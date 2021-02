Aaron Lee Tasjan maakt perfecte popplaat: van begin tot eind betoverend

Het beste advies dat de Amerikaanse popmuzikant Aaron Lee Tasjan ooit kreeg kwam van zijn vriend en mentor Kevn Kinney. De zanger van Drivin’ N’ Cryin’ hield hem voor dat geen muzikant ertoe verplicht kan worden om zich aan één stijl of één genre te houden. Tasjan voegde de daad bij het woord en ontwikkelde zich van gitarist bij de latere incarnatie van oer-punks The New York Dolls tot de ‘rhinestone cowboy’ van zijn album Silver Tears uit 2016. Daarop verhief hij de clichés van de countrymuziek uit zijn huidige woonplaats Nashville tot folkrock met een gouden randje.

Ergens in Tasjans achterhoofd speelde dat hij zijn bewondering voor The Beatles, Big Star en Tom Petty ook nog eens om moest kunnen zetten in de perfecte popplaat. Dat moment is nu gekomen met TASJAN! TASJAN! TASJAN!, een briljant album dat van begin tot eind betovert.

De betreurde Tom Petty (1950 – 2017) kon zich geen beter erfgenaam wensen dan Aaron Lee Tasjan. Songs met het melodieuze magnetisme van ‘Up All Night’ en ‘Now You Know’ zouden niet misstaan hebben op Petty’s solomeesterwerk Full Moon Fever (1989). Tasjan voegt een diepere laag toe aan de gebruikelijke popromantiek. Hij valt op mannen én vrouwen en brengt in ‘Feminine Walk’ een ode aan glamrock en genderfluïditeit, met een subtiele knipoog naar The Kinks. Het album bevat een waaier aan bonte wendingen, van het retrofuturistische ‘Computer of Love’ tot de Beach Boys-harmonieën in ‘Another Lonely Day’, een lied dat door Paul McCartney geschreven had kunnen zijn voor Harry Nilsson.

De gitaar is weer eens dood verklaard, zingt Tasjan met ingehouden verontwaardiging. Hij bewijst het tegendeel. Zijn plaat staat bol van feestelijk en fantasierijk gitaarspel, inclusief solo’s die op het eerste gehoor synthesizers lijken. TASJAN! TASJAN! TASJAN! is een heerlijk luchtige popplaat zonder een zwak moment. En probeer dat vrolijke fluitje uit ‘Computer of Love’ maar eens uit je kop te krijgen.

Pop Aaron Lee Tasjan TASJAN! TASJAN! TASJAN! ●●●●●