Capital Partners, toch overstag en kon Moët Hennessy een belang van 10 procent nemen. „Voor ons ging het vooral om de wereldwijde distributie die Moët biedt”, zegt Faessen, „en daarvoor was de verkoop van een paar aandelen nodig.”

WhistlePig zet z’n flessen nu nog vooral af in de VS. „Al zijn we de afgelopen jaren ook in het VK en Scandinavië begonnen. En in Nederland hadden we alles al opgezet, maar door Covid staat dat nu op een laag pitje.”

De aantrekkelijke prijs die Moët Hennessy voor de aandelen wilde betalen, speelde ook een rol, geeft Faessen toe, zonder in details te willen treden. „Ik denk dat George Clooney blij zou zijn met onze transactie, als dat wat betekent.” In 2017 verkochten Clooney en twee zakenpartners Casamigos Tequila voor 1 miljard dollar aan Diageo.

Na zijn studie monetaire economie in Maastricht arriveerde Faessen in 1996 voor een stage in New York – om er nooit meer weg te gaan. Hij kreeg een baan bij Violy, Byorum & Partners, een ‘boutiquebank’ gespecialiseerd in fusies en overnames, en werkte later onder meer bij Barclays en Lehman Brothers.

Ik hoorde dat een wodkabedrijf in Vermont problemen had

Bij die laatste bank maakte hij in 2007 het faillissement mee. Het bleek, voor Faessen althans, goede timing. „Ik had net gewerkt aan de overname van Tequila Herradura door Brown-Forman en de verkoop van Heaven Hill Distilleries. Ik had dus goed inzicht in de drankensector en veel connecties. Net toen ik naar iets anders op zoek was, kreeg ik de tip dat een wodkabedrijf in Vermont problemen had.” Met Raj Bhakta, een vriend uit zijn tijd bij Violy, die ook openstond voor iets nieuws, reed Faessen naar Vermont. „Om te kijken of we er iets mee konden.”

Het wodkabedrijf werd het niet, maar het idee een destilleerderij te beginnen in een boerderij in Vermont had postgevat. Faessens ontmoette de gerenommeerde whiskeymaker Dave Pickerell, die toen net vertrokken was bij Maker’s Mark.

‘Where is the whistle pig?‘

„Via hem hebben we in Canada oude roggewhiskey van hoge kwaliteit gevonden die niemand destijds wilde kopen. Dat had ook te maken met de reputatie van rye whiskey: goedkoop, minder van kwaliteit, iets wat jongelui drinken om snel dronken te worden. Pickerell was er echter gek op vanwege de sterke smaak en haalde ons over.”

Eenmaal bij roggewhiskey aanbeland, was het zaak een fles en merknaam te verzinnen. „Raj houdt van verhalen vertellen, vaak dezelfde, vooral als hij gedronken heeft. Op een dag zat hij ergens in Colorado op een berg iets te roken wat daar toen nog niet legaal was. Toen kwam er een vent op een mountainbike voorbij die in een sterk Frans accent riep: ‘where is the whistle pig?” [een zeldzame bergmarmot] – waarop hij doorfietste, Raj in verbazing achterlatend. Toen hij dat verhaal voor de dertigste keer aan me vertelde, had ik een aha-moment: dat moet de naam van onze whiskey worden.”

Het tweetal vond investeerders; Bhakta werd topman van WhistlePig. Faessen werd commissaris en wijdde zich weer aan zijn carrière als bankier, hoewel hij actief betrokken bleef bij het bedrijf. „Behalve met de productie bemoei ik me overal mee.” Toen de boerderij in Vermont eenmaal was opgetuigd tot volwaardige destilleerderij, begon de opmars van WhistlePig – zowel qua omzet als naamsbekendheid. Na jaren met 30 tot 50 procent groei heeft het bedrijf nu zo’n honderd mensen in dienst en verkoopt 4 miljoen flessen per jaar – in prijs variërend van 50 tot 500 dollar.

Reputatie onder kenners

De groei was niet los te zien van het werk van Pickerell, onder wiens leiding de roggewhiskey van het jonge bedrijf al gauw een goede reputatie verwierf onder whiskeykenners, en van diens ambassadeurschap. Zo verscheen Pickerell op feesten en partijen verkleed als Boss Hogg, een personage uit de tv-serie The Dukes of Hazzard, om de gelijknamige WhistlePig-whiskey te promoten. „Dave was een showman.”

Aan het partnerschap met Bhakta kwam in 2018 een einde. „We botsten, door een verschil in benadering en mentaliteit. En er was te veel reuring rond hemzelf.”

Bhakta is inderdaad geen muurbloem. Zo nam hij in 2004 deel aan Donald Trumps realityshow The Apprentice en stelde zich in 2006 als Republikein kandidaat voor het Huis van Afgevaardigden. Om te laten zien hoe makkelijk het is om het land binnen te komen, reed hij vlak voor de verkiezingen op een olifant langs de Mexicaans-Amerikaanse grens, begeleid door een zeskoppig mariachi-orkest.

De breuk met Bhakta viel samen met de onverwachte dood van Dave Pickerell. Hij kwam op een novemberochtend in 2018 niet opdagen voor een evenement en bleek in zijn hotelkamer te zijn gestorven aan een hartaanval. „Het maakte die tijd zowel intens als verdrietig.” Het bedrijf verloor vooral zijn ambassadeur: „Dave had zijn kennis overgedragen aan twee ingenieurs die al verantwoordelijk waren voor de productie.”

Sinds tweeëneenhalf jaar werkt Faessen bij investeringsbank Evercore, waar hij bekendstaat als ‘the whiskey guy’. Men maakt zich er niet druk om dat hij zeker twintig uur per week aan WhistlePig besteedt. „Ik ben partner. Zolang mijn omzet goed is, maakt het niet uit in hoeveel tijd ik dat doe. Mijn partners vinden deze nieuwe deal allemaal hartstikke mooi.”

De toekomst ziet er goed uit voor WhistlePig, denkt hij. „Dankzij het Britse Empire, dat single malt scotch verspreidde, is whiskey de bekendste sterke drank ter wereld. En er is een trend in food & beverage dat mensen een voorkeur hebben voor een sterke, bijzondere smaak. Vandaar ook de populariteit van [de biersoort] IPA. En bijna niemand heeft oude roggewhiskey van 10, 12 of 18 jaar oud.”

Trots: „In Amerika worden we al beschouwd als de beste rye in de hoge kwaliteits- en prijsklasse. Hopelijk trekt dat ook grote afnemers in Europa en Azië. Hoe dat precies gaat lopen, weet ik uiteraard niet. Maar dat is het leuke van ondernemen: dat gaan we ontdekken.”