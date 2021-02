Amerikaanse tennislegende Tony Trabert (90) overleden

De Amerikaanse oud-tennisser en coach Tony Trabert is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de organisatie van tennistoernooi US Open donderdag bekendgemaakt. Trabert overleed woensdag. Hij gold als een legende in de Amerikaanse tenniswereld die in de jaren 50 roem verwierf met vijf gewonnen grandslamtoernooien en daarna vele andere tennisprijzen won.

In 1951 bereikte hij de kwartfinales van het Forest Hills-toernooi, maar die kon Trabert niet spelen omdat de Amerikaanse marine een beroep op hem deed. Daardoor kon hij twee jaar niet tennissen. Bij zijn terugkeer in 1953 maakte hij opnieuw indruk op Forrest Hills door de grote tennisnamen te verslaan en de titel te behalen zonder een set te verliezen. Na 1955 boekte hij drie grandslamzeges op een rij en vestigde hij zijn naam in de wereldtop van het tennis. De Amerikaan won uiteindelijk achttien toernooititels, waaronder twee Pro Slams, en boekte tien opeenvolgende toernooioverwinningen.

Na vele prijzen te hebben gewonnen, stopte Trabert met zijn professionele tenniscarrière in 1963. Wel bleef hij actief in de tenniswereld. Zeven jaar later opende hij het Tony Trabert Tennis Camp in Californië, waar hij instructeur werd. Zijn stem klonk daarnaast vaak als analist bij tenniswedstrijden. Ook was hij vijf jaar coach van het Amerikaanse tennisteam, dat onder zijn hoede twee keer de Davis Cup won.