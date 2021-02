Voorzitter comité Spelen in Tokio blijft aan ondanks seksistische opmerkingen

De voorzitter van het organiserend comité van de Olympische Spelen in Tokio heeft donderdag zijn excuses aangeboden voor seksistische opmerkingen over vrouwen, maar treedt niet terug. De krant Asahi meldde dat Yoshiro Mori deze week had gezegd dat vrouwen in het comité te veel praten. Die opmerking zegt de 83-jarige oud-premier volgens persbureau AP teruggenomen te hebben omdat ze „ongepast” waren en indruisen tegen de Olympische gedachte.

De 83-jarige Mori werd volgens Asahi in een overleg met commissarissen gevraagd naar de positie van vrouwen in het organiserend comité. De vraag was hoe hij dacht over het idee om 40 procent daarvan uit vrouwen te laten bestaan. Hij gaf daarop zijn „persoonlijke mening”, tekende de krant op uit zijn mond.

Hij zei daarop onder meer dat vrouwen competitief zijn. „Als een van hen haar hand opsteekt om iets te zeggen, willen de anderen ook spreken. Daardoor wil iedereen iets zeggen.” Verder zei hij dat ‘iemand’ hem had verteld dat de spreektijd van vrouwen ingeperkt moest worden als er meer vrouwelijke bestuursleden zouden zijn omdat vrouwen zo lang van stof zijn. Sommige commissarissen moesten om die opmerking lachen. „Het organiserend comité bestaat uit ongeveer zeven vrouwen, maar die weten zich allemaal te gedragen”, aldus Mori.

Verontwaardiging

De uitspraken leidden onder meer tot internationale verontwaardiging en oproepen tot zijn vertrek op sociale media. Mori zegt nu spijt te hebben van zijn opmerkingen en ze terug te willen nemen. Maar hij voegde daaraan ook toe dat hij niet overweegt op te stappen. „Ik heb hard gewerkt en heb zeven jaar toegewijd meegewerkt. Ik zal niet terugtreden.”

Het organiserend comité verkeert al lange tijd in zwaar weer vanwege de aanpak van de coronacrisis. De Spelen werden al eens een jaar uitgesteld tot 23 juni, en nu gaan stemmen op dat ze misschien beter helemaal geschrapt kunnen worden.