Woontorens Den Haag komen er, ondanks kritiek

„Bijna een nieuw stadje” komt er in Den Haag bij, is de voorspelling van het stadsbestuur. De bevolking groeit, de komende twintig jaar tot meer zeshonderdduizend inwoners.

Dat kan in een stad aan zee en tussen de duinen alleen door de hoogte in te gaan. Delen van de oostelijke buurgemeenten zijn al geannexeerd en tien jaar geleden volgebouwd. Industriegebied Binckhorst is al aangewezen als nieuw bouwgebied, de eerste woningen staan er inmiddels. Postzegelstukjes grond worden geïnventariseerd, verkocht als ze van de gemeente zijn en bestempeld als woongebied.

Maar er moet méér, wil de vraag naar woningen en werkruimte worden beantwoord. In het gebied tussen de stations Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI zullen daarom woontorens verrijzen. De hoogterestrictie van 140 meter is opgeheven. Meer dan 20.500 woningen voor veertigduizend nieuwe inwoners en 600.000 vierkante meter kantoorruimte moeten er worden gebouwd.

Central Innovation District

De woontorens zullen Den Haag veranderen. Maar hoe? Woensdagavond debatteerde de gemeenteraad voor de tweede keer over het plan van het college voor het gebied, het Central Innovation District genoemd. Bij de eerste vergadering waren al termen gevallen als „Betondorp II” (D66) en „Braziliaanse favela’s” (CDA). Want waar zowel bewoners van acht omliggende wijken als vrijwel alle raadsfracties zich zorgen over maken, is dat er wél woningen worden gebouwd, maar geen voorzieningen lijken te komen.

„Er zal gebruik worden gemaakt van onze artsen, onze tandartsen, scholen, parkeergelegenheden”, zei Ingrid Grootens van wijkberaad Laak Centraal als eerste inspreker bij de raadsvergadering. Ze waarschuwde dat de leefbaarheid in haar wijk al onder druk staat: „De bestaande problemen moeten eerst worden opgelost.” „Er is enkel focus op wonen. Waar gaan deze mensen leven?” vroeg Marieke de Jonge van het Oude Centrum. Jacob Snijders van Bezuidenhout zei: „We kunnen wel mensen laten wonen, maar ze moeten ook fijn wonen.”

Flexibiliteit post-corona

Jeroen Oosterwal van Bewoners rond het Plein riep het stadsbestuur „flexibel” te zijn, want in de plannen is geen rekening gehouden met eventuele post-coronaveranderingen. Snijders zei „signalen te krijgen” dat sommige grote bedrijven in zijn wijk al etages te huur hebben, omdat de verwachting is dat na corona werknemers deels thuis blijven werken.

De meeste gemeenteraadsfracties noemden het plan „abstract” en „onvoldragen”. De raadsleden wezen op de norm voor groen per Hagenaar die voor het gebied zou worden gehalveerd naar acht vierkante meter. De speelruimte voor kinderen die met 75 procent zou worden verlaagd. Moest er straks worden gehockeyd op het dak? Bovendien vonden vrijwel alle fracties dat het plan financieel slecht was onderbouwd, zeker voor een gemeente die al tekorten heeft.

Tot ieders verrassing kondigde wethouder Anne Mulder (Ruimtelijke Ordening, VVD) na middernacht aan dat hij het huidige plan introk en op een ander moment een nieuwe versie zal indienen, daarbij rekening houdend met de kritiek van de gemeenteraad en de inwoners.

De woontorens komen er, maar hij beloofde dat er niet gebouwd zal worden zónder dat er ook voldoende scholen, groen en speelplekken, en andere voorzieningen bijkomen. Hij verzekerde ook dat het om „een visie, geen blauwdruk” van het stadsbestuur gaat. En, zo zei Mulder, Den Haag zal zeker oppassen dat er niet „allemaal kippenhokken” worden neergezet.