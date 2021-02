Van Dissel ziet helemaal geen ruimte voor versoepelingen

„Perspectief”, was waar de afgelopen dagen op het Binnenhof over werd gesproken. De scholen gaan weer open, misschien kon de avondklok zelfs worden afgeschaft, er werd een nieuwe ‘routekaart’ gepresenteerd waarin voor het eerst ook stond wanneer maatregelen versoepeld konden worden. Natuurlijk, de boodschap was dat we voorzichtig moesten zijn, dat de Britse variant gevaarlijk was, maar ook: er moet langzaam weer meer kunnen.

Dat perspectief werd hard de grond in geboord door Jaap van Dissel van het RIVM, die donderdag de Tweede Kamer bijpraatte over de coronasituatie. Hij had het over „donkere wolken aan de horizon”, voor versoepelingen was eigenlijk geen ruimte. „Alle maatregelen zijn nodig om de derde golf te beheersen.” De Britse variant krijgt snel de overhand, blijkt uit metingen van het RIVM. De cijfers dalen nu nog, maar onder de oppervlakte stijgt het aantal besmettingen waarschijnlijk alweer – het duurt alleen even voordat je dat terug kunt zien in de cijfers. Volgens Van Dissel zijn de maatregelen die nu zijn genomen „onvoldoende gebleken” om de Britse variant te remmen. De druk op de ziekenhuizen dreigt de komende maanden hoog op te lopen.

‘Buitengewoon zorgelijk’

De briefing hakte er flink in, bleek in het Kamerdebat later op de dag. „Buitengewoon zorgelijk”, noemde Jesse Klaver (GroenLinks) de grafieken van Van Dissel, SP-leider Lilian Marijnissen sprak van „een angstig beeld”. Voor veel partijen komt de dreigende derde golf erg ongelegen, zij willen na tien maanden crisis en een verkiezingscampagne op komst juist spreken over hoe de samenleving weer perspectief kan worden geboden.

De Kamer vindt al langer dat er te weinig oog is voor de nevenschade van de virusbestrijding. De blik van het kabinet moet niet langer alleen medisch zijn, zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Hij betwijfelde of het logisch is om alleen te versoepelen als de ziekenhuisopnames tot een bepaald niveau zijn gedaald, zoals in de nieuwe routekaart staat. „Moeten we niet op meer sturen bij het nadenken over die exit?” VVD’er Klaas Dijkhoff vindt dat er straks als het kan creatiever moet worden versoepeld. Niet sectoren een voor een openen, maar „liever alle sectoren een beetje geven”.

Demissionair premier Mark Rutte staat open voor alle suggesties, als er „ooit” meer versoepelingen mogelijk zijn. Ook als het gaat over de avondklok, die in principe op 10 februari zou aflopen, ziet het er „niet goed uit”, zei de premier. Vorige week wilde hij de avondklok nog zo snel mogelijk „in de vuilnisbak” gooien. Rutte hoopt wel dat de middelbare scholen begin maart open kunnen. Maar hij zei ook: „Ik ga niks beloven.”

Veel partijen vroegen opnieuw om een sneller, beter georganiseerd vaccinatieprogramma. Daadkrachtig vaccineren is „de enige echt werkende exitstrategie”, zei PvdA-leider Lilianne Ploumen. Maar het effect blijkt vooralsnog beperkt, bleek uit de briefing van Jaap van Dissel. Er zijn voorlopig te weinig mensen gevaccineerd om echt een groot verschil te maken. Van Dissel benadrukte dat het om modelberekeningen gaat („we gaan deze lijn niet exact volgen”) en dat er ook grote onzekerheidsmarges zijn. Maar de grafieken die hij liet zien waren hoe dan ook pessimistisch.

In het meest optimistische scenario blijft de bezetting van de IC’s door het hoge reproductiegetal van de Britse variant wekenlang op hetzelfde niveau: rond de 700 coronapatiënten – pas in april wordt een daling ingezet. Daarvoor moeten alle huidige maatregelen worden vastgehouden – inclusief avondklok en zelfs gesloten basisscholen. Bovendien moet het vaccin dan perfect werken: het moet niet alleen tegen ziekte beschermen, maar ook verspreiding voorkomen. Als de basisscholen wel opengaan, loopt het aantal patiënten op de IC begin april op tot 1.000.

Hogere golf mogelijk

Of vaccins verspreiding daadwerkelijk remmen, is onzeker. Het RIVM rekende daarom ook een scenario door waarin een gevaccineerd persoon niet meer ziek wordt, maar nog wel een ander kan aansteken. In dat scenario zou de bezetting van de IC’s flink stijgen, tot ruim 1.500 patiënten begin april, zelfs als er geen enkele versoepeling zou worden doorgevoerd en ook de basisscholen dus gesloten bleven. De golf die eraan komt zou, kortom, hoger kunnen worden dan wat we het afgelopen jaar hebben gezien, alle strenge maatregelen en vaccins ten spijt.

SGP-leider Kees van der Staaij wil daarom dat het kabinet nadenkt over een scenario waarin ook vaccinatie voorlopig geen uitweg uit de crisis biedt. Hij noemde dat scenario „hoe te leven met langdurige aanwezigheid van het virus” en wil hierover advies van een team dat uit meer dan virologen bestaat. Want contacten blijven beperken en de maatschappij eindeloos op slot houden is „simpelweg niet vol te houden”.