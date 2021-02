Leo Blokhuis en Ricky Koole over Bowie, religie en dat bordje met ‘alles komt goed’

We spreken elkaar in de week dat David Bowie vijf jaar dood is. Dat is niet de aanleiding, het is toeval zelfs, maar het gesprek komt regelmatig bij hem terug, alsof hij het zelf zo regisseert, vanaf de poster die tussen Leo Blokhuis en Ricky Koole op een van de stellingkasten vol cd’s hangt en over hun beider schouders meekijkt. De poster is in zwart-wit; Bowie heeft er de welig golvende kuif van een affiche op een kappersraam en de blik-in-de-verte van een staatsman met langetermijnplannen. Het moet begin jaren tachtig zijn. Twee flinke zwarte koelkastmagneten houden hem op zijn plaats.

Leo Blokhuis schreef vorig jaar een boek over de ‘muzikale revolutie’ die Berlijn teweegbracht, en dat boek begon bij de vraag wat die stad met Bowie gedaan had. De Brit tapte in de jaren dat hij er woonde dusdanig uit een ander vaatje creativiteit dat er een schurend, brullend, monumentaal nummer als ‘Heroes’ uit voortkwam.

Als zijn dood – het was 10 januari 2016, Bowie was 69 jaar oud, hij had leverkanker – ter sprake komt, begint het echtpaar onmiddellijk hartstochtelijk door elkaar heen te praten.

„Ik was in shock, echt”, zegt Ricky.

Leo: „Ik weet nog, het was ’s ochtends vroeg…”

Ricky draait zich om naar de zwart-witposter. „Deze hing op mijn tienerkamer.”

Leo: „Ik kreeg een appje…”

Ricky: „Ik was écht fan.”

Leo: „Of zo’n… pushbericht. En ik was nog niet echt wakker. Ik las: David Byrne overleden.” Dat is de zanger van new wave-band Talking Heads, en die leeft nog. „Ik dacht: o, shit, dat worden telefoontjes.” Hij lacht. „En toen gíng de telefoon…”

Ricky: „… en toen bleek het om David Bowie te gaan. Dat is nóg erger. David Byrne is ook leuk, maar David Bówie! Ik vind het nog stééds erg. Ik droomde vroeger dat ik met hem ging trouwen. Echt, letterlijk. Ik snapte ook wel dat het leeftijdsverschil een beetje groot was…”

Leo: „Deed ze toen al niet moeilijk over, hoor.”

Ricky: „En ik heb hem nog live gezien. De Glass Spider Tour”, in 1987, „en een paar jaar later die greatest hits-tour. Daar zat zo’n cd-box bij. Daar heb ik héél lang voor gespaard. Bij dat concert heb ik een knuffelbeest naar hem gegooid waar mijn naam en telefoonnummer aan hingen. Hij heeft ’m gevangen, hij heeft z’n zweet ermee afgeveegd, en ’m toen in de coulissen gegooid. Ik dacht de dagen erna: het zóú kunnen dat-ie belt.”

Leo: „Waar hoopte je dan op? Dat je met hem af kon spreken?”

Ricky: „Ik weet het niet. Je moet openingen zoeken. Maar in die tijd hadden we nog niet eens een antwoordapparaat, hè. Misschien hééft hij wel gebeld. Hi, is Ricky in? She sent me this nice knuffelbeestje.”

Leo was niet bij dat concert, maar wel bij de Tin Machine-tour, die in de zomer van 1989 Paradiso aandeed. Hij werkte toen voor de EO, na een studie aan de Evangelische School voor Journalistiek in Amersfoort. Later werkte hij onder meer voor de VARA. Als popjournalist, radio- en tv-maker van onder andere de Top 2000 à Go-Go (NTR) interviewde hij grootheden als Paul McCartney en Mick Jagger – maar Bowie nooit. Afgemeten: „Dat is wel een kleine frustratie van mijn kant.”

Ricky: „Ik ben niet eens één handshake away. Nou, misschien wel, maar niet via jou.”

Foto Merlijn Doomernik

Voordat corona een spaak in het wiel stak, hadden ze grote plannen. Ricky zou met bevriende acteurs als Ilse Warringa en Rop Verheijen een theatervoorstelling spelen over mensen met een volkstuintje. Leo zou voor KRO-NCRV een televisieserie presenteren over de Mayflower, het schip dat de Engelse Pilgrim Fathers in 1620 naar Amerika voer. Samen zouden Leo en Ricky, met Robert Jan Stips erbij, een theatervoorstelling maken over het muziekfestival in het Kralingse Bos dat vijftig jaar eerder, in de zomer van 1970, plaatsvond en als het Nederlandse Woodstock wordt gezien. Toen dat allemaal niet doorging, plande Ricky optimistisch nog een tourtje met Paul de Munnik: in december zouden ze voor een klein publiek liedjes spelen in kerken. Maar dat kon ook niet.

Wat overbleef? Ricky sprak een paar luisterboeken in. Leo ruimde zijn studio en computer op en kwam een oud audio-essay over Berlijn tegen. Zo kwam hij op het idee aan dat boek te beginnen. „Ik dacht: het kan niet zo zijn dat ik aan het eind van het jaar zeg: ik heb de Top 2000 gedaan, en mijn kantoor is netjes.”

Terwijl Ricky nieuwe koffie haalt, vertelt hij over dat boek. „Waar het me om ging”, zegt hij, „is dat er een grote niet-rock-’n-roll-component in de hedendaagse popmuziek zit, en dat het tijd wordt dat we Duitsland – eigenlijk Europa, maar Duitsland als kern en dan dáárvan Berlijn als kern – die invloed toedichten. We kijken altijd naar Amerika voor de grote ontwikkelingen in de popmuziek, en Engeland als een soort satelliet daarvan. Maar de zogenaamde Krautrock-bands als Kraftwerk waren de reden dat Bowie naar Berlijn trok. Elektronica-jongens met een punk-attitude, maar ze hoefden niks te kunnen. Ja, ze moesten natuurlijk wel creatief zijn, maar ze hoefden technisch niets te kunnen. Je zat gewoon met snoertjes en toetsen voor je. Eén vinger erop, het was allemaal monotoon. En het leuke aan Berlijn is dat je terug kunt gaan tot Varese” – een Frans-Amerikaanse componist die in 1907 naar Berlijn verhuisde – „die muziek omschrijft als ‘georganiseerd geluid’, niets meer of minder dan dat. Dat is wat die bands aan het doen zijn, en ik denk dat Bowie dat opgepikt heeft.” En via Bowie ook U2, en Nick Cave, en – afijn, dat staat allemaal in het boek.

Voor iemand die de muziekgeschiedenis zo soepel aan elkaar rijgt, kwam Leo Blokhuis rijkelijk laat in aanraking met popmuziek. Hij groeide op in een groot gereformeerd gezin, zijn vader was dominee. „Ik ben opgevoed”, zegt hij, „met het idee dat popmuziek niet te verenigen is met een religieus christelijk leven. Als je bijvoorbeeld…” Hij kijkt over zijn rechterschouder naar een van de kasten met cd’s. Ze staan op alfabet. „Nou, Bowie staat daar toevallig, en… Jerry Butler. Als je die opzet, dan hoor je drums en bass. En dat is terug te voeren naar Afrika, en dat betekent: boze geesten en weet ik veel wat. Ik ben opgevoed met die angst.”

Popmuziek betekende: boze geesten en zo. Ik ben opgevoed met die angst Leo Blokhuis

Zijn lp’s smokkelde hij in het Reformatorisch Dagblad naar boven. Wat was zijn allereerste plaat? Hij staat op en loopt naar een kast in de hoek van de ruimte. (Ricky zegt ondertussen dat de hare de single van Patricia Paay’s ‘Saturday Nights’ was – „vond ik zó’n leuk liedje”.) Leo komt terug met het Golden Double Album van ABBA. „Dit is de Franse persing, op Vogue. Hij was er ook van Polydor, met die gouden letters in een zwart kader, maar deze was twee gulden goedkoper.” Op de binnenplaat zitten de vier bandleden aan een tafeltje in een park thee te drinken. Leo’s vinger gaat naar Agnetha, tweede van links, in een zachtroze gewaad. „Nou ja, en ik vond haar fantástisch natuurlijk.”

Beneden mocht hij geen popmuziek draaien. „Mijn moeder had dat seks, drugs en rock-’n-roll-beeld, en daar moest je gewoon niks mee te maken hebben. Als tiener zat ik naast haar met Gone to Earth van Barclay James Harvest op schoot, om de songteksten van de lp-hoes voor te lezen. Ik zei: ‘Mam, dít zingen ze. Hoe erg is dit? Dit is toch prachtig?’ Het eerste nummer, ‘Hymn’, is een vrije vertelling over het leven van Jezus.”

Ricky: „Je moeder vond ook dat al die mannen te hoog zongen, toch?”

„Ja”, zegt Leo. Met hoge stem: „Love, love, love… Zij hield van (zet een bromstem op) Ivan Rebroff. Mannen met Stemmen. Het was óók een smaakkwestie.”

De ouders van Ricky scheidden toen ze acht jaar oud was. Ze ging met haar moeder en jongere zusje bij haar stiefvader wonen, die ook twee kinderen had. „Met hen ben ik naar Carré geweest, naar een musical van Jos Brink. Dat ik dacht: waaauw. En de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Niet dat hij zelf iets met theater deed, helemaal niet, het was een doctor ingenieur in de elektrotechniek. Een soort verstrooide professor. Maar hij vond die culturele opvoeding belangrijk. Dat dóé je.”

„Toen haar ouders nog samen waren”, zegt Leo, „hadden ze een pannenkoekenhuis. En daar draaiden ze van die, ja… van die romantische platen. Ricky heeft het altijd over ‘koolekitmuziek’.”

Ricky: „Zo heette het pannenkoekenhuis. De Koolekit. Daar heb ik veel gewerkt natuurlijk.”

Leo: „‘Miss You Nights’ van Cliff Richard, ‘Don’t It Make My Brown Eyes Blue’ van Crystal Gayle…”

Heel even leek ‘koolekitmuziek’ een laatdunkende lading te krijgen, maar nu de eerste titels over tafel gaan, zitten ze allebei te glunderen. Zij: „Al die gouwe ouwe seventies-hits.” Hij: „Wel heel aangenaam, hoor.” Zij: „Ik vind ze nog steeds héérlijk. Ook Dolly Parton zat daarbij. De mooie jaren 70-hits. Ik zing ze allemaal mee.”

Na de middelbare school wist ze dat ze dolgraag zelf wilde zingen, én acteren, maar van het bestaan van zoiets als de Kleinkunstacademie wist ze niet. Haar moeder vroeg een brochure aan van de toneelschool, en daar zat een folder ingevouwen van de Kleinkunst. „Het zag eruit als een soort Fame-school. Je had het gevoel dat er elk moment iemand met beenwarmers kon binnenlopen.”

In 1995 studeerde ze af. „Ik wilde Willem Nijholt worden”, zegt ze, „een serieuze acteur die ook musicals en muziektheater deed. En eigenlijk is dat wel gelukt. Ik speel in films, tv, toneelstukken, musicals. Als zangeres heb ik solo-voorstellingen en platen gemaakt, van Nederlandstalig tot Dolly Parton-achtige countrymuziek. Ik zie het als een grote verdienste dat ik me overal makkelijk in kan bewegen, maar ik weet niet of het de meest verstandige keuze is voor mijn carrière. Misschien kun je beter één ding goed doen. Aan de andere kant: ik zou het helemaal niet kunnen, me op maar één ding focussen. Dat vind ik zonde.”

Foto Merlijn Doomernik

Vijftien jaar zijn ze samen nu, sinds 2006. „In het begin van onze relatie”, zegt Ricky tegen Leo, „stond ik er vooral van te kijken hoe ouderwéts je bent opgevoed. Je vader en moeder waren een generatie ouder dan de mijne, maar je bent eigenlijk door je opa en oma opgevoed, omdat”, ze wendt zich tot ons, „zijn vader was erg druk als dominee van een grote kerk en zijn moeder had acht kinderen. Dus tref je bij zijn gezin de normen en waarden van nog weer daarvóór aan. En ik vind dat hij…” Ze aarzelt. „Ik probeer de goede woorden te zoeken, want ik wil het respectvol zeggen, maar… hij komt van best ver. Als ik erheen ging, was het soms net of we verschillende talen spraken. Ik kwám uit die wereld van seks, drugs en rock-’n-roll. Niet echt natuurlijk, maar wel uit een voor hun vreemde wereld: die van film en theater.”

Leo: „Mijn moeder heeft tot haar dood aan me gevraagd of het al lukte met Ricky’s…”

Ricky: „Of ik al om was.”

Leo: „Aan de ene kant denk je: respecteer haar nou gewoon om hoe ze is. Maar het is ook lief: ze wil zo graag dat alles oké is, dat het klopt.”

Ricky: „Ze wil me bij de club hebben. En dat ik later, na de dood, er ook nog bij ben.”

Voor zijn ouders was het daarom aanvankelijk lastig, vertelt Leo, om te accepteren dat zijn eerste huwelijk strandde en dat hij verder ging met Ricky. Ze kregen een zoontje, Otis, in 2010; twee jaar later trouwden ze. Daar kon Leo’s vader niet meer bij zijn – hij overleed kort ervoor aan prostaatkanker. „Een mooi domineesverhaal is dat de dokter zei: ‘We zijn er laat bij, u heeft misschien nog anderhalf, twee jaar’. Mijn vader keek hem strak aan en antwoordde: ‘Daar gaat u heel niet over’. Hij heeft nog tien jaar geleefd.”

Zijn moeder leefde drieënhalf jaar langer en was, zegt Leo, „haar baken kwijt. Mijn vader was in charge. Als mijn moeder iets niets wist, dan kon ze het aan mijn vader vragen. Maar wat moest ze van ons huwelijk vinden? Terwijl: mijn vader was eigenlijk een heel ruimhartig man. Hij heeft jou heel liefdevol…”

Leo: „Nee, dat duurde écht lang.”

Ricky: „Niet meteen, hè.”

Ricky: „Maar uiteindelijk konden we het heel goed met elkaar vinden.”

Leo: „He picked his battles. Op een aantal theologische onderwerpen was hij behoorlijk eigenzinnig. En over andere dingen, zoals hoe z’n gezin marcheerde, wilde hij het liefst geen gezeur hebben. Ik ben echt onder een glazen stolp opgevoed. Zeker in de periode dat we in Wezep woonden, van mijn zesde tot mijn elfde, want dat hele dorp kende ons. Op ons alle acht heeft dat invloed gehad, op hoe we in het leven staan.”

Tot grote discussies aan de eettafel leidde dat niet, zegt hij, en zéker niet over de ruimte die religie laat. „Ik heb het wel geprobeerd, maar het vrij snel opgegeven. Ik zat boven met mijn lp’s, mijn eigen ding te doen. Net als later in mijn relatie met Ricky: ik had daar zelf al zoveel stappen in gezet die zij niet meemaakten. En op een gegeven moment overbrug je die afstand niet meer, en ben je op bepaalde vlakken vreemden voor elkaar. Daar heb ik aan het eind van hun leven wel last van gehad.”

„Dat is het”, zegt Ricky. „In hoeverre hou je ze erbij, en in hoeverre zeg je: laat maar zitten. Want als je dat zegt, geef je ook de relatie een beetje op.”

Leo: „En als dat op je veertiende gebeurt, want daar hebben we het over, dan haal je dat nooit meer in. En dan zijn er wel dingen onherstelbaar…”

Ricky vult aan: „… in de intimiteit. Maar je praat wel altijd met liefde over je ouders.”

„Ja”, antwoordt hij, „maar dat komt misschien daardoor. Omdát ik nooit…”

En zij weer: „… de confrontatie heb gezocht.”

Ze maakten een aantal theatervoorstellingen samen. De meest recente was New Orleans, over de bakermat van muziekstijlen als gospel en jazz die in 2005 getroffen werd door orkaan Katrina. Hij vertelde verhalen, zij zong liedjes. Ze produceerden de voorstelling zelf. Samenwerken aan zoiets „kunnen we wel”, zegt Leo, „maar dat moeten we niet te veel doen. Dan komt er een ander soort relatie bij. Theater is Ricky’s terrein. Het botst ook weleens. Dan wil ik bijvoorbeeld veel vertellen, maar dan is het te lang. Of het is geen theater.”

Ricky: „Ik moest hem in het begin veel basisdingen over het theater bijbrengen. Punten zetten als je vertelt, bijvoorbeeld. Omhoog kijken. Hij heeft heel dikke wenkbrauwen, die lampen komen daar gewoon niet. Maar als we samenwerken aan een theatershow, zijn we geen stel meer. Dan zijn we een productieduo dat in hetzelfde huis woont. Dat vind ik niet leuk eraan.”

Ik ben echt verbaasd als hij ’s avonds bij me op de bank komt zitten Ricky Koole

Nu werken ze thuis. Leo: „Meestal negeren we elkaar. Nou, negeren… we hebben elk onze eigen dingen.”

Ricky: „Ik ben echt verbaasd als hij ’s avonds bij me op de bank komt zitten.”

Leo: „Ik Netflix niet. Series heb ik geen geduld voor.”

Ricky: „Hij zit in de studio te rommelen met… ik weet niet wat hij doet.”

Leo: „Ik kijk wel dingen voor research, maar meestal hier, bij de computer.”

Bemoeien ze zich dan helemaal niet met elkaars werk? „Jawel”, zegt Ricky. „Als hij een boek schrijft, lees ik mee. En als ik muziek maak, maakt hij de hoes.” Ook voor zijn eigen boeken doet Leo de vormgeving zelf.

Twee liedjes schreef Ricky Koole in 2020. Kleine, Nederlandstalige liedjes „waarvan je zeker weet dat het geen hits worden”. In de Kinkerstraat in Amsterdam zag ze een bordje hangen met de tekst ‘Het komt goed’, en dat leidde tot een liedje met die titel. „Ik dacht: hé, dat is precies wat ik nodig heb! Ik ging dat een beetje zingen in mijn hoofd. Thuis zocht ik er akkoorden bij. Ik had er verder geen verwachtingen van, maar het gaat best goed op Spotify. Laatst zei iemand op Instagram: ik heb het gestuurd naar iemand met liefdesverdriet, en die kon het goed gebruiken. Als dat de uitkomst is, is het al geslaagd.”

Als het weer kan gaat ze „gewoon weer spelen voor de mensen”. Want dat is een fijne conclusie: dat je je beroep blijkt te missen. En gelukkig hoort ze om haar heen dat de mensen ook echt wel weer gaan komen.

En tot die tijd? Leo digitaliseert zijn cd’s – dat doet hij zelfs tijdens dit interview, door af en toe even op te staan en een nieuw schijfje aan iTunes te voeren. Ricky had in januari weer een paar dagen draaien voor Oogappels, een serie. En er kwam weer een opdracht voor het inspreken van een luisterboek binnen. „Zo sprokkelen we wat minimale inkomsten bij elkaar.” Ze kijkt naar Leo: „Ik zei gisteren nog tegen jou: het gaat allemaal goed zolang de restaurants niet open gaan. Want dan zijn onze kosten gewoon weer veel hoger.” Ze lacht.

Leo, tegen ons: „Niet dat we normaal elke avond in een restaurant zitten.”

Ricky: „Maar het scheelt wel dat je je geld ook niet goed kunt uitgeven nu. Op reis gaan kan ook niet.”

En ze hebben ‘het’ al gehad. Geen idee via wie, maar zes dagen nadat Leo de Top 2000 à Go-Go had opgenomen, werd hij ziek. „Dus meteen dikke paniek bij de NTR. Maar niemand is daar toen positief getest. Ik ben anderhalve dag ziek geweest, maar mijn geur is nog steeds weg. We aten laatst pasta met zalm; dat was net of ik plastic brokken aan het eten was.”

Ricky: „We eten ook vaak plastic brokken namelijk.”

Leo: „Het schijnt dat je je geur moet trainen. Dus nu oefen ik dagelijks op kaneel, badzout en koffiebonen.”

Ricky: „Leo heeft echt een kampioensneus. Als er kurk in de wijn zit, merkt hij dat meteen.”

Leo: „Maar zonder geur heeft het ook geen zin om een dure wijn open te trekken.”

Ricky: „En zo besparen we steeds meer.”

Foto Merlijn Doomernik Leo Blokhuis Leo Blokhuis (Zevenbergen, 1961) studeerde journalistiek en maakt tegenwoordig tv- en radioprogramma’s, en boeken over muziek. Sinds 2002 maakt hij met Matthijs van Nieuwkerk de Top 2000 à Go-Go. In 2012 trouwde hij met Ricky Koole. Ze hebben een zoontje, Otis (10). Uit een eerder huwelijk heeft hij drie dochters en een zoon. Foto Merlijn Doomernik Ricky Koole Ricky Koole (Delft, 1972) speelde na de kleinkunstacademie in tientallen films (zoals Sonny Boy), toneelstukken (zoals Hij Gelooft In Mij) en series (zoals, vorig jaar, Kerstgezel.nl). Als zangeres maakte ze zeven albums. Met Leo Blokhuis maakte ze vier muziekvoorstellingen, waarvoor hij verhalen achter de liedjes vertelde die zij zong.

